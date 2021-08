Berlin - In den Tarifstreit um Entlastung des Pflegepersonals bei Vivantes kommt Bewegung. An diesem Dienstag trifft das Management des landeseigenen Klinikkonzerns mit Vertretern der Gewerkschaft Verdi zusammen. „Die Arbeitgeberseite möchte weiterhin eine Schlichtung“, sagt Meike Jäger, Verhandlungsführerin von Verdi. Vivantes schlägt einen Runden Tisch vor, an dem ein neutraler Dritter die Moderation übernimmt. „Wir bleiben jedoch dabei, dass wir in Tarifverhandlungen eintreten wollen.“

An der Charité geht das Ringen um einen Tarifvertrag Entlastung am Mittwochvormittag in die nächste Runde. Die Geschäftsführung der Universitätsklinik hat ein Angebot unterbreitet, ein weiteres liegt von den Tochterunternehmen der kommunalen Krankenhäuser vor. Dort dreht sich der Tarifkonflikt um Lohnangleichungen an das Niveau der Stammbelegschaft. Sie sollen in einem TVöD festgeschrieben werden. Auch dazu gibt es noch in dieser Woche Gespräche zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.