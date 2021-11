Berlin - Wie kann das sein? Dass wir im zweiten Corona-Winter mit so extremen Inzidenzen und schwindenden Intensivkapazitäten zu kämpfen haben. Fast täglich neue Rekorde aufgestellt werden, was die gemeldeten Neuinfektionen angeht. Wie kann es sein, dass Deutschland trotz Impfungen in einer ähnlichen Lage ist wie schon vor einem Jahr? Die Antwort ist weniger überraschend: „Es liegt vor allem an der Delta-Variante und der zu niedrigen Impfquote“, sagt Ulrike Haug, Leiterin der Abteilung Klinische Epidemiologie am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie (BIPS).

„Die Delta-Variante, die deutlich ansteckender ist als die Ursprungsvariante des Coronavirus, gab es vergangenes Jahr noch nicht. Sie ist seit Juli 2021 in Deutschland vorherrschend.“ Vor allem Ungeimpfte sind einem hohen Risiko ausgesetzt, sich anzustecken und das Virus weiterzugeben. Aber auch Geimpfte und Genesene können das Virus weitergeben, wenn auch seltener. „Und dann ist noch das aufgetreten, wovor sich alle gefürchtet haben: eine Impfquote, die viel zu niedrig ist“, so die Epidemiologin. Derzeit (Stand Montagabend) sind etwa 67,5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Auch seien wieder weitreichende Lockerungen beschlossen worden. Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen wurden aufgehoben, Großveranstaltungen haben wieder stattgefunden, auch Restaurants, Bars und Clubs durften wieder öffnen. Und die Menschen halten sich um diese Jahreszeit wieder mehr in Innenräumen auf. „Bei dieser Kombination von Faktoren ist es nicht verwunderlich, dass die Zahlen jetzt so hoch sind.“

Dazu kommt, dass der Impfschutz ohne Dritt-Impfung, dem sogenannten Booster, mit der Zeit kontinuierlich nachlässt. Laut einem neuen Strategiepapier um Forschende wie die Modelliererin Viola Priesemann, dem Berliner Infektiologen Leif Erik Sander, dem Intensivmediziner Christian Karagiannidis sowie der Epidemiologin Eva Grill sinkt nach fünf Monaten der Schutz gegen Ansteckung von einem Faktor von etwa zehn auf einen Faktor zwei bis drei. „Dadurch tragen aktuell nicht nur die ungeimpften Personen zur Ausbreitung des Virus bei, sondern auch jener Teil der Bevölkerung, bei dem die Impfung schon länger zurückliegt“, heißt es darin weiter. Zusammen mit der Saisonalität schlage sich das in einem rapiden Anstieg der Inzidenzen nieder.

Auch sie führen die Delta-Variante und die zu niedrige Impfquote als Hauptgründe für das Corona-Deutschland von heute an. Trotz des Impffortschritts gebe es noch mehr als drei Millionen Menschen über 60 und über elf Millionen zwischen 18 und 59 Jahren, die nicht geimpft sind. Ein kleiner Anteil von ihnen sei genesen – wie viele genau, ist im Papier nicht angegeben. Sie geben ein Beispiel: Im Falle einer Infektion müsse eine ungeschützte Person im Alter von 60 Jahren mit zwei- bis drei prozentiger Wahrscheinlichkeit auf einer Intensivstation behandelt werden. Eine Person, die 20 Jahre jünger ist, habe ein knapp zehnmal geringeres Risiko. „Wenn sich alle bisher ungeschützten Menschen in diesem Winter infizieren würden, hätten wir mindestens dreimal mehr Personen auf den Intensivstationen, als es im gesamten letzten Winter der Fall war.“

Charité hat bereits alle planbaren OPs abgesagt

Schon heute kann beobachtet werden, wie die Intensivkapazitäten knapper werden. Die Charité hat als Maximalversorger bereits alle planbaren Operationen abgesagt, um mehr Mitarbeitende auf Covid-19-Stationen einzusetzen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft rechnet wegen der dynamischen Infektionslage bereits Ende dieser Woche mit insgesamt 4000 Corona-Patienten auf deutschen Intensivstationen, momentan werden bundesweit 3177 Menschen mit schweren Covid-19-Verläufen versorgt.

