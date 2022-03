Eigentlich war Uwe Reinholz nie krank. Weshalb er so gut wie nie zum Arzt gegangen ist. Seine Frau Birgitt sitzt auf dem hellen Sofa in ihrem adretten kleinen Reihenhaus am Rande Berlins und berichtet stolz von ihrem Uwe, dem Physiker. So aktiv, so lebenslustig, so leidenschaftlich habe er seinen Beruf und ihre Familie jahrzehntelang unter einen Hut gebracht – bis zu seiner Pensionierung im Herbst 2021. Jetzt, wo sie beide endlich viel Zeit hatten, wollten sie reisen, zusammen die Welt sehen; eine Kreuzfahrt war schon gebucht, der Termin für die Weißen Nächte in St. Petersburg fix ausgemacht.

Die Augen von Birgitt Reinholz füllen sich mit Tränen. Sohn Sven und Enkelin Sophie, die gekommen sind, um sie zu unterstützen, senken die Köpfe. Denn Uwe Reinholz wird nicht mehr reisen, nie mehr mit ihnen lachen oder weinen können. Der 65-jährige Großvater, Vater, Ehemann und frisch pensionierte Doktor der Physik aus Königs Wusterhausen verstarb im Januar auf einer Covid-Station der Charité in Berlin-Mitte. Doppelt geimpft. Vermeintlich ohne Vorerkrankungen. Er verabschiedete sich als ansonsten gesunder Covid-19-Infizierter und sollte seine Familie nie wiedersehen – und seine beiden Urenkel nie kennenlernen.

Rasende Hilflosigkeit der Angehörigen

Geschichten von Corona-Opfern hört und liest man nun seit zwei Jahren; viele sind furchtbar traurig, nicht wenige hinterlassen Angehörige voller Schmerz und Wut und rasender Hilflosigkeit. Trotzdem ist die Geschichte von Uwe Reinholz besonders. Sie ereilt die Familie zu einem Zeitpunkt, da alle glaubten, doch eigentlich in Sicherheit zu sein – im Rahmen aller Möglichkeiten.

Zumal an der Charité, diesem international anerkannten Hort der medizinischen Forschung, die gerade vom US-Magazin Newsweek zum fünftbesten Krankenhaus der Welt gewählt wurde. Ober-Virologe Christian Drosten lenkt von hier aus mit die Geschicke der weltweiten Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr wurde die Klinik zum berühmtesten Ort des Gefechts auch des Personals gegen den tödlichen Erreger: Die RBB-Doku „Charité intensiv: Station 43“ sollte Corona-Leugnern und Verharmlosern die Augen öffnen über den existenziellen Kampf des Lebens gegen den Tod, der hier täglich geführt wird. Die Charité gilt als vorbildlich, fortschrittlich. Sie koordiniert in Sachen Corona auch die anderen Krankenhäuser der Stadt. Kommt eine Klinik mit ihrem Covid-Patienten nicht weiter, wird er verlegt in die Charité. So war es auch bei Uwe Reinholz. Nun wünscht sich die Familie, diese Verlegung hätte nie stattgefunden.

Es ist Mitte Dezember, als Birgitt Reinholz leichte Erkältungssymptome verspürt. Ein Test ist positiv. Wird schon nichts Schlimmes passieren, denkt sich die 69-jährige ehemalige Bankangestellte, die im September bereits eine Covid-19-Infektion durchgemacht hatte, mit kaum spürbaren Symptomen. Zwar kann sie seitdem nichts mehr schmecken, doch weil sie Corona schon kennt, macht sie sich keine größeren Sorgen. Sie hat bereits eine Krebserkrankung überstanden. Außerdem ist die ganze Familie doppelt geimpft. „Die Impfung ist das Beste, was wir haben“, hatte Uwe Reinholz immer wieder gesagt, und schnell alle Impfungen haben wollen. Trotzdem isoliert sich Birgitt Reinholz die ersten Tage im Schlafzimmer, um ihren Mann nicht anzustecken. Man kann ja nie wissen. Ein paar Tage später wird auch er positiv getestet. Gemerkt hat er bis dahin nichts von der Infektion.

