Berliner Jogging-Saison beginnt: Diese Fehler sollten Anfänger unbedingt vermeiden

Der erfahrene Marathonläufer John Kunkeler erklärt, worauf es im Training ankommt, wie man fit für Volksläufe wird und in welche Fallen sogar Profis tappen.

Ein Jogger vor dem Reichstag in Berlin

Ein Jogger vor dem Reichstag in Berlin photothek/Imago

John Kunkeler ruft nach einer Stunde zurück. Vorhin konnte er nicht ans Telefon gehen. Er war auf einem Fahrrad mit Kilometerzähler unterwegs.



Kunkeler hat die Strecke des Frauenlaufs im Berliner Tiergarten vermessen, es soll am 13. Mai ja alles mit rechten Dingen zugehen. Der 75-Jährige ist offizieller Streckenvermesser und auch im Auftrag des Leichtathletik-Weltverbands (IAAF) weltweit unterwegs. Vor allem ist er ein erfahrener Marathon-Mann. Deshalb das Telefonat. Es geht darin um Lauftraining. Darum, wie man damit am besten anfängt. Wie man dranbleibt. Wann man sich an einen Volkslauf wagen kann. Welches die größten Fehler sind.