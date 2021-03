Cambridge/London - Eine neue Untersuchung hat nach Angaben von Astrazeneca kein erhöhtes Thromboserisiko durch den Impfstoff ergeben. Das Unternehmen teilte am Montag mit, eine unabhängige Expertengruppe habe keine Sicherheitsbedenken erhoben. Auch die konkrete Suche nach Blutgerinnseln im Gehirn, sogenannten Sinusthrombosen, habe keinen Treffer ergeben. Mehrere Länder, darunter auch Deutschland, hatten das Verimpfen des Präparats zuletzt ausgesetzt, weil in wenigen Fällen nach der Impfung Thrombosen, also Blutgerinnsel, in Hirnvenen aufgetreten waren. In Deutschland kann das Mittel mittlerweile wieder gespritzt werden.

Bei der unabhängigen Expertengruppe handelt es sich um das Datenüberwachungskomitee, auf Englisch Data Safety Monitoring Board (DSMB), das die Impfstudien begleitet. Es ist eine Gruppe von unabhängigen Personen, die nicht zur Studie gehören und Fachleute in einschlägigen Gebieten sind. Sie prüfen regelmäßig die gesammelten Daten und achten unter anderem darauf, dass die Sicherheit der Studienteilnehmer und die wissenschaftliche Qualität der Studie weiterhin gegeben sind.

Das DSMB wertete Daten von mehr als 21.000 Teilnehmern aus, die mindestens eine Dosis des Astrazeneca-Vakzins erhalten hatten. In dieser Gruppe gab es demnach keine Vorfälle mit Sinusthrombosen. Damit bleibt es weiter rätselhaft, wie die Häufung von Zwischenfällen dieser Art in Europa zu erklären ist. Denn Mediziner hierzulande sehen durchaus einen ursächlichen Zusammenhang.

Neue Daten zeigen 79 Prozent Wirksamkeit

Die Daten der Phase-III-Studien mit etwa 32.500 Probanden in den USA, Chile und Peru sind aber noch aus einem anderen Grund interessant. Denn sie bringen neue Erkenntnisse zur Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs. Laut Mitteilung schützt das Vakzin mit einer Wirksamkeit von 79 Prozent vor Covid-19, bei Menschen ab 65 Jahren liege dieser Wert sogar bei 80 Prozent. Das bedeutet, dass unter den älteren Probanden einer geimpften Gruppe 80 Prozent weniger Erkrankungen auftraten als unter denen einer Kontrollgruppe. Die Wirksamkeit über alle Altersgruppen hinweg in Bezug auf schwere Krankheitsverläufe liege sogar bei 100 Prozent, teilte Astrazeneca mit.



Die für die Zulassung in der EU relevanten Studien hatten lediglich eine Wirksamkeit von 60 Prozent erbracht. Daten aus Schottland zeigten im Nachgang dann jedoch, dass das Vakzin schwere Krankheitsverläufe zu mehr als 90 Prozent verhindern kann.

Der Impfstoff namens AZD1222 wurde von Astrazeneca zusammen mit der Universität Oxford entwickelt. Er wird seit Januar in Großbritannien in großem Stil eingesetzt. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock sprach von „weiteren guten Nachrichten“. „Die Ergebnisse einer US-Untersuchung des Oxford/Astrazeneca-Vakzins beweisen deutlich, dass der Impfstoff sowohl sicher als auch höchst effektiv ist“, twitterte Hancock.

Das Unternehmen kündigte an, bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung zu beantragen. Für den Zulassungsprozess dürften die per Pressemitteilung kommunizierten Ergebnisse der Studien in den USA, Chile und Peru äußerst wichtig sein. Die kompletten Ergebnisse wollen die Forscher von Astrazeneca und der Oxford University demnächst in einem medizinischen Fachjournal veröffentlichen.