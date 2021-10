Berlin - Es ist eigentlich unglaublich: Wir leben seit 20 Monaten in einer Pandemie ungeahnten Ausmaßes, die uns nicht nur vor Augen geführt hat, wie elementar unsere private Gesundheit für unser gesamtes Sozialgefüge ist. Sondern uns auch sehr deutlich gezeigt hat, an welchen Stellen unser hochgelobtes Gesundheitssystem zusammenzubrechen droht, sobald es unter Druck gerät.

Zur Erinnerung: Die Corona-Maßnahmen in ihrer gesamten Schönheit waren und sind nach wie vor nicht dazu angetan, einzelne Bürger und deren Gesundheit oder Grundrechte zu schützen, auch deshalb gibt es so viele Querelen aus der Bürgerrechte- und Querdenker-Front. Sondern vor allem darauf, das Gesundheitssystem zu schützen und nicht noch weiter zu überfordern, damit es nicht zusammenbricht. Denn mit einem zusammengebrochenen Gesundheitssystem lebt es sich insgesamt nicht mehr so gut und nicht mehr allzu lang – und es gäbe noch deutlich mehr Querelen als ohnehin schon. Das will man also nicht.

Wenn man aber nicht will, dass das deutsche Gesundheitssystem zusammenbricht, warum tut man dann auf der anderen Seite, abseits von Corona, so wenig dafür?

Ein Beispiel: In einer Redaktion wie der unseren bekommt man täglich viel Post. Neben viel mal mehr, mal weniger gut getarnter Werbung und diversen Buchangeboten zur Besprechung melden sich auch Leser:innen. In letzter Zeit sind das im Gesundheitsressort vor allem Ärzt:innen und Pflegekräfte. Üblicherweise regen sie an, sich dieses oder jenes Themas anzunehmen. Inzwischen sind es Brandbriefe oder Hilferufe – und zwar aus immer mehr Fachbereichen der klinischen oder auch ambulanten Versorgung.

Das Verblüffende ist: Diese Akteure des Gesundheitssystems haben allesamt eine wichtige Botschaft. Grob zusammengefasst, kann man sagen: Sie haben sehr lange geschwiegen, aber jetzt bricht es aus ihnen heraus. Sie haben die gesamte Pandemie hindurch geschuftet. Sie haben getan, was zu tun war, und noch viel mehr darüber hinaus. Sie haben Kolleginnen und Kollegen daran verzweifeln, hinschmeißen, abstumpfen oder krankwerden sehen. Ganz zu schweigen davon, dass sie alle wissen und teils auch davon berichten: Für viele Patienten war es noch viel schlimmer. Nun ist die Pandemie etwas abgeschwächt, nun könnten sie wieder aufatmen. Doch das tun sie nicht. Denn jetzt geht es erst richtig los.

Der Pflegenotstand war schon vor Corona in Deutschland so groß, dass die meisten Pflegekräfte nach ein paar Jahren aus ihren Beruf fliehen, als Grund geben sie nicht nur eine unangemessene Bezahlung trotz ausschweifendem Schichtdienst an, sondern vor allem zu wenig Zeit und zu wenige Pflegekräfte pro Patient. Das bedeutet nicht, dass eine Schwester mal ausnahmsweise keine Stunde Zeit hatte, der verwirrten Oma das Händchen zu halten. Sondern es bedeutet, dass in deutschen Kliniken Menschen sterben, weil niemand da ist, um sie ausreichend akut zu versorgen. Oder dass Patienten im Rettungswagen verenden, weil zu viele Krankenhäuser ihre Notaufnahmen abgemeldet haben – wegen Personalmangels. Das muss man so deutlich sagen, weil es sonst niemand tut.

Denn das ist das Gruseligste an dieser Situation: Dass sich kaum jemand traut, die Zustände offen zu benennen. Nicht einmal die Pflegekräfte und Ärzte, die uns schreiben. Obwohl sie doch wollen, dass es öffentlich wird.

Einige benennen zwar deutlich die Umstände, andere deuten sie nur an. Doch als Kritiker mit Namen genannt werden will in diesem Gesundheitssystem kaum einer. Das ist nicht neu; schon die Pflegekräfte haben seit jeher Angst, ihr Arbeitsplatz würde darunter leiden, wenn sie Missstände benennen, oder auch der Ruf der gesamten Branche. Neu ist aber, dass sie streiken – und dann in wenigen Ausnahmen, mit der Gewerkschaft im Rücken, doch zur Aussage über die Zustände bereit sind. Und neu ist auch, dass sich Ärzt:innen bei uns und bei der Politik melden und klare Forderungen stellen. Doch fragt man dann in der Branche nach weiteren Gesprächspartnern, oder auch nur nach Patientenschützern, so heißt es: Keine Zeit. Oder auch: Bitte nennen Sie auf keinen Fall meinen Namen, und auch das Krankenhaus darf nicht erkannt werden. Das macht Berichterstattung ein bisschen schwierig.

Womöglich passt dieser Umstand zu der Geschichte von Ricardo Lange. Der Berliner Krankenpfleger ist dafür bekannt, offen über die Zustände in der Pflege zu erzählen. Jüngst erreichte uns die Nachricht, dass dies einer Berliner Klinik wohl nicht gefiel: Lange berichtet, die Klinik habe ihm die weitere Zusammenarbeit aufgekündigt, weil er zu viel mit den Medien spreche.

Bei allem Verständnis für die nötige Integrität von Arbeitnehmern: Bei Zuständen diesen Ausmaßes, die wiederum uns als Gesellschaft konkret betreffen, ist der Spaß vorbei. Arbeitgeber, die heute noch glauben, dass sie in der Pflege weitermachen können wie bisher, haben den Schuss nicht gehört.

Es braucht eine große, offene Diskussion darüber, was genau in der Pflege warum so schrecklich schief läuft- übrigens auch in den Pflegeheimen und der Pflege zuhause - und wie wir das alle zusammen ändern können. Ähnlich wie von Fridays for Future für den Klimawandel angestoßen oder von #MeeToo für die Frauenbewegung. Es geht um nichts weniger als unser aller Gesundheit – und diese Krise ist für Deutschland noch größer als Corona. Sich weg zu ducken, sich weg zu denken oder weiterhin so zu tun, als sei im deutschen Gesundheitssystem doch eigentlich alles in bester Ordnung, das wird nicht mehr lange funktionieren.