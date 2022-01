Psychologische Probleme nehmen weltweit zu – nicht erst seit Corona, aber auch die Pandemie trägt dazu bei. So auch das Stalking. Was aber tun, wenn der oder die Täterin auch noch psychisch so stark gestört ist, dass die Strafverfolgungsbehörden machtlos sind? Das Beispiel eines aktuellen Falles mit Betroffenen aus Berlin zeigt: Da ist dann nur noch wenig Hilfe möglich. Anruf bei Rechtsanwalt Volkmar von Pechstaedt aus Kassel, der bundesweit Stalking-Opfer vertritt und als Stalking-Experte gilt.