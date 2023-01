Bellas Schicksal: Wie eine junge Frau um ihr Leben kämpft

„Das Mädchen mit dem schönen Lächeln“ – so hat eine fremde Frau sie genannt. Bella Fjäril saß nach langer Zeit endlich mal wieder draußen auf dem Klinikgelände, im Rollstuhl, begleitet von ihrem Infusionsständer. Sie lächelte der Frau zu, obwohl es so unendlich anstrengend war zu lächeln. Und die Frau sagte: „Dein Lächeln ist mit Abstand das Schönste, was ich seit langem gesehen habe, und gibt mir gerade total viel Hoffnung und Kraft. Bitte verliere das nie.“

Das ist einer der kleinen Momente, die Bella Fjäril, 19 Jahre alt, sich aufhebt, die das Leben lebenswert machen. Obwohl sie schwer krank ist. Obwohl ihr schwaches Herz jeden Moment stehenbleiben könnte. Ihr Schicksal in den vergangenen Jahren beschreibt sie selbst so: „Vom tanzenden Mädchen, das mit seiner Tanzgruppe auf der Bühne steht, das Leben liebt und vor Energie nur so sprüht, zu einem Pflegefall. Und das in so kurzer Zeit.“

In wenigen Jahren hat Bella Fjäril lernen müssen, was viele auch in einem langen Leben nie lernen. „Das Glück liegt ganz oft in den kleinen Dingen, die im Alltagstrott oft untergehen und einem nicht bewusst sind“, sagt sie. Sie freut sich darüber, „dass die Sonne geschienen hat“, „dass ich nette Menschen um mich herum habe“, „dass ich halbwegs gut Luft bekommen habe“.

Aus dem normalen Teenagerleben gerissen

Wer etwas über den Sinn des Lebens, über Glück, Hoffnung, aber auch über den Tod wissen will, der greift mitunter zu alltagsphilosophischen Büchern oder Ratgebern. Oft aber findet man wertvolle und tiefe Gedanken in ganz persönlichen Geschichten. So eine ist die Geschichte von Bella Fjäril. Die 19-Jährige hat ein Buch geschrieben, in dem sie erzählt, was ihr widerfahren ist. Es heißt „PS: Ich lebe noch“ und ist im Selbstverlag Tredition erschienen. Bella Fjäril ist ein Pseudonym. Ihr wahrer Name ist der Redaktion bekannt.

Das „Mädchen mit dem schönen Lächeln“, so hat sie eine fremde Frau auf dem Klinikgelände genannt. Bella Fjäril

„Bis vor kurzem war ich eigentlich ein normales fünfzehnjähriges Mädchen“, beginnt die Geschichte. „Ich ging in die neunte Klasse eines Gymnasiums, war ein ganz normaler Teenie, mitten in der Pubertät.“ Bella wurde 2003 in Frankfurt am Main geboren und lebte in einer kleinen hessischen Stadt. Anders als die meisten anderen mochte sie die Schule, liebte Fächer wie Deutsch, Geschichte, Psychologie – ja, sogar Mathe.

Doch plötzlich – kurze Zeit nach einem Unfall im Sportunterricht – bekam sie seltsame Symptome: Herzrhythmusstörungen, Atemnot, Ohnmachtsanfälle, Schwindelattacken. „Mein Körper machte, was er wollte, und ich kannte all diese Symptome so nicht.“ Sie wurde untersucht. Es stellte sich heraus, dass ihr Herz nicht dem eines gesunden Teenagers entsprach: Sie litt unter Herzschwäche und Herzmuskelverdickung. Sie bekam Medikamente, wurde engmaschig beobachtet. Man hoffte, dass sich alles besserte.

Bella versuchte – so gut es ging –, mit Schule und Alltag weiterzumachen. „Ich war schon immer ein kleiner Sturkopf“, sagt sie. Auf einer Reise nach Berlin hatte sie einen ihrer letzten guten Momente. Bei schönem Wetter saß sie an der Jannowitzbrücke in einer Strandbar, schaute Fußball, blickte aufs glitzernde Wasser. Das gehört zu ihren schönsten Erinnerungen und Berlin zu einer ihrer liebsten Städte.

