Berlin - In der Debatte um eine Impfpflicht im Kampf gegen Sars-Cov-2 gewinnt ein Dokument an Gewicht, ausgestellt bei medizinischen Gründen, die gegen eine Immunisierung gegen das Coronavirus sprechen: ein Attest. Nach derzeitigem Wissen sind es sehr wenige chronische Erkrankungen, die gegen eine Impfung mit einem der zugelassenen Präparate sprechen. Es sind auch nur sehr wenige Therapien bekannt, etwa gegen Krebs, die als Kontraindikation gelten.

Unklar ist, wie viele Menschen hierzulande berechtigt sind, ein solches Attest zu erhalten. Zahlen darüber liegen zumindest öffentlich nicht vor. Wird nun in der sich erneut zuspitzenden Corona-Pandemie eine allgemeine Impfpflicht eingeführt, könnte sich das ändern. Geplant ist dieser Schritt für das erste Quartal des kommenden Jahres. Erste Hinweise auf Effekte liefert vielleicht schon die Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen, für Pflegepersonal in Heimen und Krankenhäusern. Im Bundestag beschlossen, läuft der Feldversuch jetzt an.

Attest: Wer haftet im Schadensfall?

Aus einer ethisch-moralischen wird eine juristische Frage. Paragraph 278 des Strafgesetzbuches legt fest, dass Ärzte, die wider besseres Wissen falsche Gesundheitszeugnisse ausstellen, mit Freiheitsentzug von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe belegt werden können. Die wenigsten Mediziner werden dies tun. Falsche Atteste, die etwa von der Maskenpflicht befreiten, waren in der Pandemie bisher die Ausnahme. Für Aufsehen sorgte zuletzt ein Fall in Bayern. Dort musste sich ein Arzt vor Gericht verantworten, weil er solche Gefälligkeitsgutachten ausgestellt hatte.

Die große Mehrheit der Ärzteschaft sieht sich an ihr Berufsethos gebunden. Das macht es nicht leichter, es macht die juristische Frage zu einer Frage der Haftung. Führt eine Impfung zu Komplikationen, kann bundeseinheitlich ein Schadensersatz verlangt werden, so formuliert es das Bundesgesundheitsministerium. Doch nicht immer wird sich ein Zusammenhang klar rekonstruieren lassen. Dann zum Beispiel, wenn ein Sportler nach der Injektion schnell wieder ins Training einsteigt und sich deshalb eine Herzmuskelentzündung zuzieht.

Ebenfalls schwierig wird die Beweisführung, wenn ein Arzt seine Einwände gegen eine Corona-Schutzimpfung nur mündlich äußert und nicht schriftlich in seinen Akten dokumentiert. Wenn sich der ungeschützte Patient mit dem Virus infiziert, gar auf eine Intensivstation verlegt werden muss, dort womöglich stirbt. Interessenverbände für Behinderte und chronisch Kranke berichten von vergleichbaren Fällen. Sie fordern, dass Atteste von Amts- oder Fachärzten ausgestellt werden.

Der Nutzen einer Impfpflicht muss groß sein, sollte er Aufwand und Folgen rechtfertigen. Zumindest bei der Impfpflicht für Beschäftigte in Heimen und Krankenhäusern ist dies zu bezweifeln. Laut Schätzung des Robert-Koch-Instituts wurden rund 90 Prozent der Pflegekräfte gegen Sars-Cov-2 immunisiert. Demgegenüber stehen mögliche negative Auswirkungen. In England und Italien sind sie zwar nicht zu beobachten, dort gilt eine Impfpflicht für diese Berufsgruppe bereits, nur wenige haben sich aus ihrem Job verabschiedet. Doch selbst eine geringe Aussteigerquote würde die stationäre Krankenversorgung in Deutschland empfindlich treffen.

Ein in der Intensiv- und Notfallmedizin auf Kante genähtes System gerät schon jetzt an seine Grenzen. Vor der Corona-Krise haben schlechte Arbeitsbedingungen die Personaldecke ausgedünnt, zu einer Flucht in Teilzeit oder ganz aus dem Beruf geführt. Dass dieses Problem lange nachrangig behandelt wurde, rächt sich nun in der Pandemie, führt zu weiter wachsender Belastung, zu weiteren Ausfällen von Personal – auch ohne Impfpflicht.

Thema Impfpflicht ist emotional stark besetzt

Debatten um eine solche Pflicht sind in Deutschland seit je her sehr stark emotional besetzt. Eine partielle oder sogar allgemeine Verpflichtung zu einer Impfung gegen Sars-Cov-2 wird daher vor allem auch zu einem Signal – eines der Stärke, so wollen es diejenigen interpretiert wissen, die es aussenden. Wie das Signal bei seinen Adressaten ankommt, muss sich zeigen. Ob sie Substanz darin erkennen oder eine Verzweiflungstat. Ob sie es für eine sinnvolle, strafbewährte Disziplinierung halten oder für einen vorzeitigen, frustrierten Abschied aus Aufklärung und Dialog.

Es wäre jedenfalls ein fatales Signal, sollte sich eine Impfpflicht am Ende als reine Symbolpolitik entpuppen. Denn niemand würde den Verantwortlichen jemals ein Attest ausstellen, das sie von Handlungskompetenz befreit.