Berlin - Es fällt dieser Tage schwer, nicht in Zynismus zu verfallen. Keine bissigen Kommentare von sich zu geben. Es irgendwie zwischen Schweigen, Resignation und Wut auszuhalten. So geht es mir. So geht es sicherlich vielen anderen – Forschenden oder Privatleuten – auch wenn sie gerade in dieser Debatte zu den Corona-Maßnahmen nicht so stark wahrgenommen werden, wie in den letzten.

Noch nie zuvor haben sich in Deutschland so viele Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt wie jetzt. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass sich 200.000 bis 300.000 Menschen pro Woche infizieren, mehr als vier Millionen sind aktuell akut infiziert. Eine Schätzung, denn die wahren Zahlen dürften deutlich höher liegen, weil unter anderem nicht alle Menschen, die einen positiven Schnelltest haben, diesen von einem Testzentrum bestätigen lassen. Egal ob Jung oder Alt – der Infektionsdruck ist in der gesamten Bevölkerung in Zahlen erfassbar und wird es auf nicht absehbare Zeit auch bleiben. Dafür wird nicht nur die Omikron-Sublinie BA.2, die noch ansteckender als die bislang dominierende Sublinie BA.1 zu sein scheint, sorgen, sondern auch die bislang umfassendste Lockerung seit Beginn der Pandemie, die nun ansteht.

Die allermeisten Maßnahmen werden bundesweit vermutlich spätestens Anfang April fallen. Keine G-Regeln, keine Obergrenzen bei Veranstaltungen, keine Kontaktbeschränkungen, keine Homeoffice-Pflicht, keine Maskenpflicht in Schulen oder im Einzelhandel, sondern nur noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in pflegerischen oder medizinischen Einrichtungen. Künftig soll eine Hotspot-Regelung den Ländern ermöglichen, die Corona-Maßnahmen regional zu verschärfen – was genau das bedeutet, ist vollkommen unklar, und man kann nur ahnen, zu welchem Chaos das wieder führen wird.

Maskenpflicht wird inmitten einer riesigen Omikron-Welle gekippt

Wieso kommen die Beschlüsse inmitten einer riesigen Omikron-Welle, fragt man sich unweigerlich, und die Politik scheint die Antwort darauf zu haben: Weil Omikron eine weniger gefährliche Variante ist als Delta, die Krankheitsverläufe in der Regel milder verlaufen, und genau aus diesem Grund eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht eingetreten ist. Die Hospitalisierungsrate bleibt auf einem niedrigen Niveau, deshalb dürfen die Maßnahmen fallen. Die Hoffnung dabei: Dass in nächster Zeit keine gefährlichen Varianten mehr auftauchen. Dass das warme Wetter die Dynamik aus der Infektionsdynamik herausnimmt. Und die Bevölkerung eigenverantwortlich und mit großem Gemeinschaftsgefühl handelt, beispielsweise Firmen weiterhin Homeoffice ermöglichen oder Menschen die Maske weiterhin in geschlossenen Räumen aufsetzen, auch ohne Pflicht.

Mich macht genau diese politische Naivität so zynisch und das, was unausgesprochen bleibt. Ja, Omikron ist milder, aber kann zu schweren Long-Covid-Symptomen führen, auch bei Geimpften und Geboosterten. Ist das allen bewusst? Anscheinend nicht. Die Maskenpflicht wurde gekippt, obwohl keine Maßnahme in der Pandemie sich als effektiver herausgestellt hat wie das Maskentragen in geschlossenen Räumen. Um eine Studie des Max-Planck-Instituts anzuführen: Wenn eine infizierte und eine nicht-infizierte Person eine gut sitzende FFP2-Maske trägt, beträgt das maximale Ansteckungsrisiko nach 20 Minuten – selbst ohne Distanz – nicht mehr als ein Prozent. Und auch wenn die infizierte Person keine Maske trägt, dafür die andere eine gut sitzende FFP2-Maske, liegt das Ansteckungsrisiko bei etwa zehn Prozent. Die Studie ist auch auf Omikron übertragbar. Derartige Ergebnisse werden Kritiker der Maske ohnehin nicht wahrhaben wollen, fatalerweise tut es die Politik anscheinend auch nicht und murmelt ein peinliches „ja, aber wer will, kann die Maske weiterhin aufsetzen“ von sich.

Ja, die Zahl der Patientinnen und Patienten, die intensivmedizinisch versorgt werden müssen, ist gesunken, aber noch immer sterben täglich mehr als 200 Menschen an Corona, mehr als eintausend in der Woche. Wieso wird das verdammt noch mal als Tatsache hingenommen? Die hohen Infektionszahlen werden dazu führen, dass ungeimpfte Menschen, ältere und/oder kranke Menschen, die ein geschwächtes Immunsystem haben und/oder keinen langanhaltenden Impfschutz aufbauen können, sich zunehmend anstecken und vermutlich auch schwer erkranken werden. Und auch sonst wird die sich immer weiter aufbaumende Infektionsdynamik dazu führen, dass eine kritische Infrastruktur nach der anderen unter Personalausfällen ächzen wird. Wieso werden diese Prognosen nicht öffentlich gemacht?

Lieber anstecken mit Omikron als mit anderer Variante

Was will die Politik überhaupt? Durchseuchung? Lieber weitreichende Ansteckungen mit Omikron, als mit einer anderen Variante, lautet die Devise, nur sind die Verantwortlichen, die keine Verantwortung zeigen, viel zu feige, dies auch laut auszusprechen – und graben sich mit ihren Köpfen tief in den Sand. Der fatalste Beweis: Je stärker Sars-CoV-2 zirkulieren kann, desto mehr Viren werden dadurch produziert und desto wahrscheinlicher entstehen Mutationen. Das wird als wissenschaftlicher Fakt einfach ignoriert.

Und wenn die nächste heftige Welle im Herbst kommt, vielleicht der nächste gefährliche Mutant, dann wird man in der Politik so überrascht und so wenig vorbereitet wie immer sein, man wird wie immer die Zeit in Talkshows und in den sozialen Medien verschwenden, statt frühzeitig zu handeln, um das Schlimmste abzuwenden. Die Politikerinnen und Politiker spielen Poker am Tisch, allesamt setzen sie die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger aufs Spiel. Und das schon seit zwei Jahren.