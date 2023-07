ICE-Chaos: Wie ich auf einer Bahnreise an „Fear of missing out“ erkrankte

Fear of missing out? Knallvoll wird dieser ICE. Dafür fährt er eine Stunde früher als geplant ab.

Es ist schon wieder passiert. Ich habe mir selbst eine Diagnose gestellt – Fear of missing out. Und das kam so: Ich fuhr am Wochenende mit der Bahn. Nach allem, was sie mir angetan hat. Trotz Trypophobie, Misophonie, Ataxophobie. Ich kann es nicht lassen. Es ging also in Richtung Westen. Am Vorabend schaute ich in der Bahn-App nach unter: „Fährt mein Zug pünktlich?“. Und wie pünktlich er fuhr!

Eine Stunde und zehn Minuten früher ging es los. Gut, dass ich vorab keine Nachricht erhalten hatte, die mich über diesen Sachverhalt aufgeklärt hätte. Ich wäre unnötig besorgt gewesen. So konnte ich mich nur kurzfristig verkrampft davon überraschen lassen, welchen seelischen, körperlichen oder seelisch-körperlichen Schaden ich diesmal davontragen würde.

Zunächst lief alles nach Plan. Mit einer Viertelstunde Verspätung war der Umsteige-Bahnhof erreicht, was nicht weiter störte, weil der Anschluss auf sich warten ließ, 20, 30, 40 Minuten: Reparatur einer Weiche. Das muss ja auch mal sein.

Irgendwann konnte die Reise weitergehen. Zwei Stationen, dann war vorzeitig Feierabend. Offenbar hielt der Zug den ganzen Verkehr auf und wurde aus selbigem gezogen. Weil ich auch davon eher zufällig erfuhr, öffnete ich nun ständig meine Bahn-App, studierte Fahrpläne, mögliche Alternativen, Busverbindungen, überschlug Taxikosten. Die neue Obsession sollte sich schon zwei Tage später bewähren, denn ich sah am Morgen der Rückreise, dass mein gebuchter ICE ausfiel.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Hypochonder-Glosse Christian Schwager ist Redakteur für Gesundheit und schreibt alle zwei Wochen an dieser Stelle über seine eingebildeten Krankheiten.

Ich reservierte spontan für einen anderen Zug, in zwei Etappen, weil durchgehend kein Sitzplatz mehr frei war. Schließlich unterwegs, ging ich der Frage auf den Grund, ob das krankhaft sein könnte, dieses ständige Gefühl, etwas zu verpassen, eine Info, einen Anschluss. Zeit genug für die Recherche hatte ich: Ein Wechsel der Lokführer verzögerte sich, da der Neue sich wohl zu sehr auf die Bahn verlassen hatte und zu spät am Übergabeort eintraf. Kurz darauf führte ein Einsatz der Feuerwehr im Gleis zum Stillstand.

Ich fand währenddessen heraus, dass ich an Fear of missing out litt, kurz Fomo. Es handelt sich laut einer Internetseite für psychologische Beratung um das „Symptom eines Weltschmerzes, der durch Technologie ausgelöst wird“. Zum Beispiel durch Instagram, Twitter – oder eben die Bahn-App. Betroffene fühlen sich ausgegrenzt. In meinem speziellen Fall vom öffentlichen Fernverkehr.

Fear of missing out führt zu Stress, Fahrigkeit, Selbstzweifeln

Zwar klärte mich die Homepage meiner Krankenkasse darüber auf, dass Fomo nicht als psychische Störung gilt. Doch was nicht ist, kann ja noch werden. Außerdem lassen sich die Beschwerden nicht wegdiskutieren. Bei mir waren das Stress, Fahrigkeit, Selbstzweifel. Ich griff gleich morgens zum Smartphone und legte es erst kurz vor dem Schlafengehen aus der Hand. Müdigkeit, ein weiterer Hinweis auf eine Fomo, die auch zu Depressionen führen kann.

Als Therapie empfahl meine Krankenkasse, digitale Informationen zu meiden. Aber wie sollte das funktionieren angesichts des volatilen Fahrplans der Bahn? Sollte ich auf ihren herausfordernden Transportservice verzichten? Oder werde ich zu einem Problemfall für die Solidargemeinschaft, mit jeder Fahrt ein bisschen mehr?

Irgendwann wird meine Kasse von mir Extremreisendem einen Zusatzbeitrag verlangen. Während der Corona-Pandemie forderten ja ganz Eifrige einen solchen Aufschlag für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten. Diese gesteigerte Abneigung gegen infektiologische Free-Climber hat bestimmt einen Namen. Ich schaue gleich mal nach.