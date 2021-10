Colombo - Elefanten gelten auf Sri Lanka als Verkörperung von Buddha selbst. Als Maya, seine Mutter, mit ihm schwanger wurde, hat sie in einer Vollmondnacht von einem weißen Elefanten geträumt, so erzählen sich die Leute auch heute noch die Überlieferung: Das mächtige Tier erschien ihr mit einer Lotosblüte am Stoßzahn, offenbar bereit zur Paarung; dreimal umkreiste es Maya und drang dann durch ihre rechte Seite in sie ein. Dann verschwand der Elefant, doch nach dem Erwachen wusste die Frau, dass ihr etwas ganz Besonderes widerfahren war …