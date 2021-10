Berlin - In Berlin ist jetzt der Weltgesundheitsgipfel zu Ende gegangen. In Berlin startet ein globales Frühwarnsystem für Pandemien. In Berlin haben unlängst Beschäftigte der Landeskliniken von Vivantes und Charité bessere Arbeitsbedingungen für eine bessere Pflege der Patienten erkämpft. In Berlin möchten SPD, Grüne und FDP gemeinsam eine Bundesregierung bilden. Das Thema Gesundheit ist dabei nebensächlich. Es wird mit verhandelt unter der Überschrift: „Respekt, Chancen und soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt“.