Berlin - Ein Donnerstagnachmittag auf dem Tempelhofer Damm. Der Verkehr staut sich stadteinwärts in Höhe des ehemaligen Flughafens, wie gewöhnlich. Doch etwas ist anders als sonst. Auf dem Mittelstreifen heben sich aus der Dunkelheit Silhouetten ab, Frauen und Männer, jung, mittleren Alters, auch einige Senioren sind dabei. Regungslos, stumm halten sie den Autofahrern Schilder entgegen. Sie fordern, dass Schluss sein müsse mit den Einschränkungen, die dem Corona-Virus Einhalt gebieten sollen. Sie verlangen einen Kurswechsel der Regierungen in Bund und Berlin. Sie wenden sich auch gegen eine allgemeine Impfpflicht.

Die Anfangsszene eines Kinofilms könnte das sein, einer Dystopie, bedrückend und beängstigend, stärker als es die Ausschreitungen dieser Tage auf Demonstrationen gewaltbereiter, verirrter Corona-Leugner sein könnten. Denn die Frauen und Männer sehen aus wie aus der Mitte der Gesellschaft. Sie sind ein Indiz dafür, dass sich das Land, seine Bevölkerung, während der Pandemie spaltet – auch und vor allem an der Frage einer Impfpflicht. Ein Thema, auf das die Menschen hierzulande sehr emotional reagieren; trotzdem versuchen Vertreter nahezu aller Parteien, sich mit der Forderung nach einer für alle verbindlichen Immunisierung gegen Sars-Cov-2 zu profilieren. Oder gerade deswegen, doch es geht um weit mehr als nur gefühlte Handlungskompetenz.

Der Bundestag soll in absehbarer Zeit über eine allgemeine Impfpflicht abstimmen, ohne Fraktionszwang, wie es heißt. Die Abgeordneten sollen nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) spricht sich gegen einen überhasteten Beschluss aus. Schließlich ist nicht ganz klar, wie eine solche Regelung ausgestaltet wird und welche Wirkung, welche Konsequenzen sie nach sich zieht. „Aktuell ist der wichtigste Grund für die Ablehnung der Impfung das fehlende Vertrauen in die Sicherheit der Impfung“, sagt Cornelia Betsch, Wissenschaftliche Leiterin am Center for Empirical Research in Economics and Behavioral Sciences der Universität Erfurt. „Hierzu bedarf es – mit oder ohne Impfpflicht – schnellstens bester Aufklärung, um Menschen die Angst vor der Impfung zu nehmen.“

Beratungspflicht als ein Modell

Schätzungen zufolge lehnen zwei Drittel der Ungeimpften nicht grundsätzlich eine Immunisierung ab, sehen aber die mRNA-Technologie und Vektor-Vakzine skeptisch. Betsch sagt, als wissenschaftliche Einrichtung der Psychologie und Gesundheitskommunikation setze sich ihr Institut „für eine informierte, evidenzbasierte Impfentscheidung ein“, befürworte eine Impfpflicht aber nicht grundsätzlich. „Aufgrund der zu erwartenden hohen gesundheitlichen und gesellschaftlichen Kosten und Belastungen, die das Fehlen einer Impfpflicht und damit eine zu niedrige Impfquote mit sich bringt, empfehlen wir jedoch umgehend Beratungen über das Design, die Umsetzung, die rechtliche Grundlage und die Abfederung möglicher Folgen zu beginnen.“

Diskutiert werden derzeit verschiedene Modelle, zum Beispiel eine Beratungspflicht. „Wer sich nicht beraten lässt, erhält eine Strafe“, erläutert Betsch. Zertifizierte Fachleute sollten die Aufklärungsgespräche führen. Danach stehe jedem die Entscheidung für oder gegen eine Impfung frei. Grundlage dafür sei dann eine wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema.

Bei der Terminpflicht erhält jeder automatisch eine Einladung mit Tag, Uhrzeit und Ort. „Einige Menschen lassen sich nicht impfen, weil das Vereinbaren eines Termins mit Aufwand verbunden ist, ‚der Alltag dazwischenkommt‘ oder Impfen keine Priorität hat“, sagt Betsch. Auf diese Gruppe vor allem ziele die Terminpflicht ab, die zudem eine Botschaft transportiere: „Impfen ist der Standard.“ Die Erfurter Professorin schränkt allerdings ein: „Voraussetzung für diese Intervention ist, dass bekannt ist, wer noch nicht über Impfschutz verfügt, und diese Personen müssen erreichbar sein.“

Ein nationales Impfregister steht deshalb zur Debatte. In Österreich existiert es bereits. Dort tritt im Februar eine allgemeine Impfpflicht in Kraft, flankiert von hohen Strafen. In Deutschland ist eine solche Datei umstritten. Der nationale Ethikrat empfiehlt ein gesichertes Register. Politiker wie die Gesundheitsexpertin Martina Stamm-Fiebich (SPD) sehen darin die Chance, eine aussagekräftige Datenbasis zu erhalten. Wiederholt lag nämlich die offizielle Impfquote, veröffentlicht vom Robert-Koch-Institut, unter Hochrechnungen, die sich auf repräsentativen Umfragen in der Bevölkerung stützten.

