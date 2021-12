Manchmal passiert es sogar, wenn die zweite Impfung noch kein halbes Jahr her ist. Die Nase ist plötzlich verstopft, der Kopf schmerzt – und ein Test auf das Coronavirus positiv. Wie kommt es zu solchen Impfdurchbrüchen? Christine Falk ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Sie erklärt, warum die Antikörper von manchen Geimpften nicht so gut zu den Virusvarianten passen, die derzeit zirkulieren, warum man trotzdem vor schweren Verläufen geschützt ist und ob man nach einer Durchbruchsinfektion noch einen Booster braucht.

Frau Falk, was passiert bei einem Impfdurchbruch im Immunsystem?

Nach der Impfung hat das Immunsystem verschiedene Antikörper gebildet. Das sind seine Abfangjäger, wenn man so will. Aber manchmal passen diese Antikörper leider nicht ganz so gut zu den Varianten, die derzeit kursieren. Dann können sie ihre Arbeit nicht machen, das Virus dringt doch in die Zellen ein. Aber zum Glück sind andere Teile des Immunsystems trotzdem durch die Impfung vorbereitet und können dann eingreifen.

Die Antikörper versagen bei manchen Menschen? Wieso das?

Die Impfstoffe basieren auf der Gensequenz des Wildtyps, der ursprünglichen Virusvariante, die aus Wuhan kam. In den mRNA-Impfstoffen steckt der Bauplan für sein Spike-Protein. Die Delta-Variante hat einige Mutationen im Spike-Protein, bei Omikron, der neuen Variante, die gerade von Forschern untersucht wird, sind es noch einige mehr. Die Struktur des Proteins ist an einigen Stellen ein wenig verändert – aber nicht überall. Kennen Sie diese Schwämme aus Putzwolle?

Diese Knäuel aus Metallspiralen?

Ja. Einige Stellen sind bei den Varianten anders geformt, aber wenn man den Schwamm dreht, sehen andere Stellen vielleicht noch aus wie vorher. Manche Menschen haben nach der Impfung Antikörper gebildet, die auch dort andocken, wo sich nicht viel getan hat, die Antikörper erkennen dann also auch Varianten. Andere haben auch Antikörper produziert, die zu einer Stelle passten, die sich verändert hat. Bei mir selbst ist das übrigens so. Ich weiß, dass ich gegen bestimmte Delta-Regionen im Spike-Protein ziemlich blank bin – generell aber Antikörper gegen die sogenannten konservierten, also einheitlichen Regionen habe.

Woher wissen Sie das?

Wir haben im Institut unsere Antikörper im Labor genau untersucht. Meine Antikörper passen nicht zu den Delta-spezifischen Regionen und vermutlich auch nicht zu Omikron. Das kann man nicht beeinflussen, das ist reiner Zufall. Aber im Fall eines Impfdurchbruchs wäre ich ja trotzdem vor schlimmeren Folgen geschützt.

Hilft eine Booster-Impfung?

Die dritte Impfung verbessert bei jedem den Schutz. Sie erhöht die Zahl der Antikörper um ein Vielfaches. Aber sie bereitet auch den Rest des Immunsystems noch besser auf den Fall einer Infektion vor.

Was passiert, wenn die Antikörper ihren Job nicht erledigen?

Wenn die Abfangjäger, die erste Verteidigungslinie, das Virus nicht beseitigen, kann es in Körperzellen eindringen. Dann werden die T-Zellen in den Lymphknoten aktiv und strömen zu den Schleimhäuten, den Orten der Infektion. Sie erkennen mit dem Virus infizierte Zellen und reagieren darauf mit Attacke. Bei Geimpften geht das sehr schnell, weil ihre T-Zellen darauf vorbereitet sind. Leider spürt man es, wenn das Virus in den Zellen im Nasenrachenraum ist und dort bekämpft wird, man wird müde, bekommt vielleicht Fieber, auch der Geruchs- und Geschmacksverlust kann auftreten. Aber man ist durch den Vorsprung des vorgewarnten Immunsystems deutlich im Vorteil gegenüber Ungeimpften.

Den Booster braucht man danach erst mal nicht

Bildet man in dieser Zeit besser passende Antikörper?

Das Virus hat circa 30 Eiweißmoleküle, auch Proteine genannt. Wir impfen nur gegen eines davon, das Spike-Protein. Wenn man sich nach der doppelten Impfung infiziert, ist das nicht schön, aber der Körper bildet dann zusätzlich Antikörper gegen alle anderen 30 Virusproteine. Nach allem, was man weiß, ist man nach einem Impfdurchbruch eine Zeit lang sehr gut vor einer erneuten Erkrankung geschützt.

Sind Menschen, die nur infiziert waren, sich aber nie haben impfen lassen, ebenso gut geschützt?

Das kann man im Einzelfall kaum beurteilen, weil man nicht weiß, wie viele Antikörper und T-Zellen ihr Immunsystem gebildet hat. Gerade bei leichten Verläufen. Oder bei älteren Menschen. Man sollte sich sicherheitshalber auch als Genesener einmal impfen lassen, um die Anzahl der Antikörper gegen das Spike-Protein zu erhöhen, gemäß der Stiko-Empfehlung. Es ist wirklich immer besser, geimpft zu sein. Das Virus manipuliert den Körper auf eine Art und Weise, die man sich gar nicht vorstellen kann.

Sollte man sich nach einem Impfdurchbruch trotzdem eine Booster-Impfung holen?

Kurz danach ist das nicht nötig und würde auch gar nichts bringen. Der Körper hat im Kontakt mit dem Virus alles herausgeholt, was möglich ist. Nach einem halben Jahr etwa kann man darüber nachdenken und vielleicht einen Antikörpertest machen.

Manche Menschen, die doppelt geimpft sind, haben für ein oder zwei Tage Symptome, es schlägt auch ein Schnelltest an. Dann geht es ihnen wieder gut. Woher weiß man sicher, ob man einen Impfdurchbruch hatte?

Es gibt zwei Antikörpertests, die man beim Hausarzt machen kann. Mit einem kann man die Antikörper gegen das Spike-Protein messen. Mit dem anderen, dem sogenannten Nucleokapsid-Test oder N-Test, kann man feststellen, ob ein Mensch infiziert war, weil nur dann auch Antikörper gegen das N-Antigen gebildet werden. Ich würde gegebenenfalls zu beiden Tests raten, zwei bis drei Wochen nach dem vermeintlichen Impfdurchbruch. Dann hat man die Chance zu sehen, ob man infiziert war.

Wenn man unsicher ist, ob man einen Impfdurchbruch hatte, sollte man sich boostern lassen?

Ja, auf jeden Fall! Falls man doch infiziert war, kann man sich damit nicht schaden, keine Sorge.

Hat man erst nach einer Infektion Antikörper auf den Schleimhäuten in Nase und Rachen?

Nein, das passiert auch schon nach der Impfung, aber nicht bei jedem im gleichen Maße. Auch das ist einfach der Zufall der individuellen Immunreaktion. Nach einem Impfdurchbruch kann man sich allerdings sicher sein, dass man die richtige Region im Körper erwischt hat.