Nahtoderlebnis auf der Kinderintensivstation

Die Symptome wurden immer schlimmer. Eines Tages brach Bella beim Einkaufen mit ihrer Mutter im heimischen Supermarkt zusammen: Herzkammerflimmern, Lebensgefahr! Mehrere Leute leisteten Erste Hilfe, auch eine Ärztin war zufällig vor Ort. Das rettete ihr das Leben. In der Kinderkardiologie einer hessischen Klinik wurde sie gründlich untersucht. Danach erfuhr sie, dass nicht nur ihr Herz krank ist, sondern ihr gesamter Körper.

„Wir denken, dass eine schwere autoinflammatorische Systemerkrankung dahintersteckt“, sagte der Oberarzt laut Bellas Schilderung, „weswegen deine anderen Organe nach und nach auch immer mehr Probleme machen und es zu Entzündungen und Gewebezerstörungen im ganzen Körper kommen kann.“ Außerdem habe man im MRT „mehrere Herzfehler mit begleitenden Lungenanomalien“ gesehen, die man in der Kindheit nicht entdeckt habe, „weil es nicht untersucht wurde“.

Gut vier Jahre sind seitdem vergangen. Und der Weg von Bella liest sich wie ein Martyrium. „Wie viele Eingriffe und Operationen ich bis jetzt insgesamt hatte, kann ich nicht mal mehr sagen“, erzählt sie im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Sie sei in unzähligen Kliniken gewesen, etwa in Hessen und Baden-Württemberg, zuletzt monatelang in einem Krankenhaus in Bayern, weit weg von Familie und Freunden. Sie erlitt alles, was man nur erleiden kann. Immer wieder war sie dem Tode nahe. So zum Beispiel nach einer großen Operation am offenen Herzen, die abgebrochen werden musste. In ihrem Buch schildert sie ihr Nahtoderlebnis auf der Kinderintensivstation.

Ein Bild aus besseren Zeiten. Bella Fjäril

Lange hing sie an der sogenannten Ecmo, einer Herz-Lungen-Maschine. „Man kann sich wirklich nicht vorstellen, was das für Qualen waren“, erzählt sie. Und all dies geschah mitten in der Corona-Zeit, in der ihre Eltern nicht zu ihr durften. Diese wohnten in einem kleinen Apartment in der Nähe der Klinik und sorgten sich verzweifelt um ihre einzige Tochter. Sie konnten ihr nicht helfen – auch nicht, als Bella nach einem zweiten großen OP-Versuch auf der Intensivstation nächtliche Panikattacken mit grausamen, peinigenden Halluzinationen hatte. „Ganz egal, wie laut ich schrie: Es kam niemand nachts zu mir und hat mich aus den Tiefen dieser Flut gerettet“, erzählt sie.

Fragen zu Menschlichkeit und Empathie im Gesundheitssystem

In ihrem Buch stellt Bella manche Fragen, die nicht nur mit den Folgen des Corona-Lockdowns zu tun haben, sondern mit dem generellen Zustand des Gesundheitssystems. Sie berichtet von medizinischem Personal, das sie als gefühllos erlebte, ja, zuweilen sogar als brutal. „Sicher gibt es einen exzessiven Personalmangel und eine hohe Arbeitsbelastung, keine Frage“, sagt sie. Aber Menschen in einer Ausnahmesituation sollten auch menschenwürdig behandelt werden.

