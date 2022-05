Er hatte Angst. Vor der Krankheit, das natürlich auch. Die Diagnose Krebs traf ihn wie ein Schlag. Angst hatte er aber vor allem um Frau und Kinder, davor, was aus ihnen werden würde, sollte er nicht mehr arbeiten können, wenn er sterben würde. Er war der einzige Ernährer, von seinem Gehalt lebte die Familie. „Ich war ein Wasserfall“, hat der Mann gesagt, „doch mit einem Mal fließt nun kein Wasser mehr.“

Birgül Taner erzählt von dem Patienten, denn er saß bei ihr in der Sprechstunde. Taner ist Diplompsychologin und Psycho-Onkologin. Sie betreibt für die Berliner Krebsgesellschaft kultursensible Beratung, betreut überwiegend türkischstämmige Berliner. Wie ebenjenen Familienvater, der sich selbst als versiegenden Wasserfall sah. „Unter kultursensibler Beratung verstehe ich einen wechselseitigen Prozess“, sagt Taner. Mehrheit und Minderheit in einer Gesellschaft lernen voneinander. Zum Beispiel, wie sie jeweils mit schlimmen Diagnosen umgehen.

An diesem Montag beginnt die „German Cancer Survivors Week 2022“. Eine Woche lang steht das Thema Krebs und seine Folgen für Patienten und deren Umfeld im Mittelpunkt, das Motto diesmal: „Niemand wird alleine krank“. Rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland leben mit der Diagnose seit bis zu fünf Jahren; Familien, Freunde, Kollegen eingerechnet, bilden sie eine große Gruppe von Betroffenen in der Bevölkerung. Ihnen soll die Veranstaltungsreihe Gelegenheit zum Austausch geben, in Workshops und Diskussionsveranstaltungen, zu verfolgen über eine Videoplattform.

Gleich zum Auftakt am Montag um 17.40 Uhr wird in Berlin Birgül Taners Kollegin Perrin Akcinar einen Vortrag halten: „Angehörige im Fokus“. Sie wird über ihre Erfahrungen aus der täglichen Praxis sprechen. Zu dritt sind sie, Julia Yalman unterstützt das Beraterteam seit Neustem. Sie haben viel zu tun. Die Zahl der Patienten, die sich an sie wenden, nimmt stetig zu. Rund 300 Gespräche führten sie allein im vergangenen Jahr; seit 2020 existiert das Angebot, das einzigartig ist in Deutschland. „Es gibt zwar Selbsthilfegruppen für türkischstämmige Menschen, auch speziell für bestimmte Krebsarten, aber eine professionelle psychosoziale Beratung bieten nur wir hier in Berlin.“

Viele Betroffene stoßen durch Zufall auf die drei von der Berliner Krebsgesellschaft im Internet. Die meisten, sagt Taner, würden durch Mundpropaganda auf sie aufmerksam. Rund 200.000 Menschen haben in der Hauptstadt einen türkischen Migrationshintergrund. Die vierte Generation der ehemaligen Gastarbeiterfamilien wächst gerade in der Stadt auf. Es sind längst nicht nur Sprachbarrieren, die den Zugang zur medizinischen Versorgung und das Verständnis für komplexe Krankheitsbilder erschweren, wie Krebs sie hervorbringt. „In der türkischen Kultur haben die Menschen ein eher kollektives Denken“, erklärt Taner, die selbst der dritten Generation angehört. „Man fragt nicht: Wie geht es dir? Man fragt: Wie geht es euch? Angehörige von Krebspatienten stehen daher unter hohem Erwartungsdruck.“

Krebsrisiko: Stress für Minderheiten durch Ungleichheit macht krank

Da ist zum Beispiel die Geschichte der jungen Frau, bei der in der Schwangerschaft Brustkrebs diagnostiziert wird. Der Mann wendet sich an Birgül Taner, fragt, wie er seiner Frau helfen kann, ohne etwas falsch zu machen. Taner spricht daraufhin mit der Frau und erkennt schnell das Problem: Die Patientin sucht Ruhe, braucht Privatsphäre, doch die Familien der Eheleute wollen auf dem Laufenden gehalten werden, wollen dem Paar helfen, was ihren Mann wiederum in einen Konflikt stürzt.

Dass sich traditionelle Muster halten, hat auch mit der Mehrheitsgesellschaft zu tun, indirekt jedenfalls, davon ist Psycho-Onkologin Taner überzeugt. „Unterschätzt wurde in den zurückliegenden Jahren ein gewisser Minderheitenstress durch Ungleichheit“, sagt sie. „Die schafft Verbundenheit mit der eigenen Kultur. Es gibt ja die These: Je mehr die Umgebung als bedrohlich empfunden wird, desto stärker wird das verlorene Objekt idealisiert. Ausgrenzung, Armut, alle diese Faktoren spielen dabei eine Rolle.“ Chronischer Stress macht krank und verstärkt das Problem.

Das, was das Team um Taner anbietet, bezeichnet man neudeutsch als niederschwellig. Ihre Beratung baut Hürden ab. „Eine Krebserkrankung ist eine schwere Krise, und man wünscht sich, so angenommen zu werden, wie man ist. Dort abgeholt zu werden, wo man steht, und nicht so sein zu müssen, wie es von außen gewünscht wird.“

Svea Pietschmann Psycho-Onkologin Birgül Taner

Diese Erkenntnis setzt sich mittlerweile durch. Die Rentenversicherung Berlin-Brandenburg fördert die kultursensible Beratung. Der Spitzenverband der Krankenkassen (GKV) verdoppelte 2021 den Zuschuss für ambulante Angebote dieser Art. Die Senatsverwaltung für Gesundheit unterstützt das Projekt der Berliner Krebsgesellschaft finanziell. Spenden decken den Rest der Kosten.

Im kommenden Monat wollen sie auch in Spandau eine Sprechstunde anbieten. „Der Beratungsbedarf ist enorm. Die Menschen sind unglaublich dankbar“, sagt Birgül Taner. Und dann sagt sie noch etwas, das den etwas akademisch klingenden Begriff interkulturelle Beratung ganz gut beschreibt: „Abseits aller kultureller Unterschiede sind wir alle gleich. Die Liebe zum Leben sollte uns miteinander verbinden.“