Berlin - Seit die Inzidenzen steigen, geht es wieder los: Der Ruf nach der Impfpflicht wird lauter. Vor allem der nach einer solchen für Pflegekräfte kommt von allen möglichen Seiten, seit Anfang der Woche bekannt wurde, dass nach einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim bei Berlin zwölf Bewohner gestorben sind und es hieß, nur 50 Prozent der dortigen Pflegekräfte seien geimpft.

Das Traurige ist: Diejenigen, die nun die Impfpflicht für Pflegekräfte fordern, zeigen damit vor allem eines – dass sie vom Zustand der Altenpflege in Deutschland wenig Ahnung haben. Sonst wüssten oder zumindest ahnten sie, dass das schwer nach hinten losgehen kann.

Nicht überall sind nur 50 Prozent der Pflegekräfte geimpft. Es gibt Einrichtungen mit höherer und solche mit noch niedrigerer Impfquote. Aber gehen wir mal von den 50 ungeimpften Prozent aus: Was werden diese Pflegekräfte tun, wenn ihr bisheriger Einsatz in dieser Pandemie nun damit quittiert wird, dass ihnen ein Impfzwang auferlegt wird? Sich bedanken? Wohl kaum.

Wer sich bisher nicht hat impfen lassen, nach nunmehr fast schon zweijähriger Pandemieerfahrung, und das obwohl er oder sie ganz nah dran am Geschehen ist, und die Alten und Vorerkrankten hat sterben sehen in der ersten und zweiten Welle – der wird in aller Regel Gründe dafür haben, bisher nicht selbst geimpft zu sein, die sich mit einem Impfzwang nicht einfach erledigen lassen. Die wenigsten werden bisher nicht dazu gekommen sein, sich piksen zu lassen. Vielen wird es auch nicht egal sein, dass die ihnen anvertrauten Schutzbefohlenen schon 2020 an Covid-19 gestorben sind wie die Fliegen. So schnell vergisst man das nicht, wenn man dabei war.

Es ist daher eher anzunehmen, dass diejenigen Pflegekräfte, die trotz all dieser Unbill sich bisher nicht haben impfen lassen, dies auch in Zukunft nicht tun werden – sondern eher aus dem Job fliehen, wenn man sie dazu zwingt. Entweder weil sie, aus welchen Gründen auch immer, dem Impfstoff nicht trauen. Oder weil sie eh schon lange keine Lust mehr haben auf die Branche. Es wäre ihnen nicht zu verdenken.

Sogar Jens Spahn, sonst oberster Impfer, sagte am Mittwoch auf der Bundespressekonferenz, er sei nicht überzeugt von der Wirksamkeit einer Impfpflicht für Pflegekräfte – aus genau diesem Grund: Es gebe zwar eine „moralische Pflicht“, eine Impfpflicht aber könne die Gesellschaft spalten und die Personalnot in der Pflege noch vergrößern, wenn statt geimpft eben gekündigt werde. Immerhin das hat der scheidende Gesundheitsminister aus seinem Amt mitgenommen: Er weiß nun selbst ganz gut Bescheid über die extreme Personalnot in der Pflege, im Gegensatz zu jenen, die jetzt die dortige Impfpflicht fordern.

Na klar: Ein paar Menschenleben könnte man bestimmt dadurch retten, wenn sich mehr Pflegekräfte impfen ließen. Aber man würde ungleich mehr gefährden, wenn der Großteil der bisher ungeimpften Pflegekräfte auf einen Schlag aus dem Beruf fliehen würde, dann in noch viel größerer Zahl als es auf den Intensivstationen und in der Gesamtpflege schon der Fall ist seit Beginn der Pandemie. Ist das wirklich immer noch nicht verstanden worden, dass der Pflegenotstand vor allem ein Personalnotstand ist, und was er in diesem Land alles anrichtet? Wie groß die Not auf den Stationen ist aufgrund des ohnehin schon viel zu niedrigen Personalschlüssels? Und wie viele Alte und Kranke deshalb nicht nur sehr viel Leid erleben müssen, sondern auch daran sterben?

Es gibt direkte Folgen des akuten Pflegenotstandes, diese heißen Unterversorgung, gefährliche Pflege, Pflegefehler, Notversorgung und sämtliche damit zusammenhängenden Folgen. Den Luxus, das zu ignorieren, leistet sich ein Großteil der Bevölkerung und auch Politik schon viel zu lange. In einem Satz: Mit einer Impfpflicht für Pflegekräfte tut man den Alten, wenn man sie denn schützen will, keinen großen Gefallen.

Und warum überhaupt soll es jetzt immer nur ums Impfen gehen? Vor ein paar Monaten waren sich die Experten noch einig, dass es nur die Kombination sein kann, die wirksam ist – aus Impfen, Testen und den Vorsichts- und Hygienemaßnahmen, die wir nun zur Genüge kennen. Stattdessen wurde im Zuge des Wahlkampfes und dem anschließenden Gerangel um die neue Macht nicht nur das Ende der pandemischen Notlage angekündigt, die uns nun das Gegenteil beweist, es wurden auch völlig ohne Not die Gratis-Tests abgeschafft. Was sich nun rächt.

Dieser Fehler muss behoben werden. Was in der vierten Welle wieder gelten muss, ist: Testen, testen, testen! Im Gegensatz zum Impfen tut das niemandem weh, schafft Vertrauen und ist das Mittel der Stunde. Nicht nur für die Pflegeheime – aber dort ganz besonders.