Berlin - Seit zwei Wochen wird bundesweit nicht mehr kostenlos getestet – so auch in Berlin. Zwar gibt es Ausnahmen, wie etwa Schwangere, Kinder oder Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Doch für den Großteil der Bevölkerung ist die Zeit der Gratis-Tests vorbei. Erst einmal.

Der Sprecher des Berliner Hausärzteverbandes sagte der Berliner Zeitung, aus seiner Sicht könne das kein Dauerzustand sein: Sobald die Inzidenzen deutlich steigen, müssten auch die Corona-Schnelltests wieder kostenlos für alle zugänglich sein, so Wolfgang Kreischer. Ihm seien aktuelle Corona-Ausbrüche in Altenheimen bekannt; bei steigenden Zahlen müsse gesichert werden, dass sich auch etwa ungeimpftes medizinisches Personal dort wieder testen ließe – und viele weitere Bevölkerungsgruppen. Die Abschaffung der Gratis-Tests sei „ein großes Problem.“

Wie sehen das die Testbetreiber selbst? Nach der Goldgräberstimmung zu Beginn des Jahres, als Corona-Testzentren wie Pilze aus dem Boden schossen, und nachdem Mitte des Jahres öffentlich wurde, dass viele von ihnen falsch abgerechnet hatten, schien sich das Geschäft im Spätsommer eingependelt zu haben – just bevor die neue Regelung griff. Was also ist derzeit in den Berliner Testzentren los, und wenn ja, dann wie viel?

Erst mal ist es gar nicht mehr so leicht, ein Testzentrum zu finden, denn viele haben aufgrund der veränderten Lage geschlossen. Die Übersichtsseite der Senatsverwaltung für Gesundheit (www.direkttesten.berlin) zeigt noch Hunderte Teststationen, von denen etliche inzwischen dicht sind. 12 landeseigene Testzentren gibt es, aber nur für solche Personen, die weiterhin kostenlos getestet werden.

Betritt man das Testzentrum am Prenzlauer Berg, fällt auf, wie ruhig es dort ist. Ein Mitarbeiter scheint noch nicht umgeschaltet zu haben von Hoch- auf Niedrigbetrieb und schnauzt in Berliner Manier die Einzelperson an, die sich nicht in Reihe anstellt. Obwohl da gar keine Reihe mehr ist. Die Mitarbeiterin an der Kasse erzählt, von wo man hier kommt und wo man nun ist: von in der Hochphase 1500 auf nun etwa 200 Tests am Tag. Auch die Apotheke im KaDeWe, bisher beliebt für eine fortschrittliche Testkultur, nämlich den Schnelltest mittels Lolli, ganz ohne unangenehmes Nasenbohren, hat unter der Änderung gelitten: Die Testzeiten wurden wegen ausbleibender Testpersonen eingeschränkt. Außerdem wird hier nun aus Kostengründen nicht mehr mit Lolli getestet – was vor allem bei Kindern begehrt war, weil es ganz und gar nicht wehtat.

In Mitte hingegen läuft man auf der Suche nach einem Testzentrum direkt in die Weihnachtsabteilung von Galeria Kaufhof. Auf die Frage, wohin das Testzentrum verschwunden ist, vor dem sich bis vor kurzem vor allem junge Leute vorm Shoppen oder Ausgehen tummelten, sagt ein Mitarbeiter: Das gebe es nicht mehr, dafür jetzt lecker Stollen. Und in einem Testzelt an der Schönhauser Allee hängt nun öfter mal ein Schild, dass es gleich weitergehe mit der Testung, nur wann genau, das steht da nicht. Dafür ist der Mitarbeiter zu jeder einzelnen Kundin, die ihn dann doch mal antrifft, auffällig zuvorkommend. Schließlich weiß er: Die zahlen jetzt alle selbst.

Bleibt zu hoffen, dass in den nächsten Wochen nicht alle Testzentren weiter abbauen, damit im Falle eines Mehrbedarfs, und sobald die Tests doch wieder gratis sein sollten, nicht erneut das Chaos ausbricht.