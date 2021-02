Berlin - Mit seiner selbstgebauten Sauna ist der Deutsche Henning Grentz in seiner Wahlheimat, den USA, zu einem echten Unikum geworden – und seit ein paar Monaten ein erfolgreicher Geschäftsmann, über den auch die New York Times berichtete. Dabei fing alles ganz simpel an: mit ein paar Holzbohlen und einem fahrbaren Anhänger für seine kleine Schwitzhütte.

Hallo Herr Grentz, bei Ihnen ist es gerade 10.30 Uhr am Vormittag. Waren Sie heute Morgen schon in Ihrer Sauna?