Berlin - „Wir scheinen besonders für negative Botschaften empfänglich zu sein, selbst wenn sie von wenig vertrauenswürdigen Medienquellen kommen“, schreibt die Humboldt-Universität (HU) Berlin in einer Mitteilung. „Bei positiven Inhalten ist diese Anfälligkeit geringer.“ In der Corona-Pandemie konnte man genau dies sehen. Negative Schlagzeilen bleiben bei den Leuten eher hängen – auch wenn die Aussagen oft nicht wirklich belegbar sind und gründlichere Analysen ein differenzierteres Bild ergeben. Und auch wenn man weiß, dass sie aus einer wenig vertrauenswürdigen Nachrichtenquelle kommen.

Wissenschaftlerinnen der HU haben nun in einer neurokognitiven Studie gezeigt, dass dieser Effekt tatsächlich an der Reaktion des Gehirns nachgewiesen werden kann. Die Studie, veröffentlicht auf der Open-Access-Seite sciencedirect.com, wurde an der Berlin School of Mind and Brain und dem Psychologischen Institut der HU durchgeführt. Die Autorinnen sind Rasha Abdel Rahman und Julia Baum aus dem Bereich Neurokognitive Psychologie.

Über negative Schlagzeilen kann man Personen erfolgreich diskreditieren

Die insgesamt 30 Probandinnen und Probanden sollten zuerst die Vertrauenswürdigkeit bekannter deutscher Medienquellen einschätzen. Das sollte sie dazu anregen – über sogenanntes Nudging –, stärker auf die Glaubwürdigkeit der Quellen zu achten, wenn sie mit Schlagzeilen konfrontiert werden. „Beispielsweise wurde über eine Person berichtet, dass sie Steuergelder veruntreut habe und über eine andere, dass sie besondere Zivilcourage bewiesen habe“, heißt es in der HU-Mitteilung zur Studie.

Nach einer kurzen Pause wurde die Gehirnaktivität der Probanden gemessen, während sie Urteile über die Personen fällten. „Die Dominanz der negativen Inhalte zeigte sich in schnellen, unwillkürlichen Reaktionen des Gehirns“, schreibt die HU. Selbst die visuelle Wahrnehmung der Gesichter der Personen sei durch negative Schlagzeilen beeinflusst worden. Und dies geschah der Darstellung zufolge auch, wenn die Probanden der Quelle zuvor fehlende Glaubwürdigkeit attestiert hatten. „Personen, über die negative Schlagzeilen erschienen waren, wurden als sehr negativ und unsympathisch bewertet, unabhängig von der Vertrauenswürdigkeit der Nachrichtenquelle.“

Negative Inhalte lösen schnelle und unwillkürliche Hirn-Reaktionen aus

Kurz gesagt: Menschen reagieren emotional auch auf sogenannte Fake News, obwohl sie es eigentlich besser wissen. Die Dominanz der negativen Inhalte habe sich im Elektroenzephalogramm (EEG), mit dem die elektrische elektrische Hirn-Aktivität gemessen wird, „in schnellen, unwillkürlichen Reaktionen des Gehirns“ gezeigt, heißt es in der HU-Mitteilung.

Eine Bewertung der Quelle spielte der Darstellung zufolge eher bei positiven Schlagzeilen eine Rolle. Zwar wurden Personen, über die Positives berichtet wurde, als positiv und sympathisch bewertet – auch unabhängig von der Quelle. Aber dies passierte langsamer, wenn positive Schlagzeilen von unglaubwürdigen Quellen kamen.

„Die Ergebnisse zeigen, dass emotionale Schlagzeilen, insbesondere mit negativem Inhalt, auch dann unser Denken und Urteilen beeinflussen, wenn wir es eigentlich besser wissen“, lautet die Schlussfolgerung aus der Studie. Nach Meinung der Wissenschaftlerinnen reicht es nicht aus, auf die mangelnde Glaubwürdigkeit einer Quelle hinzuweisen, um den Einflüssen negativer emotionaler Botschaften entgegenzuwirken.