Traumata: Das emotionale Erbe und seine gefährlichen Geheimnisse

Traumata in der Familie können zu psychischen und körperlichen Symptomen bei den Nachkommen führen, wie man heute weiß. Manchmal lohnt sich das Nachforschen. imago

Jons Schwester starb, als er noch ein Kleinkind war – nun plagen ihn Ängste um seine eigene kleine Tochter. Laras Großmutter behauptet, ihr Stiefbruder hätte sie missbraucht – doch eigentlich gibt es dafür überhaupt keine Anhaltspunkte. Und Benjamin entwickelte schon als Kind eine Klaustrophobie – bis er mit Anfang 40 erfährt, dass sein Großvater im Holocaust lebendig begraben wurde.

In ihrem Buch „Emotionales Erbe“ befasst sich die Psychotherapeutin Galit Atlas mit den Auswirkungen traumatischer Erfahrungen für die eigenen Nachkommen – und bringt sie ihren Lesern anhand von Fallgeschichten ihrer eigenen Patienten anschaulich nahe.

Mit ihrem Werk greift Atlas ein Thema auf, dass zuletzt stärker in den Fokus gerückt ist. So widmet sich das aufstrebende Forschungsfeld der Epigenetik der Frage, inwiefern sich äußere Faktoren wie traumatische Erfahrungen auf die Genaktivität auswirken können – und somit bestimmte Risiken über Generationen weitergegeben werden, ohne dass es sich um eine unmittelbare Vererbung im engeren Sinn handelt.

Erst kürzlich war in der Berliner Zeitung von einer Langzeitstudie der Charité zu lesen, der zufolge sich Misshandlungen in der Kindheit noch auf den eigenen Nachwuchs auswirken können: Söhne und Töchter betroffener Mütter haben demnach ein erhöhtes Risiko für Krankheiten wie Asthma oder Depressionen.

Psychoanalyse als bevorzugte Methode

Dass die Erfahrungen der Eltern handfeste Folgen für deren Kinder nach sich ziehen können, wussten dabei schon die Autoren der Bibel: „Die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen werden die Zähne stumpf“, heißt es da an einer Stelle, die zuletzt etwa durch die französische Miniserie „Die schwarzen Schmetterlinge“ popularisiert wurde.

Auch Galit Atlas greift das Bibelzitat auf, allerdings mit einem Zusatz, der den Wunsch nach einer Überwindung der Weitergabe „stumpfer Zähne“ unterstreicht. Damit ist klar, wohin die Reise geht: Atlas liefert mehr als eine Beschreibung des faszinierenden Phänomens transgenerationaler Weitergabe von Traumata. Sie zeigt Ansätze zur Linderung der damit verbundenen psychischen Leiden.

Ein versöhnliches Ende in den elf geschilderten Episoden ist also meist absehbar. Doch das schmälert nicht den starken Eindruck des Buches: Atlas dringt mit ihren Lesern dramaturgisch geschickt zu den Untiefen der Biografie ihrer Patienten sowie deren Vorfahren vor und legt dabei unheimliche Familiengeheimnisse frei.

Atlas, die aus Israel stammt und in ihrer New Yorker Praxis zahlreiche Patienten mit ähnlicher Herkunft betreut, richtet ein besonderes Augenmerk dabei zunächst auf die traumatischen Erfahrungen des Holocaust. Dass die Kinder und sogar Enkel der Überlebenden noch unter diesen Erfahrungen leiden können, hat die Forschung schon in den 1970er-Jahren herausgearbeitet. Atlas veranschaulicht die entsprechenden Zusammenhänge deutlich, widmet sich aber auch davon abgetrennten Traumata, etwa durch Krankheit oder Verlust.

Trotz einer kurzen Erwähnung der Epigenetik im Einleitungskapitel ist ihre Herangehensweise dabei vor allem psychoanalytisch. Galit Atlas bezieht sich auf Sigmund Freud und reißt Konzepte wie das Unbewusste oder den Todestrieb an. Auch die Methode der (freien) Assoziation spielt eine Rolle – und wirkt im Ergebnis auf den unbedarften Leser manchmal etwas gewollt.

So wird eine Patientin namens Alice mit den Worten zitiert, ihre Mutter trage auch mit fast siebzig „ihr Haar immer noch zu zwei langen Zöpfen gebunden, wie ein kleines Mädchen“. Galit leitet aus dieser scheinbaren Infantilisierung viel ab, dabei könnte der Grund auch ganz banal sein: Einige Seiten vorher wird die Mutter als „Hippie“ beschrieben. Und lange Zöpfe sind für Hippies nicht gerade untypisch.

Bezüge von Rotkäppchen bis Israel

An anderer Stelle wird der Bogen von einem Traum, in dem ein Patient aus einem Zimmer herauskommen soll, zum „Coming-out“ und dessen Homosexualität geschlagen oder die Verbindung zwischen dem „Fallenlassen“ eines Mannes durch seine Familie und dem tatsächlichen Sturz, dem „Fall“ seiner eigenen Tochter hergestellt. Andererseits regen derartige Assoziationsketten zum Nachdenken etwa darüber an, wie Sprache das Bewusstsein formt.

Anregend ist die Lektüre des Buches noch in anderer Hinsicht. Durch die Vielseitigkeit der gewählten Beispiele finden sich leicht Anknüpfungspunkte zu eigenen Erfahrungen, die vielleicht nicht unbedingt traumatisch, aber möglicherweise doch unbewusst prägend sind.

Zudem bettet Atlas ihre Geschichten in einen theoretischen, historischen und kulturellen Kontext ein, ohne dass der Lesefluss unterbrochen wird. Und so erfährt man fast beiläufig von Konzepten wie dem des „radioaktiven Traumas“, von den Frühformen des Rotkäppchen-Märchens und von der komplizierten Geschichte Israels mit äußeren Kriegen und inneren Konfliktlinien.

Dass sich manch innere Konfliktlinien eines Individuums wiederum durch die Bewusstmachung vererbter Traumata auflösen oder zumindest abschwächen lassen, zeigt Atlas’ Buch eindrucksvoll. „Dämonen pflegen zu verschwinden, sobald wir das Licht anknipsen“, heißt es an einer Stelle. Und „Emotionales Erbe“ kann da wirklich erhellend sein.

Galit Atlas: Emotionales Erbe. Eine Therapeutin, ihre Fälle und die Überwindung familiärer Traumata. Dumont, Köln 2023. 256 Seiten, 24 Euro