Berlin - „Ich lass mich nicht impfen. Auch 2G lehne ich ab. Es ist ein Impfzwang durch die Hintertür. Und Corona-Maßnahmen beschneiden meine Freiheit“ – so lauten Argumente, die man gegenwärtig hört. Wenn die Mehrheit so denken würde, gäbe es nur einen logischen Schluss: Wir lassen die vierte Welle durchlaufen, ohne etwas zu tun. Sprich: Durchseuchung.

Wir erinnern uns an Boris Johnson, der noch im Frühjahr 2020 den Briten riet, sich für die Herdenimmunität anzustecken, während man die Alten und vulnerablen Menschen schützen sollte – was nicht funktioniert, wie man im Verlauf der Pandemie sah. Sogar im deutschen Lockdown waren Alten- und Pflegeheime die Orte mit den meisten Corona-Opfern.

Die Befürworter einer Durchseuchung verweisen gern auf die geringe Infektions-Sterbe-Rate bei Covid-19. Ein US-Forscher schätzte sie vor einem Jahr auf weltweit unter 0,2 Prozent. Allerdings steigt die Rate mit dem Alter steil an. Bei den über 80-Jährigen beträgt sie zehn Prozent und mehr. Und Deutschland ist eine vergleichsweise alte Gesellschaft. Hier schätzte das Robert-Koch-Institut (RKI) ein durchschnittliche Infektions-Sterbe-Rate von 0,4 bis 0,6 Prozent. Rein theoretisch also wären etwa 330.000 bis 499.000 Todesfälle zu erwarten gewesen, wenn sich alle Menschen infiziert hätten.

Warum kam es aber nicht zur Durchseuchung? Sicher spielten die Kontaktbeschränkungen eine wichtige Rolle. Aber auch die Besonderheiten der Pandemie: Sie verläuft in Wellen. Die Viren breiten sich nicht gleichförmig aus, sondern oft in Clustern. Es wirken Abbremseffekte, etwa saisonale. Irgendwann ebbt die Welle ab, um sich eines Tages neu aufzubauen. Eine gezielte völlige Durchseuchung wäre schon deshalb nicht möglich, weil Menschen instinktiv dazu neigen, ihr Verhalten zu ändern, um sich und ihre Familien zu schützen. Zum Glück.

Die steigenden Inzidenzen zeigen, dass es in Deutschland noch genügend für das Virus Empfängliche gibt, um eine größere Welle auszulösen. Das liegt daran, dass noch zu wenige infiziert wurden, dass sich ein bedeutender Teil der Leute nicht impfen lässt und dass der Immunschutz bei Geimpften und Genesenen über die Monate nachlässt. Kinder und Jugendliche – seit einiger Zeit wieder in der Schule – erkranken zwar selbst seltener und leichter, können aber das Virus verbreiten. Viele Leute haben ihr Verhalten wieder geändert: in Richtung Corona-Abschiedsparty.

Ganz wichtig dabei: Die Delta-Variante von Sars-CoV-2 ist deutlich ansteckender und aggressiver als das Vorgänger-Virus. Damit rutscht die Schwelle für die Herdenimmunität höher: von einst 70 auf 90 Prozent, die immunisiert sein müssen, bevor die Pandemie für uns vorbei ist.

Der Virologe Christian Drosten hat – mit Blick auf Erfahrungen aus Großbritannien – eine Zahl von mindestens 100.000 weiteren Corona-Toten prognostiziert. Ob es so kommt, weiß man nicht. Aber im Moment wäre ein ungebremstes Durchlaufenlassen der Welle Wahnsinn, obwohl dies das Ende der Pandemie beschleunigen würde. Noch sind – auch in besonders gefährdeten Altersgruppen – zu wenige geimpft und genesen, um von naher Herdenimmunität reden zu können. Noch muss man den Anstieg abbremsen, ganz einfach damit das Gesundheitssystem nicht völlig kollabiert! Und man kann nur wünschen und hoffen, dass dies durch Verhaltensänderung der Leute erreicht wird. Nicht durch Zwang.

In Ländern, die intensiv versuchen, sich „rauszuimpfen“, scheint die Lage schon etwas besser zu sein. Beispiel Spanien. In Deutschland aber ist die Immunitätslücke noch zu groß. Und Impfkritiker behaupten, dass die Impfungen ohnehin in großem Stil versagten. Sie verweisen zum Beispiel darauf, dass 42 Prozent der aktuellen Covid-19-Toten ab 60 Jahre doppelt geimpft gewesen seien.

Ja, das stimmt. Aber so widersprüchlich es auch klingt: Die Zahl ist kein Argument gegen die Impfung, sondern dafür. Nämlich, wenn man die Zusammenhänge betrachtet: In der Altersgruppe ab 60 sind 85,6 Prozent der Menschen voll geimpft. Dem gegenüber stehen 14,4 Prozent mit nur einer oder keiner Impfung. Um es auf den Punkt zu bringen: Von 100 Verstorbenen kommen 58 aus der kleinen Gruppe der Ungeimpften und 42 aus der fast sechs Mal so großen Gruppe der Geimpften.

Angesichts dieser Zahlen fragt man sich, wie groß eigentlich die Zahl der Toten in dieser Altersgruppe ohne den Anteil der Geimpften wäre. Möglicherweise bis zu acht Mal so hoch. Alles spricht dafür, zu impfen und zu boostern, wo immer es geht. Um es noch einmal zu sagen: Fast jeder wird irgendwann mit dem Virus Kontakt gehabt haben – ob mit oder ohne Impfung.