Gleichzeitig gibt es einen Pflegemangel, der in diesem Winter viel größer ist als im vergangenen – der den eigentlichen Engpass auf den Intensivstationen darstellt, so die Forschenden des Positionspapiers. Ein Bett auf einer Intensivstation sei nur betreibbar, wenn ausgebildetes Fachpersonal zur Verfügung steht. Hinzu komme, dass ein Großteil des Personals durch die immense Belastung schon 2020 und die Dauerbelastung danach ausgebrannt sei. Grippe, das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), das vor allem Säuglinge und Kleinkinder betrifft, sowie andere Erreger führten im Winter 2o21 zu einer zusätzlichen Belastung.

Coronavirus einfach durchlaufen lassen – eine Lösung?

Was also tun, um die vierte Welle schnellstmöglich zu brechen und einer dauerhaften Überlastung der Intensivstationen entgegenzuwirken? Sars-CoV-2 über das Land hinwegfegen zu lassen, würde höchstwahrscheinlich dazu führen, dass das Gesundheitssystem überlastet wird, auch weil Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen jünger sind (im Schnitt über 60 Jahre) als vergangenes Jahr und entsprechend länger behandelt werden müssen (lange Liegezeiten). Nicht zu vergessen sind auch die Spätfolgen einer Corona-Infektion, Long-Covid-Symptome, die monatelang andauern können, wenn nicht länger.

Laut Positionspapier werden die bekannten Corona-Maßnahmen wie Abstandsregeln und Maskenpflicht sowie 2G/3G-Beschränkungen alleine wohl nicht ausreichen, um eine schnelle Trendumkehr herbeizuführen. Grund sind unter anderem private Besuche und Kontakte, die in Deutschland nicht unterbunden sind. Eine vermehrte Testung – seit Samstag können sich alle Bürgerinnen und Bürger wieder einmal wöchentlich kostenlos testen lassen – werde als Einzelmaßnahme ebenfalls nicht zur Durchbrechung der Winterwelle führen. Regelmäßiges massives Testen müsste laut den Forschenden nämlich in der Größenordnung von einem Test pro Person pro Woche stattfinden und eine Kontaktnachverfolgung und Quarantäne beinhalten, um die Ausbreitung deutlich zu reduzieren. Dies sei logistisch so aufwendig und kostenintensiv, dass eine Umsetzung nicht realistisch erscheine. Ein gezielter Einsatz im Verdachtsfall, vor Treffen mit vulnerablen Personen wie Pflegeheimbewohnern oder immunsupprimierten Menschen, vor Treffen in großen Gruppen zum Beispiel im Freundeskreis oder in Gruppen mit hoher Übertragung wie zum Beispiel vor einem Clubbesuch oder bei Schülern ohne Impfschutz, sei hilfreich.

Die wirksamste Methode, um die aktuelle Welle zu brechen und das Pandemiegeschehen nachhaltig zu kontrollieren, sehen die Forschenden – so auch Epidemiologin Ulrike Haug – im umfassenden Impfen und Boostern. „Eine Impfquote wie in Spanien wäre großartig, damit keine Maßnahmen eingeführt werden müssen, die unser Leben wieder sehr einschränken und viele psychisch und wirtschaftlich stark belasten“, so Haug. Der MDR hat berechnet, dass die Impfquote in Spanien Anfang November bei fast 90 Prozent lag. Das schließt jeden mit ein, der älter als zwölf Jahre ist. Damit liege die Impfquote auf die Gesamtbevölkerung gesehen bei 80 Prozent. In Portugal seien es sogar 87 Prozent.

Laut Positionspapier müsse ein niedrigschwelliger Zugang zu Impfungen langfristig gesichert werden, samt einer Informationsstrategie, die der Diversität der Bevölkerung gerecht werde. Offene Fragen der Bürgerinnen und Bürger könnten in Gesprächen mit der Hausärztin geklärt werden. Weitere Bestandteile der Strategie: mobile Impfteams, mehrsprachige Informationen in diversen Informationskanälen und Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen und Influencern, wie religiösen Gemeinden, Sportvereinen und Hausarztpraxen. Was die „natürliche Immunisierung“ angeht: Diese schreite deutlich langsamer voran, als das Impfen es könnte, und sei mit einer erheblichen Krankheitslast verbunden, auch langfristig wegen der Spätfolgen.

