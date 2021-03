Berlin - Die Corona-Vorhersage für die nächsten vier Wochen sieht nicht gut aus. Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte am Wochenende in seinem Lagebericht zu Covid-19 ein Kurvendiagramm, das den Effekt der sich zunehmend durchsetzenden Sars-CoV-2-Mutante B.1.1.7 veranschaulicht. Die Fortschreibung der bisherigen Entwicklung bis Mitte April zeigt, dass die Zahl der gemeldeten Covid-19-Fälle in Deutschland rasant zunehmen dürfte, wenn nicht gegengesteuert wird.

Eine noch realistischere Prognose erlauben die Berechnungen des unabhängigen Physikers und Datenwissenschaftlers Cornelius Römer, der nicht nur wie das RKI die um 30 bis 40 Prozent höhere Übertragungsfähigkeit der Mutante B.1.1.7 in seinem Diagramm berücksichtigt, sondern auch die leicht abschwächenden Effekte des wärmeren Wetters und der zunehmenden Zahl der Geimpften sowie die leicht verstärkenden Effekte der bisher erfolgten Lockerungen – also den teilweise wiederaufgenommenen Präsenzunterricht an Schulen und die Öffnung von Geschäften.