Sie begegnete aber auch Menschlichkeit und Empathie. Etwa bei jenem Professor, dem sie ihr Leben verdankte, weil er sie bei einer schweren Herz-Komplikation notoperierte. Oder bei einer „ganz ganz tollen Krankenschwester“, zu der sie noch immer Kontakt hat. Eines Tages lernte sie auch jenen Arzt kennen, den sie „Dr. Hope“ nennt. Er wurde ihre neue Hoffnung, weil er sich mit „komplexen Krankheitsbildern“ auskennt. Er nannte sie eine „tapfere, kleine Kämpferin“ und versprach ihr: „Wir gehen diesen Weg jetzt gemeinsam, egal, wohin er führt.“

Aber auch „Dr. Hope“ kann ihr nicht wirklich helfen. Nach wenigen Jahren hat Bella unzählige Therapieversuche hinter sich, die jedes Mal enttäuschend endeten. Sie berichtet über unzählige Operationen, über in sie „verpflanzte Implantate und Transplantate (vom Tier)“ zur Verbesserung der Herzfunktion. Ihr Körper reagierte darauf mit schweren Abstoßungsreaktionen. Sie erzählt von einer „endlosen Achterbahnfahrt“ und unzähligen Narben auf Körper und Seele.

Mit dem Buch sollte etwas Bleibendes entstehen

„Ich bin in einem Zustand, den ich mir vor einem Jahr nicht mal ansatzweise hätte vorstellen können“, sagt sie im Gespräch. Fast täglich werde sie mehrfach bewusstlos, sie leide unter Lähmungserscheinungen, Erstickungsanfällen, Blutdruckkrisen, starken Schmerzen und mehr. Sie sei bettlägerig und werde komplett künstlich ernährt. „Inzwischen sind alle Organe in Mitleidenschaft gezogen“, erzählt sie.

Die Ärzte sind ratlos. Bis heute wissen sie nicht, was dieses „autoinflammatorische Syndrom als Multisystemerkrankung mit Organbeteiligung“ ausgelöst hat und wie man es mit seinen Folgeerkrankungen und den vielen aufgetretenen Komplikationen behandeln könnte.

Bella ist in einem hessischen Zentrum für seltene Erkrankungen (ZSE) in Behandlung, aber Aussicht auf Besserung gibt es kaum. Es gehe zurzeit ums Überleben, um Linderung der Symptome und der Schmerzen, sagt sie. Sie ist verzweifelt und weiß nicht, wie es weitergeht. „Es ist schwer, diesen Zustand auszuhalten, während man eigentlich einfach nur ein normales Leben führen will, wie andere es in diesem Alter tun“, sagt sie.

Unzählige Narben auf Körper und Seele Bella Fjäril

Unter all den Ängsten und Qualen der vergangenen Jahre entstand ihr Buch – und schon das ist ein Wunder. „In so vielen grausamen Nächten ist das Schreiben mein Ventil und meine Hilfe, die Nacht überhaupt zu überstehen“, sagt sie. Ihre Ich-Erzählung wuchs aus Notizen und Tagebucheintragungen. Sie sagt: „Ich wollte etwas haben, das bleibt, auch wenn ich meinen Kampf früher oder später verlieren werde, und das habe ich mit diesem Buch nun geschafft.“

Eine starke, mutige und eine zerbrechliche, hoffnungslose Seite

Was das Buch ganz besonders macht, ist die Sicht auf das Leben, die es vermittelt. Bella Fjäril gehört zur Generation Z, geboren etwa zwischen 1995 und 2010. Sie ist neuesten Studien zufolge besonders belastet von den Bedrohungen der Welt, von Klimakrise, Krieg und wirtschaftlicher Unsicherheit.

Bella aber zeigt, dass man dem Leben auch in der miesesten Lage noch etwas abgewinnen kann. Und das, obwohl es alles andere als leicht ist. Eine Psychologin beschrieb sie einmal mit ihren zwei Seiten: der „taffen, starken Seite, die sich an jene Hoffnung klammert, kämpft, nicht aufgibt und versucht, das Positive zu sehen“, sowie der „zerbrechlichen, gebrochenen, entkräfteten, entmutigten und hoffnungslosen Seite“.

