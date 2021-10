Berlin - „Jede Zelle entsteht aus einer Zelle“, sagte einst Rudolf Virchow. Der Mediziner konnte zeigen, dass Zellen nicht etwa spontan aus einer ungeformten Substanz (Blastem) im Körper hervorgehen, sondern stets aus einer Zellteilung. Der berühmte Berliner Arzt, Pathologe und Sozialpolitiker wurde vor genau 200 Jahren, am 13. Oktober 1821, geboren. Berlin widmete ihm in diesem Jahr eine große Ausstellung im Roten Rathaus und eine Reihe von Veranstaltungen. Neben vielem anderen hatte Virchow auch die Medizin entscheidend weiterentwickelt. Seine 1858 erschienene „Zellularpathologie“ bedeutete auch das Ende für alle Theorien, die noch immer in einer ungleichmäßigen Mischung der Körpersäfte die Ursache für Krankheiten sahen.

„Virchow wollte herausfinden, was in Zellen schiefläuft, um zu verstehen, wie man Krankheiten diagnostiziert und heilt“, sagt Nikolaus Rajewsky, Gründer und wissenschaftlicher Direktor des Berliner Instituts für Medizinische Systembiologie (BIMSB) auf dem Campus Lebenswissenschaften in Berlin-Mitte. Es gehört zum Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC). „Rund 160 Jahre später können wir endlich das umsetzen, was Virchow wollte“, sagt der Systembiologe. „Denn im Gegensatz zu Virchow, der nur mit normalen Lichtmikroskopen arbeiten konnte, arbeiten wir heute mit Methoden, die es wirklich möglich machen, in einzelne Zellen hineinzuschauen, und zwar auf molekularer Ebene.“ Virchow erkannte zwar, dass Zellen sich bei Krankheiten verändern, aber die molekularen Vorgänge waren für ihn noch unsichtbar – eine Art „Blackbox“.

Krankheiten erkennen, bevor sie Symptome entwickeln

Pünktlich zum 200. Geburtstag Virchows fällt am heutigen Mittwoch in Berlin der Startschuss für eine ganz neuartige Zellklinik – das Berlin Cell Hospital (BCH). Hier soll Virchows Lehre so weiterentwickelt werden, „dass man Krankheiten in den Zellen bereits erkennen kann, bevor sie überhaupt Symptome entwickeln“, sagt Rajewsky, einer der führenden Köpfe des Projekts. „Dadurch kann man auch neue Wege finden, um sie wieder gesund zu machen.“ Mit dem Berlin Cell Hospital (BCH) steht Berlin nahezu einmalig da, nicht nur in Deutschland. Die Stadt könnte damit zu einem weltweit führenden Innovationsstandort werden, konkurrenzfähig etwa mit dem großen Biotech-Innovationszentrum rund um Boston an der US-Ostküste – der Harvard Medical School und unzähligen darum angesiedelten Firmen.

Pablo Castagnola/MDC Der Berliner Systembiologe Nikolaus Rajewsky

Geplant ist ein Gebäude, an dem alle dafür wichtigen Forschungsrichtungen zusammenkommen, also eine echte neue wissenschaftliche Zellklinik. Wo diese stehen werde, sei noch nicht klar, sagt Rajewsky. Ein entscheidender Schritt aber ist für ihn die Gründung einer neuen Organisation in Form eines gemeinnützigen Vereins für das Berlin Cell Hospital (BCH). Diese findet am heutigen Mittwoch statt. „Es geht um eine wirkliche Integration, um ein enges Miteinander der verschiedensten Partnerinstitutionen, wie es das bisher noch nicht gibt“, sagt Rajewsky. Der Untertitel für das, was entstehen soll, lautet: „AI-driven ecosystem for cell-based medicine“. Übersetzt heißt das ungefähr: „KI-gesteuertes Ökosystem für zellbasierte Medizin.“

Wie wichtig diese KI, also Künstliche Intelligenz, für die neue Zellklinik ist und was es mit dem „Ökosystem“ auf sich hat, erläutert Rajewsky anhand der geplanten Struktur der zellbasierten Medizin in Berlin, bei der zahlreiche Bausteine ineinandergreifen und zusammenwirken.

Fehler beim Lesen im zellulären „Buch des Lebens“

Grundlagenforschung auf molekularer Ebene findet am Max-Delbrück-Centrum (MDC) in Berlin-Buch statt und am 2008 gegründeten BIMSB, das seit Anfang 2019 in Mitte sitzt. Die Forscher lernen nahezu täglich Neues über Vorgänge in den Zellen – etwa zur Rolle der Zellen bei der Schädigung und Neu-Aussprossung von Blutgefäßen oder zu den Folgen einer gestörten „Müllabfuhr“ in den Zellen. Denn in diesen müssen ständig Proteine, die ihre Aufgabe erfüllt haben oder fehlerhaft sind, entsorgt werden. Wenn das nicht funktioniert, können schwere Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson oder Chorea Huntington entstehen. Dies ist nur ein Beispiel für Fehlfunktionen in der Zelle.

