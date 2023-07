Blue Punisher und Co.: Berlins Drogenkonsumenten werden mehr, jünger, wahlloser

Lucy hat ihre schwarzen Haare zu einem Zopf gebunden. Sie trägt eine weite Cargo-Hose und einen Pulli. So erscheint sie zum Interview auf einer Bank im Volkspark Friedrichshain. Die 19-jährige Neuköllnerin beginnt mit einem Geständnis: „Ich glaube“, sagt sie, „mit 15 hab ich mich am meisten ausprobiert: Ecstasy, Acid, Tilidin, Keta, Xanax, Codein und so weiter. Gras und Alkohol natürlich auch.“

Lucy heißt in Wirklichkeit anders, aber da sie von ihrer Erfahrung mit Drogen erzählt, möchte sie ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen. Ihre Geschichte beginnt nach einem beinahe klassischen Muster: „Ich hatte vorher schon Kippen geraucht und getrunken, aber bei harten Drogen war mein Einstieg tatsächlich Ecstasy.“ Sie war damals 14 Jahre alt.

Immer mehr Berliner Jugendliche konsumieren Drogen. Sie beginnen oft sehr früh damit, manche bereits mit zwölf. Und sie nehmen verschiedene Substanzen parallel; nicht mehr nur Alkohol oder Cannabis, sondern auch Amphetamine oder Kokain. Waren früher vor allem aufputschende Drogen bei Heranwachsenden beliebt, greifen sie heutzutage verstärkt zu dämpfenden Rauschmitteln, sogenannten Downern. Dabei gelangen sie auch problemlos an rezeptpflichtige Medikamente.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wozu das im schlimmsten Fall führen kann, zeigte in diesen Tagen der Todesfall eines 13-jährigen Mädchens aus Altentreptow/Mecklenburg-Vorpommern, das eine hochdosierte Ecstasy-Variante namens Blue Punisher genommen hatte. Eine 15-Jährige aus Rathenow/Brandenburg kam offenbar ebenfalls in Folge eines solchen Rauschs ums Leben. Am Freitag schließlich wurde bekannt, dass in Halle/Saale eine 18-Jährige starb, nachdem sie wahrscheinlich ein der blauen Pillen geschluckt hatte.

Jugendliche hängen im Park am Gleisdreieck ab. Sebastian Wells/OSTKREUZ

Zahl der Drogentoten steigt stark an

Insgesamt hat die Zahl der Drogentoten im Alter unter 22 in Deutschland zugenommen. 2021 waren es 131, darunter drei Kinder, die gerade einmal 13 oder sogar jünger waren. 2021 wies die Statistik lediglich 78 Drogentote unter 22 aus.

Die tragischen Ereignisse von Altentreptow, Rathenow und Halle fallen mitten in eine öffentliche Debatte über eine Freigabe von Cannabis zum privaten Gebrauch. Zwar nur für Erwachsene, doch befürchten Experten, dass sich ein solcher Schritt auch auf junge Menschen auswirken wird. Dass der Schwarzmarkt einen Schub erhält.

Christin Wilke ist eine solche Expertin. Sie hat für diesen sommerlichen Vormittag den Garten der Caritas Suchtberatung an der Großen Hamburger Straße in Berlin-Mitte als Treffpunkt vorgeschlagen. Integrative Suchtberatung ist der Fachbegriff, weil es hier um Drogen aller Art geht, vom Alkohol bis zur synthetischen Substanz aus dem Labor. Hinter der Gartenmauer sind Kinder zu hören, sie kreischen, rufen, spielen. Die passende Geräuschkulisse für das Gespräch, schließlich wird es auch um Minderjährige gehen.

Erst einmal erklärt Christin Wilke, wie so eine Beratung abläuft. Sie beginnt mit einem Beipackzettel: Die Jugendlichen selbst sollen ihn für die Drogen schreiben, die sie zu sich genommen haben. Wie wirken diese? Welche Langzeitfolgen können sie haben? Wie verändern sie einen Menschen, im Positiven, im Negativen? „Über einen kleinen Umweg schaffen wir ein Bewusstsein für den Konsum“, sagt Wilke.

Die wichtigste Frage ist die nach dem Warum. Denn nur wer erkennt, weshalb er sich auf eine bestimmte Art verhält, kann etwas daran ändern, gewinnt Kontrolle zurück. Viele Jugendliche zum Beispiel sehnen sich nach Entspannung. Vielleicht liegt es am Handy, dem permanenten Blick aufs Display, ins soziale Netzwerk, an dem ständig aufploppenden Chat. Vielleicht spielt der Leistungsdruck eine Rolle, selbst gemacht oder von den Eltern verstärkt.

