Antibiotika: „Big Pharma hat sich zurückgezogen“

Die Corona-Krise hat gezeigt: Gesundheit ist ein Politikum. Ob kleinere oder größere Bevölkerungsgruppen erkranken oder auch sterben, ist nicht deren Privatsache, sondern geht die gesamte Bevölkerung etwas an. Unter anderem deshalb, weil in einer modernen Gesellschaft diverse Abhängigkeiten bestehen. So ähnlich ist das auch mit den Antibiotikaresistenzen.