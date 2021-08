Berlin - Ein Rundschreiben an Berliner Schüler sorgt für Aufregung. Darin fordert Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) die Altersgruppe ab zwölf Jahren auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das Schreiben ist direkt an die Jugendlichen adressiert, der Tenor klar: Wer sich nicht impfen lässt, gefährdet einen „Schulbetrieb mit möglichst wenigen Infektionen und Beschränkungen“. Weiter heißt es: „Die Corona-Schutzimpfung schützt nämlich dreifach: Euch selbst – die Personen mit denen Ihr Euch trefft – die gesamte Gesellschaft, also uns alle!“ Rund 180.000 Schüler der Stadt haben diesen Brief in der ersten Woche nach den Sommerferien erhalten.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt bisher nur in Ausnahmefällen eine Corona-Schutzimpfung von Menschen, die jünger als 18 Jahre sind, etwa bei Vorerkrankungen. Doch nicht nur deshalb regt sich unter Eltern scharfe Kritik an dem Rundbrief. Sie sehen ihre Kinder in Haftung genommen für das Infektionsgeschehen in Deutschland. „Ein ungeheuerlicher Vorgang“, sagt etwa eine Mutter, deren zwölfjähriger Sohn die achte Klasse besucht. „Mein Junge ist noch nicht geschäftsfähig und soll eine derart schwerwiegende Entscheidung treffen. Ich entscheide als Erziehungsberechtigte immer noch darüber, ob er geimpft wird oder nicht.“

Auf Seite zwei des Schreibens weist Kalayci auf die Möglichkeiten einer Impfung hin: „Falls Du Dich für eine Impfung entscheiden solltest, stehen mehrere Berliner Corona-Impfzentren bereit – auch ohne vorherige Terminbuchung.“ Ein betroffener Vater sagt: „Erst dahinter steht verstohlen, dass Schüler unter 16 Jahren von einem gesetzlichen Vertreter begleitet werden müssen.“

Der Rundbrief geht ausdrücklich auf die Stiko ein. Die abwartende Haltung der Kommission begründet Kalayci damit, dass diese „zum Zeitpunkt der Empfehlung“, die eigentlich eine Nichtempfehlung ist, wenig über „Nach- und Nebenwirkungen der Impfung“ gewusst habe. Tatsächlich lagen der Stiko bislang keine Studien vor, die ihrer Ansicht nach eine generelle Impfempfehlung ihrer Meinung nach rechtfertigen würde. Der Rundbrief teilt mit: „In Deutschland sind die Impfstoffe von Biontech und Moderna auch für Eure Altersgruppe zugelassen.“

An diesem Freitag könnte die Stiko eine neue Empfehlung abgeben, wie es heißt. Seit Wochen ist der politische Druck auf die Kommission groß. Besonders hervor tat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der das Gremium zu einer „ehrenamtlichen Organisation“ zurechtstutzte. „Die EMA, die europäische Zulassungsbehörde, das sind die Profis“, sagte Söder Mitte Juli im Bayrischen Rundfunk. Bereits Ende Mai stufte die EMA Impfungen mit Biontech für über Zwölfjährige als unbedenklich ein. Bei den Mitgliedern der Stiko handelt es sich um ausgewiesene Experten, der Berliner Kinderarzt Martin Terhardt zum Beispiel gehört dem Gremium an.

RKI: Möglicherweise mehr Geimpfte als bisher angenommen

Mit Kalaycis Rundschreiben sehen viele Eltern eine neue Stufe der versuchten Beeinflussung erreicht. „Ich habe bisher viel Verständnis für die Maßnahmen gegen Corona aufgebracht“, sagt die betroffene Mutter. „Während andere schon wieder Partys gefeiert haben, haben wir uns weiter vorsichtig und rücksichtsvoll verhalten.“ Für Berlin erfasst das Robert Koch-Institut (RKI) in der Altersgruppe zwischen 5 und 14 Jahren derzeit 7356 erkrankte Jungen und 6919 Mädchen. Bei den 15- bis 34-Jährigen waren am Donnerstag 30.004 männliche und 31.658 weibliche Corona-Patienten erfasst. Laut der Berliner Gesundheitsbehörde Lageso lag die Inzidenz in der Alterskohorte 10 bis 14 bei 65, zwischen 15 und 19 Jahren bei 105,1 und zwischen 20 und 24 Jahren bei 102,5.

Unklar ist die tatsächliche Impfquote. Laut einer Befragung des RKI könnten mehr Erwachsene in Deutschland mindestens einmal geimpft sein als offiziell erfasst. Der Unterschied war besonders auffällig bei den 18- bis 59-Jährigen. Bei einer Erhebung gaben 79 Prozent der Erwachsenen unter 60 Jahren an, mindestens einmal geimpft zu sein, offiziell waren es 59 Prozent. Das Institut geht davon aus, dass die Impfquoten das Geschehen nichtsdestotrotz sehr zuverlässig abbilden. Als Erklärung für die Diskrepanz führen Experten mehrere mögliche Gründe an. Unter anderem wird ein Teil der Impfungen mit Johnson & Johnson, bei denen nur eine Dosis für den vollen Schutz vorgesehen ist, nur als Zweitimpfung erfasst. Außerdem registrierten bisher nur etwa die Hälfte der ans Meldesystem angeschlossenen Betriebsärzte Impfungen über die Webanwendung.

Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), betonte im Gespräch mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dass es wichtig sei, die Impfquote der unter 60-Jährigen schnell durch eine unabhängige, repräsentative Umfrage zu prüfen. „Sollte die Impfquote in der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen tatsächlich viel höher liegen als gemeldet, hätten wir gerade mit Blick auf den Herbst eine viel entspanntere Lage.“ Das RKI teilte unterdessen mit, weitere Umfragen zu planen. Unter anderem sollen im frühen Herbst etwa 3000 Menschen zu Impfbereitschaft und Akzeptanz befragt werden, auch in Fremdsprachen.