Warum sie bereits mit 14 Jahren anfing, harte Drogen zu nehmen, weiß Lucy heute nicht mehr: „Ich glaube, ich wollte einfach irgendwas Spannendes.“ Sie ging damals noch nicht in Clubs. Stattdessen nahm sie die Drogen immer mit ein paar Freunden bei sich zuhause, wenn ihre Mutter nicht da war. „Dann haben wir in meinem Wohnzimmer getanzt und geredet und das war's dann auch schon.“ Lucy glaubt, dass die Pandemie zum Teil für ihren frühen Einstieg in die Welt der Drogen verantwortlich war: „Ich meine, da saßen wir ja nur rum und konnten nichts machen!“ Eintönigkeit, noch ein oft geäußerter Auslöser.

Viel stärker steht die Frage im Raum: Wer bin ich? Rollendefinierung ist viel komplexer. Christin Wilke, Caritas-Suchtberatung Berlin-Mitte

„Das Ding ist, nachdem ich einmal so eine Gefühlsintensität erlebt hatte, waren meine normalen Stimmungen danach für mich langweilig.“ Für sie war der reguläre Konsum das Resultat zweier Dinge: Die Drogen waren meist billig oder kostenlos, außerdem wollte sie etwas fühlen.

Manchmal dreht sich dagegen alles um starke Emotionen, ausgelöst durch Klimakrise, Ukrainekrieg, politische, wirtschaftliche, soziale Verwerfungen – Christin Wilke erklärt: „Kinder sind heute mit ganz anderen Themen konfrontiert. Allein der große Punkt Identität.“ Die Beraterin sagt: „Viel stärker als früher steht die Frage im Raum: Wer bin ich? Rollendefinierung ist viel komplexer.“

Ähnlich ist oft der Einstieg, meist geht es mit Alkohol und Cannabis los. So war es bei Oskar. Am Telefon erzählt der 23-Jährige Weddinger, wie seine Erfahrung mit Drogen war. Auch er heißt eigentlich anders, auch er möchte anonym bleiben. Schon mit 13 fing er an zu kiffen: „Das hat mich irgendwie beruhigt und geholfen, im Umgang mit Menschen besser klarzukommen.“

Nach dem Abschluss der zehnten Klasse brach er die Schule ab. Weil in seinem Freundeskreis härtere Drogen stets zugänglich waren, fing er an zu experimentieren. Genau erinnern kann er sich an diese Zeit allerdings kaum noch. „Ich war immer nur nachts draußen und auf Drogen und tagsüber entweder im Club oder hab' gepennt“, sagt er. „Irgendwie wollte ich dem normalen Leben entkommen.“ Er schätzt, dass er in dieser Zeit etwa sechs Monate nicht die Sonne gesehen hat.

Ein Zollbeamter schüttet Ecstasy-Pillen aus einer Flasche auf seine Hand. AFP

Suchtberater: „Vielen ist egal, was sie konsumieren“

Johannes Olschewski stellt immer wieder mit großer Sorge fest, dass Jugendliche nicht besonders wählerisch sind bei ihrem Drogenkonsum. Olschewski ist in den Garten der Großen Hamburger Straße 18 gekommen. Er leitet das Projekt HaLT, das im selben Haus wie die Caritas seinen Sitz hat. Ausgeschrieben: „Hart am Limit.“ Es geht darum, früh einzugreifen, wenn Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene auf riskante Weise Alkohol trinken. Es geht auch um riskanten Mischkonsum, den Gebrauch verschiedener Drogen durcheinander. „Vielen ist es egal, was sie konsumieren“, sagt Olschewski.

Oskar zum Beispiel machte sich keine großen Gedanken: „Also vorsichtig war ich auf jeden Fall nicht.“ Es war schließlich der Tod eines Freundes, der ihn „aufweckte“, wie er sagt. Der sei an einem „Cocktail“ gestorben, einer Mischung aus Heroin und Kokain. Danach hatte Oskar keinen Spaß mehr am Leben: „Ich musste irgendwie raus und bin in ein kleines Kaff in Spanien zu meiner Tante gezogen.“ Nur dadurch sei es ihm möglich gewesen, seinen Alltag wieder in den Griff zu bekommen. Vor einem Jahr zog er nach Berlin zurück. „Vom Nightlife muss ich mich immer noch fernhalten.“

Jede erdenkliche Droge, jedes stimulierende Medikament ist leicht zu bekommen für Kinder und Jugendliche. Längst hat die Digitalisierung in den Schwarzmarkt Einzug gehalten. „Dealer sind auf Messenger-Diensten wie Telegram präsent“, sagt Olschewski. In Chatgruppen mit Namen wie „4.7. in Kreuzberg“ informieren sich Kunden, wo und wann Geld und Stoff den Besitzer wechseln.

