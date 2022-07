Dieser Tage starten Texte nicht nur zur Hitze und zum Klimawandel gerne mit dem Refrain „36 Grad und es wird noch heißer ...“, und es passt ja auch so gut. Doch was das Duo 2raumwohnung vor 15 Jahren noch als Wunschtraum besang, als ewige Sehnsucht der unterkühlten Deutschen nach ein wenig Hitze, ist inzwischen zum Albtraum für viele geworden, die unter dem Klimawandel zu leiden haben.

Steigende Meeresspiegel, Gletscherschmelze, Verschiebung von Klimazonen, Vegetationszonen und Lebensräumen, stärkere und häufigere Waldbrände, Wetterextreme, Überschwemmungen, Stürme und Dürren, Ausbreitung von Parasiten und tropischen Krankheiten sowie mehr Umweltflüchtlinge sind die globalen Probleme. Konkret auf Berlin heruntergebrochen sehen wir seit ein paar Jahren deutlich heißere und trockenere Sommer als zuvor und zunehmenden Wassermangel. Doch die Hauptstadt ist weit davon entfernt, auf Hitzewellen angemessen vorbereitet zu sein.

Wer sich aber relativ einfach auf die kommenden Hitzeperioden vorbereiten kann, sind die Arbeitgeber: mit Hitzefrei. Bisher gilt, dass ab 35 Grad Arbeitnehmer nach Absprache nach Hause gehen dürfen – wenn die Arbeit vermeidbar ist. Zuvor müssen Maßnahmen wie das Bereitstellen von Getränken, Gleitzeitarbeit, Homeoffice, Luftduschen, Stoßlüften, Lockerung der Bekleidungsregeln, Einbau von Jalousien oder der Einsatz von Ventilatoren greifen. Doch wer dann einfach zu Hause bleibt, wenn das Thermometer auf 35 Grad klettert und die Hitzemaßnahmen eingehalten wurden, kann gekündigt werden. Das muss sich ändern.

Es braucht Anpassungen im Arbeitsrecht an den Klimawandel. Natürlich wird auch das erst mal nicht billig werden, und es müssen vernünftige Regelungen dafür gefunden werden. Aber die Wirtschaft hat der Welt den Klimawandel – vereinfacht gesagt – durch die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen eingebrockt beziehungsweise finanziell davon profitiert, sie muss sich nun auch angemessen an den Auswirkungen beteiligen.

Wer gesunde Arbeitnehmer beschäftigen will, muss sich auch mit Hitzeschutz beschäftigen, die Anforderungen daran werden sich in den kommenden Jahren mit dem veränderten Klima weiter ändern. Und wenn es mal wieder arg heiß wird, muss es eben Hitzefrei geben. Damit nicht nur Gefährdete und Ältere und Schulkinder, sondern auch arbeitende Erwachsene das tun können, was dann nötig sein wird: sich um ihre Gesundheit kümmern.