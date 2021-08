Berlin - Hat ein Arbeitgeber das Recht zu erfahren, ob ein Mitarbeiter gegen Corona geimpft ist? Muss ein Kunde im Laden informiert werden, wenn die Verkäuferin, die ihn bedient, keine Schutzimpfung erhalten hat oder als genesen gilt? Solche Fragen diskutieren derzeit Deutschlands Datenschützer.

Entscheidungen müssen im Einzelfall geprüft werden. Das ist die Auffassung im Haus der Berliner Datenschutzbeauftragten. Drei Rechtsgüter gilt es demnach gegeneinander abzuwägen. Der Arbeitgeber unterliegt einer Fürsorgepflicht gegenüber seinen Angestellten und einer Sicherungspflicht gegenüber seinen Kunden. Und drittens haben Mitarbeiter wiederum ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Jeder Bürger darf frei über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten entscheiden.

„Es gibt kein klares Ja, es gibt aber auch kein klares Nein“, sagt Daniel Holzapfel von der Berliner Datenschutzbehörde. In bestimmten sensiblen Arbeitsbereichen, wie etwa Krankenhäusern oder Arztpraxen, sei die Antwort leichter zu geben, sagt der Experte und verweist auf das Bundesdatenschutzgesetz, Paragraf 26, Absatz drei. Der besagt, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten zulässig ist, „wenn sie zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegt“.

Umgang mit geimpften Arbeitnehmern: Vorbild könnte Israel sein

Ein Fall: In einem Büro arbeitet ein Angestellter, der wegen einer transplantierten Niere nicht geimpft werden kann. An den Schreibtisch nebenan sitzt ein Kollege. Hat der Chef ein Anrecht darauf, im Interesse des ungeschützten Mitarbeiters den Impfstatus des Büronachbarn zu erfahren? „Das muss im Einzelfall abgewogen werden“, sagt Holzapfel.

Vorbild könnte Israel sein, wo bereits ein Umgang mit dem Problem gefunden wurde: Ein Arbeitnehmer darf gefragt werden, ob er geimpft ist. Er muss allerdings nicht darauf antworten. Schweigt er, gilt er als ungeimpft und wird entsprechend behandelt. Aus Sicht der deutschen Datenschützer unzulässig ist es, wenn ein Vorgesetzter Kunden darüber informiert, dass einer seiner Mitarbeiter nicht geimpft ist.

Die deutschen Datenschützer beklagen Versäumnisse in der Vergangenheit. Sie hoffen seit langem auf ein Gesetz zur Regelung des Datenschutzes für Beschäftigte. Zwar beschloss vor elf Jahren die damalige Bundesregierung einen entsprechenden Gesetzentwurf und brachte ihn in den Bundestag ein. Lücken im geltenden Recht sollten damit geschlossen, die Überwachung von Arbeitnehmern erschwert werden. Das Gesetz wurde nie verabschiedet.

Unabhängig von Fragen des Datenschutzes kann ein Arbeitgeber eine Impfung nicht anordnen. Sie greift nämlich in die körperliche Integrität ein. Die Grundrechte der Arbeitnehmer überwiegen das berechtigte Interesse des Arbeitgebers. Eine Schutzimpfung ist deshalb nur nach Einwilligung gestattet. Grundsätzlich muss ein Arbeitgeber alle technischen und organisatorischen Mittel ausschöpfen, um seiner Fürsorgepflicht und Sicherungspflicht nachzukommen. Sollte er einen Mitarbeiter ohne Gefahr für sich oder andere nicht dauerhaft vertragsgemäß beschäftigen können, ist in Ausnahmefällen eine ordentliche personenbedingte Kündigung möglich. Die Hürden dafür liegen jedoch sehr hoch.

Derzeit konzentriert sich die öffentliche Debatte ohnehin auf die Seite der Kunden und dabei auf das sogenannte 2G-Modell. Danach erhalten Geimpfte und Genesene privilegierten Zutritt etwa zu Sportarenen oder Kultureinrichtungen. In Hamburg wird zum Beispiel schon so verfahren. Allerdings gibt es Zweifel an der Rechtmäßigkeit.

In Berlin gilt vorerst weiter das Prinzip 3G, bei dem ein negativer Corona-Test einer Impfung und einer überstandenen Infektion gleichgesetzt wird. Für nicht geimpfte Arbeitnehmer entstehen daher keine Probleme. Denn: In der aktuellen Berliner Corona-Verordnung ist ein Arbeitgeber dazu verpflichtet, Mitarbeitern mindestens zweimal pro Woche einen kostenlosen Antigen-Schnelltest oder einen Selbsttest unter Aufsicht anzubieten. Auf Wunsch muss er eine Bescheinigung ausstellen, die tagesaktuell ist und dem Muster der Senatsgesundheitsverwaltung entspricht.

Kritisch sehen es einige Berliner Unternehmen, dass im Oktober die kostenlosen Bürgertests eingestellt werden. Arbeitnehmer könnten dazu verleitet werden, das Homeoffice zu verlassen, um am Arbeitsplatz einen weiterhin kostenlosen Nachweis zu erhalten. Der kann schließlich auch privat genutzt werden.