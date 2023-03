Forscher zu Corona-Impfstoffen: „Vorwürfe sind unverzüglich aufzuklären“

Herstellung des Corona-Impfstoffs von Biontech am Produktionsstandort in Marburg.

Herstellung des Corona-Impfstoffs von Biontech am Produktionsstandort in Marburg. Boris Roessler/dpa

Etwa 13,3 Milliarden Impfstoffdosen gegen Covid-19 sollen bis zum März 2023 weltweit verabreicht worden sein, wie es in einer offiziellen Statistik heißt. In den Augen vieler haben die Impfungen entscheidend dazu beigetragen, schwere Verläufe und Todesfälle in der Corona-Pandemie zu verhindern. Aber es gibt auch jene, die sagen, der Zulassungsprozess sei zu schnell gegangen und voller Ungereimtheiten, und die Impfung würde vielen eher schaden statt nützen.