Warum die Impfung nicht wirkte

Doch während seine Frau, klein und zierlich, die Krankheit schnell wieder los ist, mehren sich bei Uwe Reinholz, groß und kräftig, die Symptome. Zum Arzt will er nicht, da war er ja nie. Das wird schon wieder, sagt er. Doch es wird nicht. Er bekommt immer stärkere Probleme mit der Atmung. Schließlich lässt ihn seine Enkelin, selbst Ärztin, in das Krankenhaus einweisen, wo sie vor ihrer Schwangerschaft gearbeitet hat – er ist ganz fahl im Gesicht. Schon in der Notaufnahme wird klar: Das ist ein ernsterer Fall. Uwe Reinholz, vor ein paar Tagen noch kerngesund, wie er glaubte, wird binnen Stunden zum Intensivpatienten. Denn die Blutuntersuchung hat ergeben: Er hat Leukämie.

Das sei der Grund, warum die Impfung bei ihrem Opa nicht ausreichend gewirkt habe, erklärt Sophie im Wohnzimmer der Großeltern, wo alles seinen Platz hat. Möbel und Räume sind so gepflegt wie das Erscheinungsbild ihrer Großmutter, die jünger aussieht als sie ist und wirkt wie ein Energiebündel – wenn auch ein gerade sehr trauriges, in Schwarz gekleidetes Energiebündel. Die Wut gibt ihr Kraft.

Warum ist die Familie von Uwe Reinholz so wütend? Weil sie glaubt, dass sein Tod womöglich vermeidbar gewesen wäre – oder zumindest dessen Umstände. Sie wirft der Charité vor, den Patienten nicht angemessen versorgt zu haben.

Rein medizinisch sei den Kollegen nichts nachzusagen, betont die Enkelin. Sie habe mehrfach mit den Ärzten auf der Station telefoniert, diese hätten ihr glaubhaft versichert, alles Menschenmögliche getan zu haben. Auch der Arztbrief weist diverse Therapien aus, die die familieneigene Ärztin nicht zu beanstanden hat, das alles sei nachvollziehbar. Der Verlauf sei tragisch, aber aufgrund der bis dato unerkannten Vorerkrankung ihres Großvaters wohl nicht mehr zu verhindern gewesen. Am Ende starb er an einer Sepsis. Wäre er vorher zum Arzt gegangen, wäre die Leukämie erkannt worden und hätte gut behandelt werden können. Das war sein eigenes Versäumnis.

Doch die Familie macht der Klinikleitung andere Vorwürfe, sie hat sie in einem Brief adressiert: „Der Tod gehört zum Leben“, schreibt Birgitt Reinholz darin, „und ist zweifelsfrei selten gerecht. Ungerecht sind in jedem Fall die hygienischen Zustände auf dieser sogenannten Pop-up-Station, die Tatsache, dass der Familie wochenlang kein Zutritt gewährt wurde und die Art und Weise, wie mein Mann sterben musste.“

Bett und Boden stark verschmutzt?

Der konkrete Vorwurf lautet: unhygienische Zustände. Birgitt Reinholz erzählt von Spritzenkappen, die auf dem Boden gelegen hätten, und zwar die ganze Zeit, zusammen mit den immer selben eingetrockneten Flecken - und von einem stark verschmutzten Bettgestell. Sodass sie davon ausging, dass während des gesamten Aufenthaltes ihres Mannes, fast drei Wochen, dort niemand wirklich geputzt habe. Auf der Covid-19-Intensivstation, wo es doch auf jeden Keim ankomme, zumal bei einem ohnehin immungeschwächten Patienten. In demselben Krankenhaus, aus dem Fernsehaufnahmen dick isolierte Pflegekräfte zeigten, die Corona-Patienten nur dann anfassen würden, wenn sie sich gerade frisch desinfiziert haben und für jeden Patienten neue Handschuhe anziehen.

