Berlin - Dass über die nächste Phase des Impfens nun verstärkt nachgedacht wird, ist wichtig und richtig. Ab Herbst dieses Jahres – so der Plan – können und sollen Hochbetagte und Menschen mit Autoimmunerkrankungen breitflächig ein drittes Mal geimpft werden. Die Fachwelt spricht von Auffrisch- oder Booster-Impfungen, denn, darauf deuten Studien hin, die Schutzwirkung des Corona-Vakzins nimmt nach etwa einem halben Jahr nach der Zweitimpfung allmählich ab. Was völlig normal ist und von Forschenden auch lange erwartet wurde.

Im ersten Schritt müssen also vor allem all jene die Auffrischimpfung bekommen, die auch beim Impfen als Erste an der Reihe waren, also Menschen über 80 Jahre, die zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen leben, aber auch Patientinnen und Patienten mit einem gedämpften Immunsystem. Bei diesen Risikogruppen können Defizite bei der Immunantwort beobachtet werden, sie reagieren meist nicht so gut auf Immunisierungen durch Impfungen – weshalb es gerade für sie angesichts der Delta-Variante und der hohen Inzidenz auch zunehmend gefährlicher wird als beispielsweise für gesunde, junge Menschen. Das eigentlich durch die Impfung geschulte Immunsystem kann den Erreger nicht mehr so gut erkennen. Es kommt zu Impfdurchbrüchen, möglichen Infektionen und auch zu Corona-Erkrankungen.