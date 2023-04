Berlins Senat und die Gesundheit: Ehrgeizige Ziele, doch woher kommt das Geld?

Viel Erfolg bleibt der sich anbahnenden Berliner Landesregierung zu wünschen, die im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD vereinbarten Ziele für das Gesundheitswesen zu erreichen. Viel Glück und die erforderlichen Millionen Euro. Baustellen gibt es genug. Eine der größten ist der Fachkräftemangel in der Pflege, der eigentlich eine Fachkräfteflucht ist. Dabei handelt es sich zwar um ein bundesweites Problem, das sich allerdings in der Millionenstadt Berlin wie unter einem Brennglas verdichtet. Bis 2030 fehlen laut Prognosen in der Pflege rund 10.000 Beschäftigte.

Das Konzept der Großkoalitionäre dagegen: Mehr Plätze für Ausbildung und Studium sollen geschaffen und dazu als eine Grundvoraussetzung mehr Studienplätze der Medizinpädagogik. Akademisierung der Pflege, mehr Kompetenz, flachere Hierarchien sollen helfen, dem chronischen Mangel entgegenzuwirken. Ausländische Berufsabschlüsse will die Koalition anerkennen. Problematisch war bislang vor allem, dass Pflegekräften, etwa aus Vietnam, in ihrer Heimat weitaus größere Befugnisse eingeräumt wurden, als ihnen das streng hierarchisch aufgebaute deutsche Gesundheitswesen zubilligt. Das ist bei weitem nicht die einzige Schwachstelle im System.

Bessere Entlohnung, flexiblere Dienstpläne, attraktive Arbeitsbedingungen – das Geld dafür aufzuwenden, sind viele Unternehmen im Gesundheitswesen und die Politik offenbar nicht bereit, wie sich derzeit im Tarifkonflikt zwischen Gewerkschaften und kommunalen Arbeitgebern zeigt. Dabei sind die finanziellen Mittel im System vorhanden. Solange sich die Solidargemeinschaft aber den Luxus von 96 Krankenkassen nebst Verwaltung und Vorständen leistet oder Beiträge der Versicherten auf Konten von Aktionären großer Klinikkonzerne landen, wird es für einen Berliner Senat schwer, seine Ziele zu realisieren. So vielversprechend sie auch klingen mögen.