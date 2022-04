Berlin - Wenn es wärmer wird, kommen sie wieder in Schwärmen: die Mücken. Abends draußen zu sitzen, kann dann zur Qual werden. Unter die etwa 50 bekannten einheimischen Stechmückenarten mischen sich seit einigen Jahren auch tropische Mücken wie die Asiatische Tigermücke (Aedes albopticus). Diese sei auch in Berlin seit 2017 wiederholt nachgewiesen worden, heißt es aus der Berliner Verwaltung. Zuletzt hatten Bürger im Spätsommer 2021 in einer Kleingartenanlage in Treptow-Köpenick mehrere Exemplare entdeckt und eigesandt – im Rahmen des Citizen-Science-Projekts „Mückenatlas“.

Vor Beginn der warmen Saison hat die Berliner Gesundheitsverwaltung nun gemeinsam mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) eine Kampagne gegen die Mücke gestartet. Berliner Kleingärtner werden mit Aushängen und Flyern über das Geschöpf informiert, das nachweislich „weit mehr als zwanzig, vor allem aus den Tropen bekannte Krankheitserreger übertragen“ könne, wie das Friedrich-Loeffler-Instituts für Tiergesundheit in Greifswald mitteilte. Dazu gehörten das Gelbfieber sowie das Dengue-, West-Nil-, Chikungunya- und Zika-Fieber. Bislang aber seien solche Krankheiten hierzulande „nicht beziehungsweise nicht weit verbreitet“, heißt es in einer Darstellung des Lageso.

Kleines, flugfaules, aggressives Biest

Die Asiatische Tigermücke ist ein kleines, flugfaules, aber aggressives Biest. „Auffällig ist das schwarz-weiß gestreifte Muster am ganzen Körper, und besonders gut sichtbar ist der weiße Längsstreifen auf dem vorderen Rücken“, heißt es im Mücken-Steckbrief. Die Mücke ist nicht besonders groß, dafür extrem stechfreudig, und zwar nicht nur in der Dämmerung oder der Nacht, sondern auch am Tage.

Das Insekt ist eine Gewinnerin der Globalisierung und des Klimawandels. Ursprünglich kommt die Asiatische Tigermücke aus den Tropen und Subtropen in Südasien. Durch Warentransporte und Reisetätigkeiten ist sie bereits weit herumgekommen, passt sich auch kühleren Regionen an. 1990 erschien sie in Südafrika, 2003 im Nahen Osten. Seit der Jahrtausendwende breitet sie sich in Europa aus, 2007 entdeckte man sie erstmals in Deutschland. Mit Autos, Lkw und Bussen reist sie durch den Kontinent. Britische Forscher haben 2012 berechnet, dass sie zwischen 2030 und 2050 in weiten Teilen Europas die für sie nötigen Lebensbedingungen vorfinden werde.

Doch in Berlin soll sie sich gar nicht erst festsetzen. Zumindest hat das Lageso die Kampfparole ausgegeben, sie solle „bekämpft und möglichst wieder eliminiert werden“. Dafür gibt es Tipps für alle Kleingärtner und Grundstücksbesitzer. Denn die Asiatische Tigermücke mag es feuchtwarm und abgestanden. Sie legt ihre Eier in stehenden Wasseransammlungen wie Regentonnen, Vogeltränken, Gießkannen, Blumenvasen, Eimern, Pflanzschalen, alten Autoreifen, auf feuchten Planen und in verstopften Abflussrinnen ab. Dort wachsen ihre Larven. Durch die ständige „Eliminierung von Brutgewässern“ soll vermieden werden, dass sich die Mücken vermehren. In naturbelassenen Gartenteichen wiederum können Wasserkäfer, Libellen oder Frösche Mückenlarven effektiv reduzieren.

Wärme fördert tropische Viren

Wie wahrscheinlich ist es nun, sich hierzulande mit einer tropischen Krankheit anzustecken? Dazu müssen die Tigermücken jemanden stechen, der infiziert ist, und danach jemand anderen stechen. Zurzeit ist die Gefahr dafür noch recht gering. Vielleicht trägt auch dazu bei, dass die Mücke ein Bewegungsmuffel ist. Sie fliege höchstens 100 bis 200 Meter weit, heißt es beim Lageso. Wer von einer Asiatischen Tigermücke gestochen werde, sollte sich „aufgrund der aktuell geringen Wahrscheinlichkeit einer Übertragung von Krankheitserregern“ nicht sorgen. Bei grippeähnlichen Symptomen sollte zur Sicherheit ein Arzt aufgesucht werden.

Die Sorge gilt vor allem der Zukunft. Zurzeit kommen tropische Krankheiten vor allem über Reiserückkehrer ins Land. Wie das Portal statista.de mitteilt, gab es von 2015 bis 2019 in Berlin zum Beispiel 275 registrierte Fälle von Dengue-Fieber. Auch das West-Nil-Fieber wird als Souvenir mit heimgebracht. Allerdings wurden seit 2019 auch bereits Erkrankungen bei Menschen festgestellt, die sich nicht im Ausland aufgehalten haben. Von Spätsommer bis Ende 2020 registrierte man bundesweit schon 20 West-Nil-Fälle – mit einem Todesfall. „Da nur ein kleiner Teil der Infizierten Symptome zeigt und nur etwa eine von 100 infizierten Personen schwer erkrankt, ist davon auszugehen, dass es weitere nicht-diagnostizierte Infektionen gab“, erklärte die Berliner Verwaltung.

Die Asiatische Tigermücke ist nicht die einzige invasive Mückenart in Deutschland. Auch die Asiatische Buschmücke breitet sich aus. Ebenso könnten einheimische Mückenarten tropische Krankheiten übertragen. Vor allem im Süden Europas, zum Beispiel am Mittelmeer, gibt es immer mehr Fälle tropischer Krankheiten. Darauf schauen Forscher sehr aufmerksam. Die meisten tropischen Viren brauchen mehrere Wochen dauernde Phasen über 25 Grad Celsius, um sich in Stechmücken zu vermehren. Je wärmer es in Deutschland wird, desto besser sind die Bedingungen dafür.