Auf diesem Weg kam auch Lucy zu ihren Drogen. Noch heute ist sie überrascht, dass der Beitritt in einen Drogen-Gruppenchat so einfach verlief. „Der Typ, der mir das verkaufte, hat nicht mal nach meinem Alter gefragt“, sagt sie, „besonders alt sah ich jetzt nicht aus.“ Es gibt Dealer, die sich den Ausweis ihrer jungen Kunden zeigen lassen, weil sie den Stoff nur an Volljährige verkaufen wollen. Es gibt aber auch solche, die sich nicht darum scheren, dass ein Gehirn erst ab dem 25. Lebensjahr als ausgereift gilt und davor besonders verletzlich ist. Das Motto scheint zu lauten: Wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer.

Dealer legen gefälschte in Apotheken vor

Für Arznei benutzen Dealer gefälschte Rezepte, die sie in Apotheken einlösen. Im großen Stil wird diese Betrugsmasche betrieben, das hören sie in der Berliner Suchtberatung immer wieder. Die Präparate werden dann über Telegram vertrieben. Mit möglicherweise gravierenden Folgen: „Das Gehirn einer 15-Jährigen, die fünfmal zur Beruhigung Diazepam nimmt, trägt Schäden davon“, sagt Christin Wilke von der Caritas.

Sie hatte einmal einen Dealer in ihrer Beratung, ein Psychologiestudent, der ihr den Schwarzmarkt erklärt hat; die Mechanismen, die dafür sorgen, dass das System schier unendlich weiterläuft. Manche haben selbst konsumiert, standen bei ihrem Dealer in der Kreide, arbeiteten die Schulden ab, rutschten so ins illegale Geschäft. „Das Einfachste ist, den Kundenstamm eines anderen zu übernehmen“, sagt Olschewski, der erstaunt ist darüber, „wie viele junge Dealer es gibt, oft smarte Typen“.

Dieser unerschöpflichen Armee steht eine vergleichsweise kleine Gruppe derer gegenüber, die dem riskanten Konsum und der Sucht etwas entgegensetzen. Die den jungen Konsumenten bewusst machen wollen, mit welchem Risiko sie so sorglos umgehen. Die ihnen Konsumkompetenz vermitteln möchten. Sieben Beraterinnen arbeiten in der integrativen Suchtberatung der Caritas in Mitte, einige in Teilzeit.

Auf vier Vollzeitstellen kommt Johannes Olschewski bei HaLT. „Wir kennen 400 bis 500 jungen Menschen“, sagt er. „Wir sind für ganz Berlin zuständig. Eigentlich dürfte ich jeden riskant Konsumierenden zwischen 12 und 21 Jahren beraten.“ Aber das ist illusorisch. Olschewski würde gerne an mehr als die derzeit drei Schulen in Berlin gehen und Jugendliche aufklären. Und auch Wilke arbeitet an der Kapazitätsgrenze. Die Online-Beratung etwa, die die Caritas neuerdings anbietet, macht sie „on top“.

Mit einigem Unbehagen verfolgen sie daher die Beratungen zum Doppelhaushalt des Berliner Senats, fürchten, dass Geld gestrichen wird, anstatt das Budget für die Suchtberatung so weit aufzustocken, wie es den Anforderungen entsprechen würde. Olschewski ahnt Schlimmes, wenn er zum Beispiel an Neukölln denkt. „Der Bezirk muss sparen. Als Erstes streicht er die Suchthilfe.“

Oskar als auch Lucy haben es aus eigener Kraft geschafft, haben die Phase hinter sich gelassen, als sie ihre Beziehung zu Drogen ganz selbstverständlich fanden. „Es geht vor allem um dein Umfeld“, sagt Lucy. „Wenn du 14 bist, kannst du dir ja außerhalb deiner kleinen Blase nichts anderes vorstellen.“ Lucy steht von der Parkbank auf. Sie geht jetzt zur Arbeit, in ein normales Leben.