Impfnebenwirkungen: RKI sieht keinen Anlass für Änderung der Stiko-Empfehlung

Nachdem laut einer neuen Studie aus den USA Zweifel an der bedenkenlosen Sicherheit von mRNA-Impfstoffen aufgetaucht sind, hat die Europäische Kommission am Montag den neuen Biontech/Pfizer-Impfstoff zugelassen. Empfohlen werde die Impfung für Menschen ab 12 Jahren als Auffrischung, teilte die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) mit.

Nachgefragt bei den hierzulande zuständigen Behörden, verweist das Robert-Koch-Institut (RKI) auf das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), das Paul-Ehrlich-Institut antwortet nicht (die Anfragefrist der Berliner Zeitung von Montagmittag endete am Mittwochnachmittag), die angefragte Ständige Impfkommission (Stiko) antwortet ebenfalls nicht beziehungsweise sendet eine Urlaubsmeldung, zu guter Letzt antwortet das Bundesgesundheitsministerium (BGM):

„Die Ständige Impfkommission bewertet kontinuierlich auf Basis aller verfügbaren Daten den Nutzen und das Risiko der Covid-19-Impfung“, so ein Sprecher. „Sobald neue Impfstoffe zugelassen und verfügbar sind oder relevante neue Erkenntnisse vorliegen, aktualisiert die Stiko ihre Covid-19-Impfempfehlung.“ Diese sieht sich offenbar durch die neue Studie nicht zur Aktualisierung veranlasst, denn:

„In Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut für die Erfassung von Verdachtsfällen von unerwünschten Wirkungen von Impfstoffen sowie deren Auswertung zuständig. Nach Einschätzung des PEI haben die Autoren des fraglichen Vaccine-Artikels bereits bekannte Daten aus klinischen Studien zwar zusammengefasst, aber deren Zusammenhang mit der Impfung nicht geprüft beziehungsweise untersucht“, schreibt der Sprecher.

Die Hälfte der erwachsenen Deutschen will sich laut Umfrage neu impfen lassen, die andere Hälfte nicht – oder ist noch unentschlossen

Die im Artikel aufgeführten klinischen Beobachtungen seien den Zulassungsbehörden bekannt und im Prozess der Impfstoffzulassung bereits geprüft worden. Weiter heißt es: „Soweit Ereignisse vorlagen, für die ein Zusammenhang mit der Impfung als ursächlich wahrscheinlich erachtet worden ist, haben diese Eingang in die Fachinformationen der Covid-19-Impfstoffe gefunden. Aus Sicht des Robert Koch-Instituts (RKI) gibt es daher keinen Anlass für eine Änderung der Stiko-Empfehlung.“

Noch einmal nachgefragt bei unserem Interviewpartner, der auf die Re-Analyse der Zulassungsdaten von Pfizer und Moderna hingewiesen hatte, dem emeritierten Professur für Epidemiologie der Uni Münster, Ulrich Keil, antwortet dieser, dass sich die Stiko aus seiner Sicht nicht inhaltlich mit der Kritik auseinandergesetzt habe. „Für die exakte Berechnung der unterschiedlichen Nutzen-Schaden-Verhältnisse sind die individuellen Patientendaten (IPD) unerlässlich“, die die Hersteller bisher nicht herausgegeben hätten, so der Experte. „Oder geht die Stiko etwa davon aus, dass die Risiko-Nutzen-Balance der mRNA-Covid-19-Impfstoffe für alle gleich ist?“, fragt Keil.

Währenddessen wurde am Mittwoch eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov veröffentlicht: Demnach will sich die Hälfte der deutschen Erwachsenen tendenziell auch mit dem frisch zugelassenen angepassten Corona-Vakzin der Hersteller Biontech und Pfizer impfen lassen.

In der Umfrage gaben 24 Prozent der Befragten an, dass sie das Präparat gegen die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 haben wollen – 26 Prozent halten das für „eher wahrscheinlich“. 36 Prozent beabsichtigen eine angepasste Impfung dagegen eher nicht (14 Prozent) oder überhaupt nicht (22 Prozent). 14 Prozent der Befragten äußerten sich unentschlossen oder machten keine Angabe.

Ein neuer Impfstoff, der an die Omikron-Variante BA.1 angepasst ist, hatte kürzlich die Zulassung bekommen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet deshalb mit einem zügigen Start von Corona-Impfungen mit dem neuen Präparat in Deutschland. Erste Dosen sollen Anfang kommender Woche an den Pharma-Großhandel ausgeliefert werden.

Inzwischen haben 64,8 Millionen Menschen in Deutschland mindestens eine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten, wie aus dem Impfdashboard des Gesundheitsministeriums hervorgeht. 63,4 Millionen Menschen davon gelten als grundimmunisiert mit in der Regel zwei Impfungen. 51,6 Millionen haben bereits eine zusätzliche Auffrischungsimpfung erhalten. 7,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger habe ihre Corona-Impfung ein zweites Mal auffrischen lassen.

