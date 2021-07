Berlin - Seit einigen Tagen kursiert im Netz ein Video aus dem niedersächsischen Schüttorf. Darin schleudern mehr als tausend negativ-getestete junge Menschen im Club „Index“ nach einem Countdown Punkt 0 Uhr ihre Masken in die Luft. Die Party stand unter dem Motto „Einatmen, Ausrasten“ – die Reaktionen auf das Video fielen entsprechend sarkastisch bis entsetzt aus. Ein Twitter-User schrieb gespielt enttäuscht, dass er keine Eintrittskarte bekommen habe. „Schade“, heißt es weiter, „ich wollte doch Delta kennenlernen!“ Andere schütteln virtuell die Köpfe, „absolut irre“ oder „verrückte Menschen“ steht in den Kommentaren. Die Gegenreaktion der „Index“-Partygänger: „Könnt euch die Maske ja in den Hintern schieben.“ Oder: „Ihr habt es immer noch nicht verstanden.“