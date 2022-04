Berlin - Es ist 6.30 Uhr, Schichtbeginn auf der neurologischen Station eines Krankenhauses, irgendwo in Berlin. Eine Pflegefachkraft, eine Auszubildende, zwei Gebäudeflügel, die beiden teilen sich auf. Kurzfristig hat sich Personal krankgemeldet. In zwei Stunden soll Verstärkung kommen. Vorerst muss es so gehen. „Ich dachte: ,Okay, ich gebe mein Bestes‘“, erzählt Lisa, die Auszubildende, drittes Lehrjahr, zweiter Tag auf der Station. „Doch dann fielen mir die Parkinsonpatienten ein, und dass es sehr wichtig ist, ihnen pünktlich ihre Medikamente zu geben.“ Um 7.30 Uhr setzt Klingelalarm auf den Zimmern ein, der Flur füllt sich, immer mehr Menschen schauen Lisa auffordernd an. „Ich hatte noch nie Medikamente ausgeteilt, kannte deren Wirkungen und Nebenwirkungen nicht.“ Die Panik legt sich, als dann doch Hilfe eintrifft.

Alltag in einem Krankenhaus – vor der Omikron-Welle. Lisas Geschichte erzählt von einem Personalmangel, der durch die Corona-Pandemie nur verstärkt, aber nicht ausgelöst wurde, sondern unabhängig von Quarantäne und Isolation seit Langem existiert. Die junge Frau gewährt Einblick in einen Beruf, der krank machen kann. Und der Einsteigern oft viel Leidenschaft abverlangt angesichts dieser Perspektive. Der Krankenstand steigt mit dem Alter auf bis zu 10,6 Prozent bei Frauen und 9,6 Prozent bei Männern. Pro Jahr werden von Beschäftigten deutscher Kliniken und in der stationären Reha fast 12.000 Verdachtsfälle auf Berufskrankheiten gemeldet, bei Mitarbeitern von Heimen und Wohneinrichtungen sind es mehr als 10.000 Fälle.

Besonders hoch ist die psychische Belastung in den Gesundheitsberufen. So hoch wie in keinem anderen Sektor. Der seelische Druck steigt seit Jahren. Kamen deswegen im Jahr 2007 auf 100 Beschäftigte insgesamt 198 Fehltage, waren es fünf Jahre später bereits 301 und 2021 schließlich 379. In allen anderen Berufen betrug die Quote zuletzt durchschnittlich nur 276:100. Das hat das Berliner IGES Institut mithilfe von Daten der DAK Gesundheit zur Arbeitsunfähigkeit ermittelt. Grundlage waren Zahlen von 2,4 Millionen krankengeldberechtigten Mitgliedern der gesetzlichen Kasse.

Die Konsequenzen bekommen am Ende die Patienten und Klienten zu spüren, deren Versorgung erschwert wird, wenn nicht sogar gefährdet ist. „Ein Unternehmen mit 100 Beschäftigten kommt im Jahr auf rund 400 Fehltage“, hat Susanne Hildebrandt bei der Präsentation der Zahlen unlängst gesagt, um die Dimension des Problems deutlich zu machen; die IGES-Bereichsleiterin für Analysen hat betont: „Und das allein begründet durch psychische Erkrankungen“.

Gesundheitsberufe: 108 Fehltage wegen Depressionen auf 100 Beschäftigte

Die Heilung erweist sich als langwierig. „Wir sind bei rund 40 Tagen, die eine Krankschreibung im Durchschnitt dauert“, hat Hildebrandt gesagt. Nur Krebsleiden führten zu höheren Ausfallzeiten. Immer häufiger werden Depressionen diagnostiziert, 108 Fehltage auf 100 Beschäftigte kamen 2021 zusammen. 2011 waren es lediglich 81. Besonders kräftig ist der Zuwachs binnen zehn Jahren bei Reaktionen auf schwere Belastungen, nämlich um 32 auf 69 Fehltage.