Zu den Skeptikern zählt Bundesjustizminister Marco Buschmann. „Bei nationalen Registern, die Daten über die gesamte Bevölkerung speichern, bin ich stets zurückhaltend“, hat der FDP-Politiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt. „Datenschützer befürchten hier den Einstieg in einen umfassenden Zugriff des Staates auf alle Gesundheitsdaten der Bürgerinnen und Bürger.“ Ähnlich sieht es SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Sein Parteikollege und Bundesgesundheitsminister, Karl Lauterbach, äußerte in der Bild-Zeitung die Sorge vor einem „Bürokratiemonster“. Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, geht davon aus, dass es Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern würde, eine solche Datensammlung aufzubauen. Als Vorbereitung auf eine mögliche Corona-Impfpflicht sei ein Impfregister daher unrealistisch, hat er der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt.

Umstritten ist, ob eine allgemeine Impfpflicht der Verfassung entspricht. Eine Impfpflicht für Pflegepersonal haben Bundestag und Bundesrat bereits beschlossen, sie tritt am 15. März in Kraft; eine erste Klage dagegen ist beim Bundesverfassungsgericht anhängig. „Grundsätzlich halte ich eine Impfpflicht verfassungsrechtlich für zulässig – wenn sie darauf gerichtet ist, den Kollaps der Krankenhäuser zu verhindern“, sagt Joseph Franz Lindner, Professor für öffentliches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Augsburg. Aber: „Allein die Verhinderung von Infektionen würde als Argument nicht ausreichen. Die eigentliche Rechtfertigung liegt darin, dass eine große Zahl der Ungeimpften auf den Intensivstationen landet, dort die Lage prekär wird und Menschen, die kein Covid-19 haben, kein Intensivbett mehr bekommen.“

Als problematisch erachtet Lindner eine Impfpflicht für alle. Sie sei viel schwerer zu begründen als eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen. „Man will erreichen, dass die Intensivstationen nicht überlastet werden. Daher muss man vor allem auf jene abzielen, die ohne Impfung typischerweise auf die Intensivstation kommen. Und das können vor allem die über 60-Jährigen sein“, sagt Lindner. „Das müsste wissenschaftlich natürlich evaluiert werden. Ü 60 wäre dann ein tragfähiges Argument.“ Anders sehe es etwa bei Kindern aus.

Der Juraprofessor hält eine zeitliche Begrenzung für denkbar: „Ein milderes Mittel wäre grundsätzlich die Impfpflicht für ein Jahr, um das Gesundheitssystem erst einmal zu beruhigen. Wahrscheinlich müsste man das auch in einem ersten Schritt machen und dann mit den Epidemiologen und Virologen die weitere Situation evaluieren.“

„Geldstrafe oder Berufsverbot für ungeimpfte Menschen“

Auf psychologische Effekte verweist Katrin Schmelz vom Institut für angewandte Wirtschaftsforschung der Universität Konstanz. „Eine Impfpflicht muss mit wirksamen Aufklärungs- und Kommunikationskampagnen einhergehen“, sagt die Wissenschaftlerin. „Das ist besonders wichtig, weil sie zu einer Trotzreaktion führen kann.“ Es greift dann das Prinzip: Druck erzeugt Gegendruck. „Das gilt vor allem für Menschen mit einer hohen freiwilligen Impfmotivation, deren Booster-Bereitschaft aufrechterhalten werden muss.“ Außerdem könnten die Skeptiker sich in ihrer Haltung bestärkt sehen. Die Erfurter Wissenschaftlerin Betsch legt ausdrücklich Wert auf die Feststellung: „Menschen werden mit einer Impfpflicht nicht zu einer Impfung gezwungen. Stattdessen könnten analog zur Masernimpfpflicht ungeimpfte Personen mit einer Geldstrafe oder einem Berufsverbot belegt werden: Sie dürfen keiner beruflichen Tätigkeit mit körperlichen Kontakt nachgehen.“

„Impfzwang“ – das Wort ist auf einem der Schilder am Tempelhofer Damm zu lesen, rötlich schimmernd, von den Bremsleuchten eines Autos angestrahlt. Jemand hupt. Die Demonstranten bleiben reglos und stumm.