Nikolaus Rajewsky, 1968 in Köln geboren, spricht oft vom „Buch des Lebens“, wenn er über die Zellen redet. Damit ist das menschliche Genom gemeint, also das Erbgut, das sich in jeder einzelnen Zelle findet. Jede Zelle sei ständig damit beschäftigt, „in diesem Buch nachzuschauen, wie sie reagieren soll, um zu überleben und weiter ihre speziellen Funktionen zu erfüllen“ – etwa bei Signalen von Nachbarzellen oder aus der Umwelt, bei Infektionen und anderem mehr.

Um die dabei entstehenden Fehler rechtzeitig in jeder einzelnen Körperzelle zu entdecken, wurden in den vergangenen Jahren in Berlin und weltweit neue Technologien der Einzelzellsequenzierung entwickelt, die 2018 vom Wissenschaftsmagazin Science zum „Durchbruch des Jahres“ gekürt wurde. „Das ist so, als ob wir ein Supermikroskop erfunden hätten, mit dem wir in jede Zelle in einem Gewebe hineinschauen könnten“, sagt Nikolaus Rajewsky. Man erhalte ein digitales Bild der molekularen Zustände in der einzelnen Zelle, salopp gesprochen: „Welche Gene in der Zelle sind an und welche sind aus?“

Erfasst wird auch die sogenannte Genexpression – die Umwandlung der genetischen Codes aus dem „Buch des Lebens“ in nutzbare Proteine. Dabei entstehen Daten in einer unvorstellbaren Größenordnung, die nur mit Großrechnern verarbeitet werden können. Rajewsky sieht deshalb die zellbasierte Medizin als ein ideales Feld für die Anwendung neuer Methoden des Maschinellen Lernens und der Künstlichen Intelligenz.

Ein Ökosystem, in dem das Maschinelle Lernen und KI sehr wichtig sind

„So etwas hat es bisher noch nicht gegeben“, sagt er, „und die Anwendung dieser Methoden ist eine ganz neue Möglichkeit, wirklich die ersten molekularen Veränderungen zu verstehen, die die Zellen krank machen, um auch möglichst früh einzugreifen.“ In der Zellklinik sollen deshalb Grundlagenforscher – etwa von MDC und dem Berlin Institute of Health (BIH) – und Kliniker der Charité eng mit Fachleuten aus dem Zuse-Institut Berlin (ZIB), der Technischen Universität (TU) und dem Berlin Institute for the Foundations of Learning and Data (Bifold) zusammenarbeiten. Am Zuse-Institut wurde erst vor zwei Jahren der neue Supercomputer „Lise“ in Betrieb genommen.

„Die Idee ist, dass man eine Art Ökosystem baut, in dem Maschinelles Lernen und KI extrem wichtig sind und in dem alles zusammenkommt: die Technologieentwicklung, die medizinische Forschung, die präzisen Ansatzpunkte für klinische Anwendungen und die Innovationen in der Art der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen akademischen Instituten und der Industrie“, sagt Rajewsky. Für die schnelle Umsetzung neuester Erkenntnisse in Diagnostik und Therapien – die sogenannte Translation – wurde 2013 das BIH gegründet. Es ist seit 2021 ein eigener Bereich in der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Die unmittelbare Nähe der Berliner Zellklinik zum BIH soll auch der frühzeitigen Diagnostik und Behandlung möglichst vieler Patienten zugutekommen. All diese Institutionen sind daher Partner in der neuen Zellklinik.

MDC Blick in das Treppenhaus des Berliner Instituts für Medizinische Systembiologie (BIMSB) auf dem Campus Lebenswissenschaften in Berlin-Mitte

Außerdem soll die zu erwartende Fülle an neuen, medizinisch relevanten Ergebnissen schnell in anwendbare Produkte umgesetzt werden. Dafür gibt es enge Kontakte mit Dutzenden Unternehmen und Start-ups aus der Pharma- und der Biotech-Branche in Berlin und Brandenburg. Virchow 2.0 heißt das „integrierte Konzept zellbasierter Medizin“. Es ist der sogenannte Innovationsteil des BCH. Erst in diesem Jahr ist er in einem deutschlandweiten Wettbewerb des Bundesforschungsministeriums mit dem Namen „Clusters4Future“ unter die 15 Finalisten gekommen. Mitte 2022 sollen in einer zweiten Runde bis zu sieben Zukunftscluster ausgewählt werden. Jedes davon soll bis zu neun Jahre lang jährlich bis zu fünf Millionen Euro erhalten. Außerdem koordinieren die Zellforscher um Rajewsky von Berlin aus die zellbasierte Medizin in Europa. Unter dem Namen „LifeTime“ sind mehr als 200 Wissenschaftler aus 100 Instituten in 21 Ländern vernetzt.

