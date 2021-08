Halle/Wittenberg - Eine klimafreundliche Alternative zu herkömmlichem Zement haben Forschende der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und der Universidade Federal do Pará im brasilianischen Belém entwickelt. Mit einem bislang ungenutzten Abraumprodukt der Bauxitförderung als Rohstoff lasse sich der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO₂) während der Produktion um bis zu zwei Drittel senken, teilt die MLU mit. Gleichzeitig sei der alternative Zement genauso stabil wie der bisherige Portlandzement. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Sustainable Materials and Technologies veröffentlicht.

Wohnhäuser, Fabrikhallen, Treppen, Brücken, Staudämme – all das könnte ohne Zement nicht gebaut werden. Schätzungen zufolge wurden im Jahr 2020 weltweit knapp sechs Milliarden Tonnen Zement produziert, teilt die MLU mit. Die Zementproduktion sei für etwa acht Prozent der vom Menschen erzeugten CO₂-Emissionen verantwortlich.