Schade, dass Georg Schramm schon seit acht Jahren in Rente ist. Der Kabarettist war dafür bekannt, publikumswirksam vor dem „Krieg der Reichen gegen die Armen“ zu warnen. Drei Jahrzehnte lang hat der ehemalige Bundeswehroffizier und Psychologe sein scharfsinniges Kabarettprogramm von deutschen Bühnen verbreitet, einem größeren Publikum wurde er in der ZDF-Satiresendung „Neues aus der Anstalt“ bekannt. Doch es ist weder Satire noch Verschwörungstheorie, wovor die Hilfsorganisation Oxfam gerade mit einer neuen Studie warnt: dass sich in der Corona-Pandemie die Kluft zwischen Arm und Reich noch einmal bedenklich vergrößert hat. Schramm, der Experte, hätte dies zumindest unterhaltsam zu kommentieren gewusst, ohne ihn bleibt die nackte Meldung nun, was sie ist: verheerend.

Während sich das Vermögen der weltweit zehn reichsten Milliardäre gerade auf 1,12 Billionen Dollar verdoppelt habe, lebten über 160 Millionen Menschen zusätzlich in Armut, heißt es in einem Bericht, den die Entwicklungshilfeorganisation kurz vor Beginn einer digitalen Konferenz des virtuellen Weltwirtschaftsforums vorstellte. „Für Milliardäre gleicht die Pandemie einem Goldrausch“, so Oxfam. „Regierungen haben Milliarden in die Wirtschaft gepumpt, doch ein Großteil ist bei Menschen hängengeblieben, die von steigenden Aktienkursen besonders profitieren.“

Reiche werden reicher, Arme ärmer - Corona verschärft das Problem massiv

Man könnte glatt meinen, dies sei das Übliche, doch wie in anderen Bereichen verstärkt Corona die Probleme massiv: So dauerte es diesmal nur neun Monate, bis das Vermögen der reichsten 1000 Milliardäre, hauptsächlich weiße Männer, nach anfänglichen Einbußen den Stand von vor der Krise erreicht hat. Für die ärmsten Menschen der Welt hingegen wird nach Schätzungen die Erholung 14-mal länger dauern, also über ein Jahrzehnt. Zum Vergleich: Nach der Finanzkrise 2008 hatte es noch fünf Jahre gedauert, bis das Vermögen der Milliardäre den Stand von vor der Krise erreicht hatte.

Auch in Deutschland hat die Konzentration der Vermögen weiter zugenommen. Hierzulande hätten die zehn reichsten Personen ihr kumuliertes Vermögen von 144 Milliarden Dollar auf etwa 256 Milliarden gesteigert, besagt der Bericht mit dem Titel „Ungleichheit tötet“. Ein Anstieg um fast 80 Prozent. Zudem hätten 40 Prozent der Erwerbspersonen durch die Pandemie Einkommen verloren. Wer schon zuvor ein niedriges Einkommen und eine unsichere Position auf dem Arbeitsmarkt hatte, ist übermäßig von Einbußen betroffen – das betrifft vor allem Frauen.

Von der Bundesregierung fordert Oxfam nun, Konzerne und extrem Vermögende stärker in die Verantwortung zu nehmen. Es müsse die Vermögenssteuer wieder eingeführt werden, es brauche zudem eine einmalige Abgabe auf sehr hohe Vermögen. Und: Der Patentschutz für Covid-19-Impfstoffe müsse ausgesetzt werden.

Nicht nur die Wirtschaft, auch die Politik ist beteiligt

Oxfam forderte von den Regierungen weltweit, Konzerne und Superreiche zur Finanzierung sozialer Grunddienste stärker zu besteuern, für globale Impfgerechtigkeit zu sorgen und die Wirtschaft am Gemeinwohl auszurichten. Mittlerweile seien über drei Milliarden Menschen zweifach gegen Covid-19 geimpft, doch nur rund neun Prozent der Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen habe mindestens eine Impfdosis erhalten. „Millionen Menschen, die hätten gerettet werden können, sind wegen der ungerechten Impfstoffverteilung an der Pandemie und ihren Folgen gestorben“, so Oxfam. Die Impfstoffe müssten als öffentliches Gut behandelt werden, auch weil Regierungen ihre Entwicklung mit viel Steuergeld gefördert hätten.

In Deutschland haben sich übrigens Mitglieder der Regierungspartei höchstselbst an der Pandemie bereichert. Konkreter: CDU-Abgeordnete an der Maskenaffäre. Manche mussten zwar am Ende vor Gericht freigesprochen werden, doch nur weil die zuständigen Korruptions-Paragraphen nicht ausreichten. Dieselbe Justiz, die die Angeklagten Nüsslein und Sauter freisprach, hat sich hernach darüber beschwert, dass die Gesetzeslage nicht ausreiche, „obwohl eine nationale Notlage dieser Tragweite ausgenutzt worden“ sei. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Somit wurde der Bundestag beauftragt, den Korruptionsparagraphen 108e zu erweitern – und das Problem damit nach Berlin adressiert. Hier lagert es nun gut.

Inzwischen haben wir eine neue Regierung, angeführt von einer sozialdemokratischen Partei. Es läge nun an ihr – die Grünen dürften sie zumindest theoretisch dabei unterstützen, im Ur-Interesse der FDP liegt es eher nicht –, den von Georg Schramm schon so früh analysierten Krieg als solchen zu erkennen, zu beschreiben und zu bekämpfen. Wäre dies ihre aktuelle Aufgabe? Die vornehmste sogar. Ist davon etwas in der Pandemie oder seit der Regierungsübernahme zu erkennen? Eher nicht.

Stattdessen spaltet sich Deutschland lieber weiter selbst – allein schon durch die tägliche Frage, ob man nun geimpft oder ungeimpft besser durch die Pandemie kommt. Wenn sich ein Land derart selbst beschäftigt, sind Schramms alte oder Oxfams aktuelle Analysen immer nur ein Sturm im Wasserglas, der am nächsten Tag schon wieder vergessen ist.