Handschuhe hätten auf dieser Station während ihrer Besuche nur die wenigsten getragen, erinnert sich die Witwe. Auch keine Schutzmontur beim Personal habe sie gesehen, ebenso wenig wie Schleusen für den Unterdruck gegen eindringende Keime, wie es die DIVI als Deutsche Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin auf Covid-19-Stationen vorsehe. Darüber hinaus hätten ihr Pfleger dort erzählt, die Station habe nicht ausreichend Steckdosen für das medizinische Gerät an den Wänden, denn sie sei ein zweckentfremdetes Bürogebäude. Die Familie müsse sie nicht auf ihre Probleme aufmerksam machen, die würden sie schon selbst kennen, habe ein Pfleger die Tochter von Birgitt Reinholz am Ende angefahren.

An dieser Stelle der Erzählung springt Sohn Sven Birgitt Reinholz zu Hilfe. Es sei wirklich „dreckig“ gewesen, bestätigt der 35-Jährige. Birgitt Reinholz ist froh, dass er auch in der Klinik dabei war – „sonst hätte mir bestimmt niemand geglaubt“. Auch ihre Tochter, selbst Krankenschwester, bestätigt die Ereignisse. Und die von der Familie beauftragte Bestatterin spricht von einem „nicht schönen“ Zustand des Toten.

Andrea Vollmer Uwe Reinholz starb 65-jährig auf einer Covid-Station der Charité. Der Physiker war gerade erst in den Ruhestand getreten – und ahnte nichts von seiner Leukämie.

Man muss wissen: Von der anderen Klinik schwärmt die Witwe in den höchsten Tönen. Aus der Notaufnahme war Uwe Reinholz zunächst ins Martin-Luther-Krankenhaus nach Wilmersdorf gebracht worden; dort blieb er zehn Tage. Täglich durfte seine Frau ihn besuchen, am Bett sitzen bleiben, sich mit den Pflegekräften austauschen. Auch wenn der beatmete Intensivpatient sie nicht mehr sehen und hören konnte, tröstete es sie enorm, wenn sie bei ihm war. „Du siehst so schön aus!“, erzählte sie ihm dort begeistert. Die Pflegekräfte hätten ihn täglich gekämmt, rasiert, die Zähne geputzt, ihn eingecremt, auch Physiotherapie gemacht und mit ihm gesprochen – mit einem Wort: sich liebevoll um ihn gekümmert. Die Schwestern hätten sich darauf gefreut, sich mit ihm über Physik zu unterhalten, sobald er wieder aufwacht. Doch dazu kam es nie. Die Werte des Patienten wurden immer schlechter. Er musste verlegt werden zu den Spezialisten in die Charité.

Damit fing für Birgitt Reinholz das Bangen an. Denn sie durfte plötzlich nicht mehr zu ihrem Mann.

Erst über persönliche Kontakte zur Kirche und die dortige Seelsorge sei es überhaupt gelungen, nach zehn Tagen eine Ausnahmegenehmigung für den Besuch auf der Station zu erhalten. Vom Anblick ihres Mannes sei sie danach entsetzt gewesen. Sie hatte den Eindruck, er sei dort kaum gepflegt worden. Insgesamt viermal durfte sie ihren Mann noch sehen vor seinem Tod, und jedes Mal wunderte sie sich über die Intensivstation ohne Intensiv-Vorkehrungen und die hygienischen Zustände im gemischten Vierbettzimmer.

Wenn es ans Sterben geht

Von der Enkelin über den medizinischen Verlauf informiert, der immer schlechter wurde, habe die Familie darauf gedrängt, unbedingt angerufen zu werden, wenn es ans Sterben gehe. In jedem Falle wollte sie an der Seite des Großvaters sein in seinen letzten Stunden. Doch am Ende habe auf der Station alles ganz schnell gehen sollen. Nicht einmal in ein eigenes Zimmer habe man den Patienten zum Sterben geschoben. Die Familie habe vier Stunden während des Sterbeprozesses um das Bett im Viererzimmer gesessen, während nebenan eine Patientin versorgt wurde – ohne Sichtschutz dazwischen.

