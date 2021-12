Willi Schmidbauer ist klinischer Direktor der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin am Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz. Der 54-Jährige ist als Mediziner mit an Bord bei den Flügen des zur fliegenden Intensivstation umgebauten Airbus A310. Er betreut Corona-Patienten, für die es im Süden und Osten Deutschlands kein freies Bett mehr gibt.