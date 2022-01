Berlin - Der vermeintliche Nachweis einer Misch-Variante aus Delta und Omikron in Zypern geht Experten zufolge wohl auf Verunreinigungen während der Analyse zurück. „Diese Genome sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Artefakte“, sagte Richard Neher von der Universität Basel der Deutschen Presse-Agentur. Der führende Experte für Virusvarianten sagte weiter, die Omikron-Mutationen, die in einem Zusammenhang mit Delta-Genomsequenzen beobachtet würden, beträfen alle einen DNA-Abschnitt, der bei Delta-Nachweisen oft sehr schwach ausfalle und daher sehr anfällig für Kontamination sei. „Es ist zwar durchaus möglich, dass es Rekombinanten gibt, aber bislang wurden keine größeren Ausbrüche mit solchen Varianten beobachtet“, so Neher. „Diese Genome aus Zypern sind vermutlich keine Rekombinanten.“

Ein zyprischer Fernsehsender hatte ein Interview mit Leontios Kostrikis von der Universität in Nikosia ausgestrahlt, der von einer Mischform aus Delta und Omikron berichtete – Deltakron genannt. Der Wissenschaftler wollte 25 Fälle identifiziert haben, in denen diese Mischvariante die Infektionen verursacht hätten. Das Team um Kostrikis hatte Proben im Labor näher untersucht und die Bausteine der Erbsubstanz im Genom des Virus entschlüsselt. Innerhalb des Delta-Genoms seien dann genetische Strukturen entdeckt worden, die der Omikron-Variante ähneln, sagte Kostrikis. Die Sequenzen habe sein Institut Anfang Januar auch an die internationale Datenbank „Gisaid“ geschickt. Darüber können Experten weltweit die Mutationen des Coronavirus verfolgen.

Auch ein Mitglied des griechischen Krisenstabes für die Corona-Pandemie, Gikas Magiorkinis, erklärte inzwischen, dass Kostrikis' Schlüsse falsch seien. „Erste Analysen zeigen, dass es sich um einen technischen Fehler des Labors handelt“, twitterte der Epidemiologe. Kostrikis selbst wollte eine Fehleinschätzung zunächst allerdings nicht einräumen, er beharrte am Montag auf seinen Ergebnissen.

WHO: Französische Corona-Variante derzeit nicht besorgniserregend

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) listet fünf besorgniserregende Varianten des Coronavirus auf. Omikron verdrängt dabei die zuvor dominierende Mutation Delta. Keine nennenswerte Rolle spielen Alpha, Beta und Gamma hierzulande. Derzeit keinen Anlass zur Sorge gibt eine Variante, die in Frankreich entdeckt wurde und die Bezeichnung B.1.640.2 trägt. Der zuständige WHO-Mediziner Abdi Mahmud bestätigte in Genf, dass B.1.640.2 seit November beobachtet werde. Die Mutante habe aber seitdem offenbar nicht an Bedeutung gewonnen. „Dieses Virus hatte viele Gelegenheiten, sich zu verbreiten“, sagte Mahmud, aber bislang wurden nur etwa 20 Proben sequenziert und nur eine davon seit Anfang Dezember. Im Gegensatz dazu hat die Omikron-Variante, die erstmals am 23. November auf der Datenbank für Krankheitsvarianten Gisaid hochgeladen wurde, mehr als 120.000 Sequenzen in der Datenbank.

Erstmals war B.1.640.2 im Oktober im Südosten Frankreichs bei einem geimpften Reiserückkehrer aus Kamerun festgestellt worden. Französische Wissenschaftler fanden insgesamt zwölf Fälle in der Region und nannten die Variante I.H.U., nach dem Forschungsinstitut in Marseille, das bei der Identifizierung der Variante geholfen hatte. Die Forschungsarbeit zu der neuen Variante, die Ende Dezember auf einem Preprint-Server veröffentlicht, aber noch nicht von Fachkollegen überprüft wurde, alarmierte die Wissenschaft zunächst, denn die Variante B.1.640.2 enthält 46 Mutationen. Und die sich jetzt rasch ausbreitende Omikron-Variante weist ebenfalls eine hohe Zahl von Mutationen auf, wodurch sie wesentlich schneller übertragbar wird.