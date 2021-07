Berlin - Sind in der Corona-Pandemie bald Auffrischimpfungen nötig? Die Einschätzung der Impfstoffhersteller Pfizer und Biontech darüber, dass eine zeitnahe dritte Dosis notwendig sei, stößt auf geteiltes Echo. „Es ist im Moment zu früh zu bestätigen, ob und wann eine Booster-Dosis bei Corona-Impfstoffen nötig sein wird“, verkündete die Europäische Arzneimittelagentur EMA in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Auch Forschern und Politik in Deutschland fehlt noch eine ausreichende Datengrundlage für Auffrischimpfungen. Bisher wird diese für Hochbetagte und Immungeschwächte als besonders gefährdete Risikogruppen diskutiert – aber noch nicht für alle.

Was sagen die Hersteller?