Forscher schätzen, „dass etwa 67 bis 76 Prozent aller Neuinfektionen von ungeimpften Personen verursacht werden, was bedeutet, dass nur 24 bis 33 Prozent von den Geimpften verursacht werden“. So steht es in einer neuen Studie, die Wissenschaftler der Humboldt-Universität (HU) zu Berlin auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlicht haben. Das bedeutet, dass diese Studie der Öffentlichkeit schon zur Verfügung gestellt wird, obwohl sie noch nicht in einem sogenannten Peer-Review-Verfahren begutachtet wurde.

„Impfstoffe sind das wirksamste Arzneimittel zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie“, urteilen die sieben Autorinnen und Autoren um Benjamin F. Maier vom Institut für Theoretische Biologie der HU Berlin. Beteiligt ist auch Dirk Brockmann, Professor an der HU Berlin, bekannt für die Modellierung der Ausbreitung und Dynamik von Infektionskrankheiten.

Die Modellierungsstudie der Forscher beruht auf Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zu symptomatischen Fällen Geimpfter und Ungeimpfter aus der Zeit zwischen 11. Oktober und 7. November 2021. Genutzt wurde das neuartige theoretische Analyse-Konzept der „Contribution Matrix“. Es berücksichtigt unter anderem, wie viele Menschen in jeder Altersgruppe geimpft sind, wie viele Kontakte sie haben, welche Impfwirksamkeit zu erwarten ist und vieles mehr.

Lediglich in neun Prozent der Fälle stecken Geimpfte andere Geimpfte an

Bei der Berechnung ergab sich eine bestimmte Verteilung von vier möglichen Infektionswegen: Bei mehr als der Hälfte aller Infektionen stecken Ungeimpfte andere Ungeimpfte an. Bei weiteren 40 Prozent kommt es zu Infektionen von Geimpften durch Ungeimpfte oder von Ungeimpften durch Geimpfte. Und lediglich bei neun Prozent der Fälle stecken geimpfte Personen andere geimpfte Personen an.

Grundlage für diese Ergebnisse ist die Annahme, dass die Impfstoffe eine Wirksamkeit von etwa 72 Prozent und mehr haben. Die Konzentration auf die dem RKI gemeldeten symptomatischen Fälle könnte aber Verzerrungen ergeben, was das wahre Infektionsgeschehen und die Wirksamkeit der Impfstoffe betrifft. Wissenschaftler führten deshalb ihre Modellierung auch mit Daten durch, die Annahmen aus einer britischen Studie nutzten. Dieser zufolge verhinderten die Impfungen gegen die Delta-Variante von Sars-CoV-2 bei den 12- bis 60-Jährigen nur 60 Prozent der Infektionen. Bei den über 60-Jährigen ist es nur etwa die Hälfte.

„Aber selbst in diesem Szenario, mit einer im Schnitt deutlich niedrigeren Wirksamkeit der Impfungen, machen die Ungeimpften die Mehrheit der Ansteckungen aus“, sagt der Studienautor Benjamin Maier in einem Beitrag von rbb24. Nur 16 Prozent der Fälle würden einzig und allein unter den Geimpften auftauchen, der Rest würde durch Ungeimpfte als Verbreitende oder als Infizierte zustande kommen, lautet die Schlussfolgerung in dem Beitrag. Auch nach Berücksichtigung anderer möglicher Faktoren ändere sich nichts an der Schlussfolgerung.

Bei rbb24 kommen auch Epidemiologen zu Wort, die nicht an der Studie beteiligt waren. Von einer „eleganten“ Methodik hinter den Ergebnissen spricht zum Beispiel Benjamin Steinegger von der Universität Rovira i Virgili in Tarragona. Lediglich für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass Ungeimpfte und Geimpfte sich gar nicht untereinander träfen, seien die Ergebnisse wohl wenig verlässlich.

Minderheit der Bevölkerung hat erheblichen Anteil an Infektionsdynamik

Der Modellierer Peter Klimek von der Medizinischen Universität Wien sieht dagegen noch offene Fragen, was die Schlussfolgerungen der Studie betrifft – zum Beispiel, dass die Zahl der Neuinfektionen massiv sinken würde, wenn 90 Prozent aller Menschen über zwölf Jahre oder 80 Prozent der gesamten Bevölkerung geimpft wären. Klimek sagt dazu: „Ob das aber so einfach ist, wissen wir nicht genau, weil natürlich mit der Zeit auch immer wieder der Schutz in der Bevölkerung nachlässt.“

Zusammenfassend schreiben die HU-Forscher: Ihre Ergebnisse deuteten darauf hin, „dass eine Minderheit der Bevölkerung (das heißt die Ungeimpften) einen erheblichen Anteil an der Infektionsdynamik“ habe. Das mache sie „zum Haupttreiber der sich derzeit verschärfenden öffentlichen Gesundheitskrise in Deutschland und vermutlich auch in anderen Ländern“. Zugleich verweisen die HU-Forscher auf die Grenzen der „modellbasierten Schätzungen“ in ihrer noch nicht begutachteten Studie. Die Kontaktdaten stammten zum Beispiel „aus der Polymod-Studie, die mittlerweile schon über 15 Jahre alt ist und daher das Durchmischungsverhalten der deutschen Bevölkerung möglicherweise ungenau abbildet“, schreiben sie.

Ein weiterer einschränkender Faktor sei, dass die Zahl von Durchbruchinfektionen größer sein könnte als erwartet, da bei geimpften Infizierten mit leichten Symptomen möglicherweise keine Infektion gemeldet werde, „was zu einer möglichen Überschätzung der Impfstoffwirksamkeit führt“. Wie eine neue Studie aus Israel zeigt, soll der Infektionsschutz durch die Biontech-Zweitdosis bereits nach 90 Tagen vermindert sein und von da an deutlich nachlassen.

Die Zahl der reinen Infektionen allein kann natürlich auch kaum etwas über die unterschiedliche Schwere der Verläufe bei Geimpften und Ungeimpften aussagen. Dabei wäre es eine wichtige Erkenntnis, in welchem Maße Impfungen nicht nur Ansteckungen vermeiden, sondern vor allem auch schwere Verläufe. Und die Studie kann ebenfalls noch nicht berücksichtigen, welche Effekte die neu gefundene Omikron-Variante auf die Infektiosität Geimpfter und Ungeimpfter und auf die Wirksamkeit der gegenwärtigen Impfstoffe hat.