Doch statt sich selbst zu bejammern, versucht Bella – so gut ihr Zustand es zulässt –, anderen zu helfen. Sie wirkt als Beraterin bei Online-Workshops für herzkranke Kinder und ihre Eltern. Sie tauscht sich über sogenannte Peer-Beratung mit anderen Betroffenen aus. Sie schreibt über ihre Erfahrungen auf dem Portal des Bundesverbandes Herzkranke Kinder (bvhk.de).

„In erster Linie versuche ich, Aufklärung zu betreiben und anderen zu zeigen, dass sie nicht allein sind“, erzählt sie. Sie wirbt in ihrem Buch zum Beispiel für kleine waschbare Stofftiere, sogenannte helpiS, die kleine Kinder bei Infusionen trösten und beruhigen sollen. „Ich weiß, wie es ist, wenn man alleine im Krankenhaus liegt und keine Ahnung hat, wie es weitergehen soll, während die Welt sich weiterdreht und man das Gefühl hat, verloren zu sein.“

Selbst das normale Atmen ist nicht selbstverständlich

Ihr Buch ist voller Gedanken, die auch weitaus Älteren etwas geben können. Zum Beispiel mit der Botschaft, nicht immer mit dem Kopf anderswo zu sein, sondern im Moment zu leben. Auch sie habe erst lernen müssen, das zu schätzen, was sie hat, erzählt Bella.

„Ja, es nervt vielleicht manchmal, um sechs Uhr morgens aufzustehen, zur Schule oder zur Arbeit zu gehen, aufräumen zu müssen und so weiter“, schreibt sie den Leuten ihrer Generation. „Doch ist selbst das nicht selbstverständlich. Nicht mal das Privileg, normal atmen zu können und gut oder genügend Luft zu bekommen, ist selbstverständlich.“ Der Reichtum beginne genau dort, wo man begreife, dass nichts im Leben selbstverständlich sei.

Der Versuch, immer wieder aufzustehen und zu lächeln. Bella Fjäril/privat

Wo andere vergeblich nach einem Sinn des Lebens suchen, hat Bella für sich eine ganz einfache Definition gefunden. Der Sinn bestehe darin, „immer weiterzumachen, immer wieder aufzustehen, zu lieben, zu leben, zu lachen, Erinnerungen zu schaffen, von denen wir morgen gerne erzählen und die einen in schweren Zeiten an die Fülle des Lebens erinnern“. Es gehe darum, für andere da zu sein, nicht nur zu nehmen, sondern vor allem auch zu geben, wo man kann. Es gehe darum, „Nächstenliebe zu zeigen, sich nie unterkriegen zu lassen und, wenn mal alles aus dem Ruder gerät, nicht gleich aufzugeben“.

Fjäril bedeutet auf Schwedisch Schmetterling

Bella Fjäril hat ihr Buch im Selbstverlag herausgegeben. Doch man würde ihm wünschen, dass es einen echten Verlag findet, der sich dessen annimmt, es noch einmal liebevoll lektoriert und dann weit verbreitet. Denn auch zu Fragen über das Sterben und den Tod – die wohl jeden Menschen bewegen – finden sich bereichernde Gedanken in dem Buch der 19-Jährigen, die selbst nicht weiß, wie lange sie überhaupt noch lebt.

Fjäril bedeute auf Schwedisch Schmetterling, sagt Bella über das von ihr gewählte Pseudonym. „Eine Person, die mir sehr nahe stand, ist vor einigen Jahren gestorben, und seitdem begegnet mir immer wieder ein Schmetterling, ganz egal, wo ich bin“, erzählt sie. Schmetterling, das sei für sie der Inbegriff von Freiheit und Leichtigkeit. „Ich glaube irgendwie daran, dass auch ich eines Tages ein Schmetterling sein werde.“

Bella Fjäril: „PS: Ich lebe noch. Wenn die Hoffnung alles ist, was bleibt“, Tredition, 2021. Erhältlich auf tredition.com, im Online-Shop von Thalia, Hugendubel, Weltbild & Co. und bei Amazon.