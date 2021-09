Berlin - Spätestens die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Deutschlands Gesundheitssystem Schwächen hat – und raschen Handlungsbedarf erfordert. Was planen die Parteien für die private und gesetzliche Krankenversicherung, was für die Drogenpolitik? Was haben sie vor, damit Berufe im Gesundheitswesen attraktiver sowie pflegende Angehörige entlastet werden? Die Wahlprogramme der CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Die Linke und AfD im Überblick.