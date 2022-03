Berlin - Für viele Menschen sind Schnelltests wichtige Helfer, vielleicht sogar die wichtigsten Helfer im Alltag. Angesichts der aktuellen Corona-Lage, in der täglich neue Höchstwerte aufgestellt werden, können sie helfen, eine Corona-Infektion nachzuweisen, sie sind vor allen Dingen sehr nützlich, um bei symptomatischen Verläufen den Verdacht auf Covid-19 zu klären. Zuletzt hatten verschiedene Studien und auch eine Einschätzung der US-Arznei­mittelbehörde FDA vom Dezember 2021 Zweifel geweckt, ob Antigentests zum Nachweis der Omikron-Variante aussagekräftig sind – denen nun das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) mit einer neuen Studie widerspricht.

Das Bundesinstitut hatte aus der Liste mit den rund 199 als tauglich beurteilten und in Deutschland verfügbaren Antigen-Schnelltests 20 zufällig ausgewählte Tests überprüft, wie gut sie bei Delta und bei der aktuell vorherrschenden Omikron-Variante anschlagen. Das wurde an Patientenabstrichen und an Zellkulturen getestet. In beiden Testreihen habe es so gut wie keine Unterschiede gegeben, berichtete Projektleiter Micha Nüblig in einer Pressekonferenz. Laut dem PEI erkennen Schnelltests Omikron also ebenso gut wie frühere Corona-Varianten.

Selbst- oder Schnelltests spüren in den Sekreten der Atemwege, also im Abstrich aus dem Nasen-Rachen-Raum, charakteristische Bestandteile des Virus auf, sogenannte Antigene. Beim PCR-Test hingegen wird in komplexen Arbeitsschritten nach viralem Erbmaterial gesucht, es können letztlich auch niedrige Virusmengen detektiert werden, weshalb PCR-Tests als zuverlässiger gelten gegenüber Antigen-Schnelltests und auch seltener einen Fehlalarm auslösen.

Sensitivität geht bei sinkender Viruslast zurück

Das Hauptproblem bei Schnelltests ist die deutlich zurückgehende Sensitivität bei sinkender Viruslast. Die Tests schlagen seltener oder nicht mehr an, wenn die Viruslast niedrig ist, die Probe entsprechend weniger Viren enthält, beispielsweise wenn die Person noch keine Symptome aufweist oder am Ende einer Covid-19-Erkrankung ist. Das Zeitfenster, um eine Infektion per Schnelltest nachzuweisen, ist also klein. Umso wichtiger ist es, dass die Schnelltests eine hohe Sensitivität aufweisen. Das PEI gibt als Kriterium eine Quote von 75 Prozent vor – der Test muss in mindestens 75 Prozent der Fälle Alarm schlagen, wenn in der Probe eine bestimmte Virusmenge vorliegt. Auch die aktuelle PEI-Studie zeigt: Sensiblere Tests erkannten beide Varianten besser, weniger sensible erkannten beide Varianten schlechter.

Das Ergebnis dürfte laut PEI auf die meisten Profitests und auch auf Selbsttests übertragbar sein. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat laut PEI die Hersteller aller erstattungsfähigen Antigen-Schnelltests auf der BfArM-Liste um zusätzliche Daten gebeten. Dabei ging es um die Frage, an welche Bereiche des Virus-Proteins die Antikörper binden. Handelt es sich um eine Region, die bei der Omikron-Variante nicht mutiert ist, könne man davon ausgehen, dass die Sensitivität nicht beeinträchtigt sei. Von 428 Rückläufen bisher hätten 385 diese Bedingung erfüllt, bei den restlichen zehn Prozent sei das noch unklar.

Studie: Speicheltests besser als Nasenabstrich

In der Liste wurde eine neue Spalte eingeführt: „Omikron-Erkennung entsprechend der Bridging-Prüfung des PEI“. Wenn dort ein „Ja“ steht, erkennt der Test Omikron gleich gut. Die Hersteller haben laut PEI noch bis Mitte April Zeit, die Daten nachzuliefern. Wenn sie das nicht tun oder die Sensitivität bei Omikron nicht nachweisen können, sollen ihre Produkte von der BfArM-Liste der erstattungsfähigen Tests gestrichen werden.

Die Selbsttests für zu Hause unterscheiden sich laut PEI nicht groß von den Profitests: Testkassetten und analytische Eigenschaften seien die gleichen, sagte Nüblig. Daher geht das PEI davon aus, dass die Sensitivität gegenüber Omikron auch hier gegeben ist.

Was sich allerdings im Ergebnis unterscheiden könnte, ist die Art und Weise, wo der Abstrich entnommen wird. Eine Studie aus den USA kommt zu dem Ergebnis, dass Tests von Speichelproben das Coronavirus schneller identifizieren könnten als Tests von Nasenabstrichen. Die Forschenden untersuchten Speichel- und Nasenabstrichproben von Corona-Kontaktpersonen, die sich in ihrer Quarantänezeit regelmäßig testeten. Das Ergebnis: Innerhalb der ersten beiden Tage gab es bei Speichel im Vergleich zum nasalen Test eine zwölfmal höhere Wahrscheinlichkeit eines Virusnachweises, wie MDR zusammenfasst. Die Forschenden sehen ihre Arbeit als sehr wichtig an, insbesondere da neue Varianten mit kürzeren Inkubationszeiten auftauchen, die möglicherweise eher im Speichel als in Nasenabstrichen nachgewiesen würden.

Drogerie und Discounter: Welcher Test erkennt Omikron und ist zuverlässig?

Hier eine Auswahl an Schnelltests, die laut der aktualisierten Liste des PEI Omikron erkennen und im deutschen Handel auffindbar sind: Der bei den Drogerien dm und Rossmann angebotene Speicheltest von AmonMed „COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)“ schneidet mit einer Gesamt-Sensitivität von 80 Prozent mit Abstand am besten ab, erkennt also über alle Viruslasten hinweg in 80 Prozent der Fälle eine Corona-Infektion. Danach folgt der Schnelltest von Joinstar „COVID-19 Antigen Schnelltest (Colloidal Gold)“ bei Aldi Nord mit 64 Prozent und dem Produkt Safecare „COVID-19 Ag Rapid Test Kit (Swab)“ bei Rossmann mit 62 Prozent.

Die Tests von Hotgen „Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal gold)“ und Hightop „SARS-CoV-2 (Covid-19) Antigen Rapid Test“, beide bei dm erhältlich, sowie Hangzhou AllTest „SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal Swab)“ bei kaufland, erkennen zwar laut PEI Omikron, ihre Gesamt-Sensitivität liegt jedoch lediglich zwischen 44 und 56 Prozent.

Tests, bei denen der Omikron-Nachweis nicht überprüft wurde, sind unter anderem: Genrui „SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)“ (Lidl), Medomics „SARS-CoV-2-Antigen-Testkit (LFIA)“ (dm), Boson „SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest“ (Lidl).

Das Kollektiv Zerforschung hatte aus der unübersichtlichen Liste des PEI die Web-App schnelltesttest.de gebaut. Mit dem Smartphone kann der Strichcode des Schnelltests eingescannt und damit herausgefunden werden, wie hoch die Sensitivität bei einer „hohen Viruslast“ und wie hoch sie „über alle Viruslasten“ ist. Ob der Punkt „erkennt Omikron“ in die App eingebaut wird, bleibt abzuwarten. (mit dpa)