Die ersten Krankheitssymptome sind eigentlich schon Spätzeichen

Das Berlin Cell Hospital (BCH) eröffnet ein neues Fenster in der Medizin – zwischen der klassischen Prävention und der Behandlung bereits symptomatischer Krankheiten. Ob Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz, Alzheimer oder infektiöse und chronisch-entzündliche Krankheiten – meist werden Leiden erst behandelt, wenn deutliche Beschwerden aufgetreten sind. „Wir wissen aber, dass Alzheimer etwa 20 Jahre beginnt, bevor der Mensch die ersten Symptome entwickelt“, sagt Rajewsky. Auch Krebs beginne lange, bevor ein erkennbarer Tumor da ist. „Mit den neuen Methoden kann man solche pathologischen Veränderungen zum ersten Mal ganz früh feststellen.“

Symptome seien eigentlich Spätzeichen, sagt Rajewsky. „Wenn diese auftreten, sind die zugrunde liegenden zellulären Veränderungen bereits so weit fortgeschritten, dass eine Heilung oder Therapie schwierig oder manchmal sogar unmöglich wird.“ Früher Tod, chronische Krankheiten, ungezielte Behandlungen mit schweren Nebenwirkungen wie bei der Chemotherapie sowie hohe Kosten für das Gesundheitssystem – all dies sind Folgen zu später Entdeckung von Erkrankungen.

„Wir wollen den Krankheitsverlauf unterbrechen, bevor irreparable Schäden auftreten, und auch Therapieresistenzen rechtzeitig erkennen“, sagt Angelika Eggert, Professorin an der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Sie leitet dort die Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie. Sie stellt in der Initiative Virchow 2.0 die Verbindung zwischen Grundlagenforschung und Klinik sicher.

Therapie, die ganz auf den einzelnen Patienten zugeschnitten ist

Behandlungsansätze liegen zum Beispiel in ganz neuen molekular gezielten Wirkstoffen oder der Zelltherapie als effiziente Immuntherapie. Hier werden zum Beispiel T-Zellen außerhalb des Körpers so verändert und „scharf gemacht“, dass sie nach der Rückgabe an den Patienten sehr viel besser Tumorzellen erkennen und bekämpfen. Über RNA-Technologie wiederum kann man in die Zellen jene „Baupläne“ einschleusen, die sie brauchen, um Krankheiten selbst zu bekämpfen – ein sehr wirksames Prinzip, das auch im Rahmen der Covid-19-Impfung erfolgreich angewandt wird. „Das ideale Ergebnis wäre eine auf die zellulären Eigenschaften der individuellen Krankheit zugeschnittene Behandlung“, sagt Rajewsky. Das Stichwort lautet: personalisierte Medizin.

Um Behandlungen ganz auf erkrankte Zellen in den einzelnen Patienten zuzuschneiden, wollen die Zellforscher auch sogenannte Organoide nutzen – Mini-Organe, die man etwa aus umprogrammierten Hautzellen eines Patienten züchten kann. An diesen könnte man zum Beispiel testen, welche Medikamente am besten wirken, sagt Rajewsky. Und ob man nicht vielleicht mit bisherigen Medikamenten falsch liegt. Auch an Computermodellen, sogenannten digitalen Zwillingen oder Avataren von Patienten, könnte man die Wirkung von Medikamenten effizient modellieren und testen, ohne dass Patienten unnötigen Nebenwirkungen ausgesetzt werden.

Für den Einzelnen, der dies liest, stellt sich gewiss die Frage: Könnte diese zellbasierte Medizin auch mir zugutekommen? Für wen ist sie am besten geeignet? Und wo setzt man an, wenn es doch darum geht, zu handeln, bevor Krankheitssymptome auftreten?

Berlin will auch sanfte Methoden der Diagnostik vorantreiben

„Irgendwo muss man anfangen“, sagt Nikolaus Rajewsky. Menschen, die beispielsweise um genetische Risiken für bestimmte Krankheiten besorgt sind, könnten zukünftig medizinisch begleitet werden, damit erste Veränderungen in Zellen so früh wie möglich erkannt werden.

Ein anderes Beispiel: Bei bestimmten Krankheiten wie Autoimmunkrankheiten oder auch bei aggressiven medikamentösen Therapien wisse man, dass die Betroffenen irgendwann einen Leberschaden bekommen. Nur der Zeitpunkt sei nicht bekannt. Um möglichst früh eingreifen zu können, wäre auch für sie ein Zell-Monitoring sinnvoll. Für die Suche nach frühen Schäden müssten übrigens nicht unbedingt Zellen aus Organen entnommen werden. Ein anderer, schonenderer Weg sei es, Zellen zur Diagnostik aus Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel oder Urin zu gewinnen (Liquid Biopsy), weil Organe auch ständig Zellen abgäben, sagt Nikolaus Rajewsky. Diese sanfte Methode soll ebenfalls unter dem Dach der Berliner Zellklinik vorangetrieben werden.