Ernährungsmedizinerin: Das sind die größten Fett-weg-Fallen

Die Deutschen sind zu dick, teils durch Süßstoffe in Fertiggerichten und Antibiotika im Fleisch. Wer abnehmen will, sollte aber nicht nur aufs Essen achten.

Abnehmen selbst ist oft nicht so schwer. Das Gewicht auf Dauer zu halten, ist das Problem. Image Source/Imago

Ananas-Diät, Grünkohl-Diät, Schokoladen-Diät – es gibt unzählige, teils absurde Vorschläge aus aller Welt, wie Abnehmwillige ihr Fett wegbekommen sollen. Das Problem: Sie wirken nur für einen kurzen Zeitraum und verursachen fast alle den berühmten Jo-Jo-Effekt, sind also kontraproduktiv. Nur ein bis drei Prozent der Abnehmwilligen würden damit wirklich dauerhaft Gewicht verlieren, sagt die Ernährungsmedizinerin Michaela Axt-Gadermann, das sind erschreckende Zahlen. Viele wiegen danach mehr als je zuvor. Wie aber kann Abnehmen stattdessen funktionieren? Indem man außer dem Essen Faktoren aufspürt, die das Abnehmen verhindern, schreibt sie in ihrem Buch „Der Abnehm-Kompass – Diät-Hürden überwinden und dauerhaft abnehmen“ (erschienen beim Südwest-Verlag im Dezember). Warum das immer nur individuell geht und was der Radiowecker damit zu tun hat, erklärt sie im Interview.