Claudia, 49, brauchte mehr als zwei Jahre, um in ihrem Beruf als Altenpflegerin wieder Fuß zu fassen. Die Berlinerin hat nach ihrer Ausbildung in verschiedenen Seniorenheimen gearbeitet. Mit 35 bekam sie ihren ersten Burn-out, es blieb nicht der letzte. „Vor allem die Nachtschichten waren wahnsinnig stressig. Ich war zum Teil mit mehr als 50 Bewohnern allein. Dreiviertel davon waren dement. Um die Leutchen musste man sich entsprechend kümmern.“

Irgendwann halfen Claudia die ärztlich verordneten Ruhephasen nicht mehr. Sie bekam Panikattacken, aus heiterem Himmel, beim Einkaufen, in der Straßenbahn, scheinbar ohne Grund. Sie gab ihren Job im Heim auf. Eine Therapie half ihr, die Angst zu beherrschen, und als sie sich bereit fühlte für einen Wiedereinstieg, fing sie bei einem ambulanten Pflegedienst an. „Das war die richtige Entscheidung“, sagt sie. Jedenfalls nahm der psychische Druck nun deutlich ab. Dafür stellen sich andere Beschwerden ein. „Der Rücken macht manchmal Schwierigkeiten, wenn ich eine Klientin heben oder im Bett drehen muss“, sagt Claudia. „Zum Glück kommt das auf meinen Touren nicht so häufig vor.“ Die Pflegedienstleitung weiß um ihre körperlichen Probleme und nimmt, so gut es geht, Rücksicht darauf.

Dass Psyche und Bewegungsapparat gleichzeitig streiken, ist typisch für Frauen in Gesundheitsberufen, die Mehrheit dieser Branche also, laut einer Studie der Universität Leipzig sind 81,8 Prozent aller Beschäftigten weiblich. „Dieses Nebeneinander ist ein Charakteristikum für das Fehlzeiten-Geschehen bei Frauen“, sagt Susanne Hildebrandt vom IGES-Institut. Ab einem Alter von 40 Jahren überwiegen allerdings zunehmend Erkrankungen am Muskel-Skelett-Apparat. Auch das zeigen die DAK-Daten.

Dietmar Erdmeier von der Gewerkschaft Verdi sieht das mit Sorge, sieht ein großes Potenzial an Arbeitskräften durch viele Fehltage verloren gehen. Er vertritt die Versicherten in der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), aus Erfahrung sagt er: „Wir haben keine Antwort auf die Frage, wie wir hochqualifizierte Kolleginnen im Beruf halten, die eine lange Berufserfahrung haben, aber der hohen Belastung Tribut zollen müssen.“

Altenpflege: Zwei Drittel arbeiten in Teilzeit

Die 49-jährige Claudia zum Beispiel hat ihre Arbeitszeit reduziert. So wie die Mehrheit der Beschäftigten in der Altenpflege. Die Teilzeitquote liegt bei über zwei Dritteln. Schätzungen zufolge würden weit mehr als 100.000 Vollzeitstellen herausspringen, wenn nur ein Drittel verkürzt arbeiten würde – so wie in den meisten anderen Branchen hierzulande. Claudia verdient sich jetzt mit einem Job als Haushaltshilfe etwas dazu. „Ich komme über die Runden“, sagt sie.

Gewerkschafter Erdmeier sagt, es gehe Pflegekräften nicht nur ums Geld: „Es geht ihnen darum, besser arbeiten zu können, und das ist eigentlich traurig genug.“ Verdi fordere daher von der Bundespolitik als wichtigste Maßnahme, „dass gesetzlich vorgegebene Instrumente zur bedarfsorientierten Personalbemessung endlich Anwendung finden“.

In den landeseigenen Berliner Krankenhäusern von Vivantes und der Charité werden seit diesem Jahr Tarifverträge schrittweise umgesetzt, die das Verhältnis zwischen Pflegekräften und Patienten regeln sollen. Wird es unterschritten, erhalten die betroffenen Mitarbeiter einen Freizeitausgleich. Bei Vivantes vom 1. April an zunächst maximal einen Tag pro Monat.

Es gelte, eine negative Dynamik zu stoppen, sagt Erdmeier: „Wenn sich die Personalausstattung nicht verbessert, verschlechtert sich die Lage weiter, geben immer mehr Beschäftigte den Beruf auf, entscheiden sich noch weniger junge Menschen für eine Ausbildung in der Pflege.“ Lisa jedenfalls wünscht niemandem das, was ihr damals passierte: „Die blanke Panik.“ An einem ganz normalen Morgen, auf einem Klinikflur, irgendwo in Berlin.