Als Uwe Reinholz gestorben war, wollte seine Frau seinen Kulturbeutel mit nach Hause nehmen. Übergeben wurde er tags darauf an ihre Tochter – komplett grün verschimmelt. Die Klinik sagt: Wir haben den Beutel nur verwahrt. Inzwischen hat die Familie die Rechnung der Charité für den Privatpatienten vorliegen: insgesamt rund 60.000 Euro für drei Wochen Corona-Intensivstation, rund 3500 Euro pro Tag.

Im Vergleich erscheine ihr die günstigere Intensiv-Versorgung von rund 1800 Euro am Tag in der anderen Klinik angemessener, sagt Birgitt Reinholz – vor allem, da die Charité extra 600 Euro pro Tag für die Pflege abrufe. Für was genau, fragt sich die Witwe. Dabei habe es auf der Station gar keinen Personalengpass oder Pflegenotstand gegeben, wie man vermuten könnte.

Fragt man die Charité selbst, antwortet ein Sprecher:

„Wir bedauern den Eindruck, der bei der Versorgung des Patienten entstanden ist. Wir haben der Familie gegenüber ausführlich schriftlich Stellung genommen. Uns ist wichtig, festzuhalten, dass dieser Eindruck in wesentlichen Punkten nicht richtig ist und die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Station nicht adäquat wiedergibt. Dieses Bild entspricht nicht dem Standard der Krankenversorgung in unserem Haus.“

In der Tat hat die Charité der Familie ebenfalls einen Brief geschrieben – allerdings erst nachdem die Berliner Zeitung sich eingeschaltet hatte. Ein Arzt geht darin auf drei Seiten auf verschiedene Vorwürfe ein.

Ein Beschwerdebrief – und Post von der Charité

So heißt es etwa: „Dieses Gebäude wurde ursprünglich für die normalstationäre und intensivmedizinische Betreuung von Patienten in der Zeit von Umbaumaßnahmen errichtet. Auch wenn die baulichen Einrichtungen nicht in jedem Aspekt den Empfehlungen der DIVI entsprechen, ist eine Versorgung von intensivpflichtigen Patienten dort auf hohem Niveau und unter Einhaltung der notwendigen Hygienestandards möglich. Das Vorhandensein von Schleusen und raumlufttechnischen Anlagen zur Erzeugung von Unterdruck ist für die Versorgung von Covid-19-Patienten nicht zwingend notwendig, insbesondere wenn deren Versorgung – so wie in der Campus-Klinik – räumlich getrennt erfolgt.“

Von „Missverständnissen“ ist die Rede, unter anderem bei der Besuchspolitik. Die Patientenzimmer einschließlich Boden würden entgegen dem Eindruck der Familie zweimal täglich gereinigt. Räumliche und personelle Besonderheiten seien der Pandemie geschuldet.

Die Klinik entschuldigt sich für einige Aspekte – vor allem habe sie Verständnis für das „Befremden“ darüber, dass dem Patienten kein eigener Raum zum Sterben zugewiesen wurde. Man werde dies zum Anlass nehmen, „einmal mehr für die bestmöglichen Bedingungen in einer solchen Situation zu sensibilisieren.“

Was sagt die Familie zu dem Brief? „Unsere Fragen wurden nicht beantwortet“, bedauert Birgitt Reinholz, die zugleich betont, dass es ihr zu keinem Zeitpunkt um eine rechtliche Auseinandersetzung gegangen sei. „Ich wünsche mir eine Entschuldigung – und dass nie wieder ein Patient dort so behandelt wird“ – hatte sie zuvor ihre Erwartungen geäußert. Die erste Erwartung wurde mit dem Brief zum Teil erfüllt – die zweite gar nicht, glaubt sie nun.

Aber was ist los mit der Station, auf der Uwe Reinholz lag, und gibt es in der Charité etwa Vorzeigestationen und solche, auf denen man lieber nicht landen möchte?

