Freiburg - Schädlingsalarm: Der Japankäfer ist nun auch in Deutschland angekommen. Wie der Pflanzenschutzdienst des Regierungspräsidiums Freiburg jetzt mitteilt, wurde das Insekt bereits Anfang November in einer Pheromonfalle entdeckt. Der Käfer (Popillia japonica) stammt aus Japan und Nordchina, kam dann über die verschiedenen Handelswege nach Europa und breitet sich hier aus. Sein sogenannter Wirtspflanzenkreis umfasst mehr als 300 Arten, darunter so bedeutende Kulturpflanzen wie Erdbeere, Apfel, Kirsche, Pflaume, Bohne, Mais, Wein, Rosen …

Der Käfer mit dem großem Appetit fühlt sich hier offenbar wohl

Lange hielt sich das Insekt auf den Azoren und in der Region um Mailand auf. Aber dann kam der Japankäfer immer näher. In der Schweiz wurde er 2017 im Südtessin und 2021 dann in Basel beobachtet, nachdem er in Italien bereits 2014 aufgetaucht war. Beiden Länder begegneten ihm wegen seines hohen Schadpotenzials mit Eindämmungsmaßnahmen – er ist von der EU als „prioritärer Unionsquarantäneschädling“ eingestuft. Wohl vergeblich: Im Tessin kam es zu eine Verzehnfachung der Käferpopulation pro Jahr, eine erfolgreiche Tilgung gilt mittlerweile als unwahrscheinlich.

imago Japankäfer sind übrigens schon vor langer Zeit in die USA gekommen. Auf unserem Bild machen sie sich gerade über ein Physalis-Blatt in Iowa her.

Nun also ist er in Deutschland und die Aussichten sind bedrohlich, wie auch der staatliche Pflanzenschutzdienst festhält: „Der Lebendfund in Freiburg und der Fund in Basel zeigen, dass die Einschleppungswahrscheinlichkeit für Japankäfer nach Baden-Württemberg zunimmt. Daher wird der amtliche Pflanzenschutzdienst mit Beginn der Flugzeit, d. h. ab Mai kommenden Jahres, die Überwachung am Fundort und an weiteren Risikostandorten fortführen bzw. intensivieren.“

Was heißt das konkret? Die Verschleppung von Insekten über weite Strecken erfolgt meist mit Verkehrsmitteln und durch den Pflanzenhandel. Es müssten also Pflanzentransporte eingeschränkt werden – was schwierig durchzusetzen ist. Auch engmaschige Netze, Insektizide und Pilze könnten helfen, die Ausbreitung des Japankäfers einzudämmen. Und schließlich: Die im Boden liegenden Larven und Puppen lassen sich mechanisch, also etwa mit einer Motorfräse bekämpfen.

Der Reise- und Warenverkehr bringt die Schädlinge überall hin

Die Chance auf eine vollständige Tilgung ist umso größer, je früher der Japankäfer gefunden wird. Allerdings bleibt das Risiko einer Einschleppung vor allem über den Reise- und Warenverkehr auf den Verkehrsadern am Oberrhein oder die Autobahnen am Bodensee hoch. Bei verstärktem Befall helfen übrigens auch seine natürlichen Fressfeinde – etwa Vögel, Igel, Maulwürfe und Spitzmäuse – nicht weiter.

Erwachsene Japankäfer sind etwa ein Zentimeter lang und gleichen den einheimischen Gartenlaub-, Mai- oder Junikäfern. Als besondere Erkennungsmerkmale haben sie auf jeder Seite fünf kleine weiße Haarbüschel und zwei größere am hinteren Körperende. Ihre Flügel schimmern metallisch kupferfarben, während Kopf und Körper grünlich glänzen. (mit dpa)