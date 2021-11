Berlin - Mona Lisa: Frank Rennemann verwendet sie als Gleichnis, als er erklären soll, wie sich ein Mensch mit Depressionen fühlt. Wie er sich selbst fühlt. Wie die Frau auf dem berühmten Gemälde von Leonardo da Vinci im Pariser Louvre eben. Nur dass er schief im Rahmen hängt. Und alle Welt schaut ihn an.

Frank Rennemann arbeitet bei der Deutschen Bahn AG in Berlin. Die hat vor etwa vier Jahren ein Pilotprojekt gestartet, das depressiven Mitarbeitern helfen soll. Denn Depressionen am Arbeitsplatz sind in Deutschland weiter verbreitet als gemeinhin angenommen. Das verdeutlicht das diesjährige Depressions-Barometer, dessen Ergebnisse am Dienstag in Berlin vorgestellt wurden. 20 Prozent gaben bei der repräsentativen Befragung an, dass bei ihnen die Erkrankung diagnostiziert worden ist. Weitere 19 Prozent vermuten, daran zu leiden, haben aber noch keinen entsprechenden ärztlichen Befund.

Rennemann selbst konnte eine Zeit lang nicht arbeiten, hatte Panikattacken, brauchte Zeit, um die Erkrankung zu erkennen. Inzwischen hilft er Kollegen, ein Bewusstsein für Depressionen zu entwickeln: denjenigen, die selbst darunter leiden, aber auch dem Umfeld im Betrieb, in der Abteilung, im Büro. Peer at Work heißt das Programm: Gleichgesinnter im Job. „Wichtig ist ein ehrliches Interesse“, sagt Rennemann. Den richtigen Umgang mit erkrankten Mitarbeitern fasst er in drei Schlagworten zusammen: „Hinschauen, Sicherheit geben, dranbleiben.“ Denn eine unerkannte Depression ist lebensgefährlich.

Rund 9000 Menschen nehmen sich in Deutschland jährlich das Leben. „Depressionen sind die häufigste Ursache für einen Suizid“, sagt Ulrich Hegerl von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, in deren Auftrag 5283 Menschen zwischen 18 und 69 Jahren im September für das Barometer befragt wurden. Corona verstärkt das Problem. Der Professor sagt zwar: „Die Zahl der diagnostizierten Depressionen hat durch die Pandemie nicht zugenommen.“ Um die sieben Fälle von Arbeitsunfähigkeit auf 100 Versicherte wurden in den vergangenen Jahren statistisch erfasst. „Jedoch hat in der Pandemie die Qualität der Behandlung abgenommen.“

Kontaktbeschränkungen fördern die Isolation. Die Folgen spiegelt das Barometer wider. 29 Prozent der Befragten gaben an, einen Rückfall erlitten zu haben. 35 Prozent berichteten von verstärkten Symptomen. Und 20 Prozent räumten ein, Selbstmordgedanken gehegt zu haben, wobei zwei Prozent schließlich auch einen Suizidversuch unternahmen. „Eine stille Katastrophe“ nennt Hegerl das. Denn sie findet weitgehend im Verborgenen statt. Auch in Betrieben ist das so. Nur 20 Prozent haben in ihrem Betrieb eine Anlaufstelle, können mit einem Betriebsarzt oder in einer sozialpsychologischen Beratung über ihre Probleme sprechen.

Antidepressiva senken das Selbstmordrisiko deutlich

Mit jemandem wie Rennemann. Allerdings eignet sich nicht jeder als Peer, als Gleichgesinnter, der wissen sollte, wie sich ein depressiver Mensch fühlt. Wie es ist, schräg im Rahmen zu hängen. „Man muss eine Depression gehabt haben oder immer noch haben“, sagt Rennemann. Heilbar ist ein großes Wort im Zusammenhang mit dieser Krankheit, sagt Hegerl. Sie lässt sich beherrschen. Mit Psychotherapie, vor allem aber mit Antidepressiva. „Sie senken das Risiko eines Suizids um 70 Prozent“, so Hegerl. Und doch haftet diesen Medikamenten ein schlechter Ruf an.

Es ist nicht der einzige Irrtum. Das Barometer belegt das sogar. 95 Prozent der Befragten halten Belastungen am Arbeitsplatz für die wichtigste Ursache von Depressionen, 93 Prozent etwaige Konflikte im Job und 83 Prozent die dauerhafte Erreichbarkeit. Die biologischen Ursachen verkennen dagegen viele. Nur 64 Prozent wussten, dass Depressionen erblich sein können und gerade einmal 57 Prozent, dass sich Prozesse im Gehirn verändern. Dagegen sind 68 Prozent der Ansicht, ein ausgedehnter Urlaub oder viel Schlaf würden zur Genesung beitragen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Depression fahre mit in die Ferien, sagt Hegerl. „Und viel Schlaf verstärkt meistens die Symptome. Dagegen ist Schlafentzug ein etabliertes Behandlungsverfahren in Kliniken.“ Sobald die Patienten wieder wie gewohnt schlafen, verschlechtere sich ihr Zustand wieder.

Frank Rennemann ist stabil eingestellt. Er arbeitet wieder. Nicht mehr wie früher als Abteilungsleiter und in verantwortlicher Position, sondern eben: als Peer at Work.