Impfdurchbrüche: kein Versagen der Impfung

Ein weiteres wichtiges Thema, das immer wieder aufs Neue befeuert wird: sogenannte Impfdurchbrüche. Die Zahl der Durchbruchsinfektionen werde häufig als ein Versagen der Impfung interpretiert. „Hierbei wird jedoch nicht beachtet, dass die Gruppe der Geimpften deutlich größer als die Gruppe der Ungeimpften ist“, schreiben die Wissenschaftler. Die Schutzwirkung der Impfung sei weiterhin erheblich. Laut Robert-Koch-Institut beträgt der Schutz vor Krankenhausaufnahme in der Kalenderwoche 40 bis 43 etwa 89 (Alter 18 bis 59 Jahre) beziehungsweise rund 85 Prozent (über 60 Jahre). Der Schutz vor Behandlung auf Intensivstation liege bei rund 94 Prozent (Alter 18 bis 59 Jahre), beziehungsweise rund 90 Prozent (über 60 Jahre). „Wenn sich eine ungeimpfte Person infiziert, führt das im Mittel zu einer etwa drei- bis zehnmal höheren Belastung der Krankenhäuser als wenn sich eine Person trotz Impfung infiziert.“

Besonders bei den zuerst Geimpften, das heißt Personen, die durch ein hohes Alter und eine Vorerkrankung ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben, ist der Immunschutz durch die Impfungen inzwischen deutlich niedriger. Für Personen mit Immunschwächen, ältere Menschen oder Menschen mit bestimmten Risikofaktoren sei eine Booster-Impfung in der aktuellen Situation besonders hilfreich. Auch könnten Auffrischimpfungen unter Beschäftigten im Gesundheitswesen und in Pflegeberufen helfen, die Verbreitung des Virus zu reduzieren. Mit jeder Verbesserung des Impfschutzes, also mit jedem Booster, werde also sowohl die Ausbreitung als auch die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs reduziert. Da seit Ende Mai etwa sieben Prozent der Bevölkerung pro Woche zweitgeimpft wurden, wäre nun die gleiche Impfgeschwindigkeit bei der Dritt-Impfung fünf bis sechs Monate später möglich und sinnvoll. „Simulationen zeigen, dass eine Booster-Kampagne mit dieser Impfgeschwindigkeit bereits nach einem Monat erste Wirkung zeigen wird“, schreiben die Forschenden um Viola Priesemann.

Hat Politik wieder einmal zu spät reagiert?

Gebündelt seien die Maßnahmen – Maske und Abstand, 2G/3G, regelmäßiges Testen, Impfquote weiterhin steigern, schnell Boostern – wirkungsvoller, um die Fallzahlen zügig und stark zu reduzieren und den sogenannten Reproduktionswert auf 1 zu stabilisieren. Also dass jede Person nur so viele Kontakte hat, dass maximal eine Person infiziert wird, sollte die Person unwissentlich infiziert sein. Der 7-Tage-R-Wert liegt aktuell bei 1,22.

Möglicherweise könnte gar ein „Not-Schutzschalter“ notwendig sein, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Dazu würden Homeoffice und engmaschige Testpflicht am Arbeitsplatz, Reduktion der Gruppengröße in Kindergärten, Schulen und am Arbeitsplatz gleichermaßen, Schließung/Reduktion von Geschäften, Restaurants, Dienstleistungen und Veranstaltungen gehören, sowie generell deutliche Reduktion von Kontakten bei der Arbeit, in der Öffentlichkeit und im privaten Bereich. Für die maximale Wirksamkeit müssten die Maßnahmen frühzeitig angekündigt und gleichzeitig umgesetzt werden, für eine Dauer von zwei Wochen.

Eine Frage bleibt: Haben politisch Verantwortliche wieder einmal nicht rechtzeitig genug gehandelt, nicht frühzeitig Maßnahmen eingeleitet, um die Infektionsdynamik zu stoppen? „Ich glaube, es ist zu kurz gegriffen, jetzt auf die Politik zu zeigen“, sagt Ulrike Haug. Man habe sehr viel unternommen, um die Impfquote zu erhöhen, sei aber irgendwann an Grenzen gestoßen. „Ich hatte wirklich auf die Vernunft aller Bürgerinnen und Bürger gehofft. Aber es gibt auch andere Dinge, die meiner Ansicht nach nicht ideal gelaufen sind“, sagt die Epidemiologin. Unter anderem, dass in den Medien Impfreaktionen oder sehr seltene Nebenwirkungen ganz groß platziert wurden, und dabei Schicksale der Erkrankten – auch jüngerer Personen – in abstrakten Zahlen untergegangen seien. „Ich könnte es auch nachvollziehen, wenn man bislang mit weiteren Maßnahmen so zurückhaltend war: aus Rücksicht auf die vielen Menschen, die sich haben impfen lassen.“