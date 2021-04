Berlin - Mehr als 26 Millionen Menschen haben in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts einer erste Corona-Impfung erhalten, von ihnen sind rund sechs Millionen vollständig geimpft. Das macht Hoffnung, denn die Impfstoffe sind das bisher einzige wirksame Mittel gegen die Pandemie und schwere Covid-19-Erkrankungen. Allmählich wird es also für alle, die an der Schutzimpfung interessiert sind, Zeit, sich zu informieren. Das sind die wichtigsten Fakten.

Welche Impfstoffe gibt es und wie wirksam sind sie?