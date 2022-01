Berlin - Ein Tweet von Karl Lauterbach von dieser Woche. Es geht um die Pandemie und den Kampf gegen Sars-CoV-2. Der Bundesgesundheitsminister berichtet von fünf Millionen Dosen Biontech, die Deutschland von Rumänien gekauft hat, weil Rumänien sie nicht benötigt. „Für die Boosterimpfung auch von 12 – 17-Jährigen ist dies eine wesentliche Verbesserung“, teilt der SPD-Politiker mit. „Diese Impfung schützt vor Schulausfall und ist wichtig.“

Die Pandemie steuert auf einen neuen Höhepunkt zu. Die Omikron-Mutation breitet sich rasch aus und ist auch in Berlin bereits die vorherrschende Virusvariante. Debattiert wird nun mit Nachdruck, wie die Infektionswelle zu brechen sei. Kinder und Jugendliche stehen dabei immer wieder im Fokus. Es mehren sich Stimmen, die bei einer weiteren Zuspitzung die Schließung von Kitas und Schulen vorschlagen. Im Winter vor einem Jahr war die Politik hierzulande diesen Schritt gegangen. Diesmal warnen Experten eindringlich davor. Klaus Stöhr zum Beispiel. „Dass Kinder Treiber der Pandemie sein sollen, kann mit Daten nicht belegt werden“, hat der Virologe in dieser Woche in einer Diskussionsrunde des Bezirksschulbeirats Friedrichshain-Kreuzberg gesagt. „Kinder als Quelle von Infektionen sind beinahe vernachlässigbar.“ Studien aus Hessen oder Schleswig-Holstein zum Beispiel würden das belegen.

Auch auf die häusliche Isolation einzelner Gruppen von Kindern oder Jugendlichen wirft Stöhr einen kritischen Blick. „Es ist nicht belegbar, welche Effizienz es hat, ganze Schulklassen in Quarantäne zu schicken, wenn ein Kind mit Omikron infiziert ist“, sagt der 63-Jährige. Und die häufigen Corona-Tests hält er ebenfalls für unnötig; in Berlin sind drei pro Woche vorgeschrieben, direkt nach den Weihnachtsferien fanden sie sogar täglich statt. Zu außergewöhnlich vielen positiven Ergebnissen, wie teilweise befürchtet, kam es nicht. Stöhr sagt, sinnvoll seien Corona-Tests vor allem dann, wenn Kinder ihre betagten Großeltern besuchen oder mit anderen vulnerablen Gruppen in Kontakt kommen würden.

Der Virologe gehört zu einer Gruppe von Experten, die sich Anfang dieser Woche in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Länderchefs gewandt haben. „Kinder gehören in die Schule“ ist das Papier überschrieben, das unter anderen auch Detlev H. Krüger unterzeichnet hat, der Vorgänger von Christian Drosten als Leiter des Instituts für Medizinische Virologie an der Berliner Charité. Die Experten fordern: „Quarantäneregeln dürfen nicht zu Schulschließungen durch die Hintertür führen.“

Schüler in der Pandemie: Experten fordern Strategie für Umgang mit Corona

Die Experten blicken in die Zukunft, verlangen „eine vorausschauende transparent diskutierte Strategie, die in verschiedenen Szenarien den Übergang von der Pandemie zur Endemie darlegt und insbesondere Kindern und Jugendlichen schnellstmöglich Normalität im Alltag garantiert“. Sie befassen sich mit der Gegenwart, indem sie „eine sachliche und differenzierte Kommunikation“ fordern, die Ängsten begegnet „und Kinder und Jugendliche nicht weiterhin stigmatisiert“. Sie setzten sich für „die Gleichstellung aller Kinder und Jugendlichen mit geimpften und genesenen Erwachsenen“ ein. 2G für die jungen Jahrgänge dürfe es auf keinen Fall geben. „Der Zugang von Kindern und Jugendlichen zur Teilhabe an Bildung, Kultur und anderen Aktivitäten des sozialen Lebens darf nicht vom Vorliegen einer Impfung abhängig gemacht werden“, heißt es in dem Brief.

So ähnlich hat es auch Martin Terhardt in der Diskussion des Bezirksschulbeirats formuliert. Der Berliner Kinderarzt ist Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko), er berichtet, dass er und seine Kollegen die Forderung nach uneingeschränkter Teilhabe „gebetsmühlenartig in jede Empfehlung zu Kindern und Jugendlichen schreiben“. Terhardt sagt: „Wir haben das Gefühl, dass dieser Satz nicht wahrgenommen wird. Andere Sätze werden dagegen sehr gern wahrgenommen, sobald wir Empfehlungen erweitert haben.“

Allgemein empfohlen hat die Stiko Impfungen von Zwölf- bis 17-Jährigen. Bei den Fünf- bis Elfjährigen rät das Gremium eine Immunisierung nur für Kinder mit einem erhöhten Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Politiker haben die Experten der Stiko wiederholt während der Pandemie unter Druck gesetzt, allen voran Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Die Politik habe vor seiner Kommission Empfehlungen abgegeben, sagt Terhardt: „Das hat sehr zur Verwirrung beigetragen.“ Die Einschränkung der Stiko für Fünf- bis Elfjährige spielt in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle, wobei Terhardt darauf hinweist, „dass auch Eltern, die eine Impfung ohne Indikation haben wollen, diese auch haben können“.

Jakob Maske ist Sprecher beim Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, auch er möchte Druck aus der Debatte nehmen, wenn er sagt: „Wir sehen in den Praxen überwiegend Kinder mit Corona-Infektionen, selten mit Corona-Erkrankungen, schwere Erkrankungen sind eine absolute Rarität.“ 113.000 Erwachsene seien in Deutschland an oder mit dem Virus gestorben, dem stünden 35 Todesfälle bei Kindern gegenüber.

In einer Pandemie müssen immer wieder Nutzen und Risiko von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung abgewogen werden, zumal bei Heranwachsenden, einer Gruppe, die zwar weniger körperlich, dafür aber seelisch vulnerabel ist. „Man kann eindeutig sagen, dass die Lockdown-Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen sehr viel mehr Schaden angerichtet haben als die Infektionen selbst“, berichtet Maske. Zum Beispiel Adipositas, starkes Übergewicht also, Bildschirmabhängigkeit, psychische Erkrankungen – „das sehen wir sehr viel häufiger“.

Depressive Verstimmungen bei Jugendlichen nehmen zu

Reiner Hanewinkel kann die Folgen des Lockdowns vor einem Jahr an Zahlen festmachen. Der Kieler Professor erstellt mit seinem Team vom Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung seit 2016 alljährlich ein „Präventionsradar“, bei dem mehr als 1400 Schüler der Klassen fünf bis zehn bundesweit zu ihrem Befinden befragt werden. Auch im Schuljahr 2020/2021 fand eine Erhebung statt. „Man kann feststellen, dass die emotionalen Probleme zugenommen haben“, sagt Hanewinkel. Bei weniger als einem Drittel der Mädchen der Klassen neun und zehn etwa zeigten sich Hinweise auf depressive Verstimmungen, weniger als ein Viertel gab an, genug Sport zu treiben. „Diese Ergebnisse sind besorgniserregend“, bilanziert die Analyse. Hanewinkel sagt: „Das ganze Ausmaß der Spätfolgen werden wir erst später feststellen können, wenn Diagnosen vorliegen, nach denen behandelt werden muss.“