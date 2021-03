Berlin - Auf den ersten Blick scheint die Sache klar zu sein: Wenn ein Corona-Impfstoff eine Wirksamkeit von 95 Prozent hat, dann schützt er 95 von 100 Geimpften vor Corona. Oder? Die kurze Antwort lautet: Nein! Richtig ist: Eine Wirksamkeit von 95 Prozent bedeutet, dass die Impfung die Anzahl der Erkrankten um 95 Prozent reduziert – also von je 100 ohne Impfung auf 5 mit Impfung.

Der Unterschied: Die erste „Auslegung“ beschreibt eine absolute Risikoreduktion, die sich auf die Zahl der Geimpften bezieht. In den klinischen Studien zur Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe werden aber Werte zur relativen Risikoreduktion erhoben – es geht also um das Ausmaß, in dem ein Vakzin im Vergleich zu einer Placebo-Impfung vor Erkrankung schützt. Der Wert bezieht sich auf die Anzahl der Erkrankten und nicht auf die der Geimpften.