Da die Klinik diese Vorwürfe schlicht zurückweist, hat die Berliner Zeitung einen Klinikarzt ausfindig gemacht, der vor Corona in der Charité gearbeitet hat und sich zu den Vorwürfen äußert – wenn auch anonym. Über Interna möchte er genauso wenig sprechen wie über den Fall Uwe Reinholz, doch er kann allgemein darüber Auskunft geben, wie Kliniken mit Sterbenden umgehen – nämlich eher gar nicht: Ein Sterbezimmer für Patienten habe er noch in keiner Klinik gesehen, auch von Abschiedsräumen für Angehörige weiß er nichts. Das sei ein echtes Versäumnis.

Wie, Ärzte sollen sich auch ums Sterben kümmern?

Insgesamt würden sich Klinikärzte in Deutschland kaum mit dem Sterben auseinandersetzen. Sie arbeiteten zwar täglich für ihre Patienten vor allem auf den Intensivstationen, „wo zu 50 Prozent gestorben wird“, dagegen an – doch sobald der Patient verstorben sei, sei der Kampf verloren. Die meisten Ärzte würden sich dann einfach abwenden. Auch von den Angehörigen. Und das ausgerechnet in den schwersten Stunden der Familien. Er schlägt vor, diesen Umstand ins Bewusstsein der Kliniken zu rücken – und Räume dafür zu schaffen. Sowohl für Arztgespräche mit den Angehörigen als auch für die Sterbenden selbst. Zu seiner Zeit hätte das Abschiednehmen in der Charité höchstens in gerade nicht genutzten Behandlungsräumen stattfinden können, die dafür zweckentfremdet wurden.

Die hygienischen Zustände an der Charité hatte er selbst nie zu beanstanden, insgesamt würden sowohl der Arztbrief als auch die Schilderungen der Familie danach klingen, als sei medizinisch zwar alles getan worden, doch das Personal habe auf der Station womöglich nicht besonders motiviert gearbeitet, mutmaßt er. Das könne durchaus mit Corona zusammenhängen. Wenn auf einer sogenannten Pop-up-Station Personal aus anderen Bereichen zusammengezogen werde, das sich nicht kenne und zudem täglich Sorge trage, sich bei Patienten anzustecken, weil allein schon die Quarantäne persönliche Nachteile mit sich bringe, dann würde das Pflegepersonal vielleicht nicht so oft nach den Patienten schauen wie üblich. Dadurch würde niemand schneller versterben, aber es könnte Mängel in der Pflege erklären.

Andrea Vollmer Kollegen haben der Familie ein Abschiedsbuch für Uwe Reinholz geschrieben, in dem sie sich an ihn erinnern.

Mit der Pflege hat die Charité gerade ein anderes Problem: Kürzlich hat der Vorstand die Pflegedirektion entlassen. „Pflegedirektorin Judith Heepe und ihre Stellvertreterin Jenny Wortha sind mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden worden“, berichtete der Tagesspiegel, „darüber wurden Chefärzte, Instituts- und Stationsleitungen der landeseigenen Universitätsklinik am Montag im Intranet informiert.“ Der Charité-Aufsichtsrat, dem Wissenschafts- und Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) vorsitzt, werde später „über eine endgültige Neubesetzung entscheiden, bis dahin werden die Aufgaben kommissarisch übernommen“, meldete das Blatt. Was genau dahintersteckt, wurde nicht bekannt; spekuliert wird über widerstrebende Auffassungen zwischen der neuen Vorständin Carla Eysel und der Pflegedirektion bezüglich des 2021 ausgehandelten Tarifvertrages nach einem spektakulären Streik der Pflegenden vergangenen Sommer.

Spekulationen nützen indes Familie Reinholz wenig. Sie will nun mit dem Fall abschließen und in Ruhe um ihren Familienangehörigen trauern. Uwe Reinholz, so sagt seine Witwe, hatte schon immer Angst vor Krankenhäusern.